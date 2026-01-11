Otros 2 caen por asesinato de Manzo; secretaria de Quiroz sólo fue entrevistada: FGE

Redacción/SinEmbargo

11/01/2026 - 5:41 pm

Omar García Harfuch anunció la detención de dos personas más involucradas en el asesinato de Carlos Manzo

Como resultado de operativos que se llevaron a cabo el 8 y 9 de enero, dos personas identificadas como Samuel "N" y Elogio "N" fueron detenidas en Uruapan, Michoacán, por su participación en el asesinato de Carlos Manzo.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 11 de enero (SinEmbargo).- Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó sobre dos nuevas detenciones relacionadas al caso de Carlos Manzo, exalcalde de Uruapan, Michoacán, asesinado el pasado 1 de noviembre de 2025. Por su parte, la Fiscalía General del estado (FGE) aclaró que la detención de Yesenia Méndez Rodríguez, secretaria particular de Grecia Quiroz, viuda de Manzo y actual Alcaldesa de Uruapan, sólo fue con motivo de una entrevista.

En conferencia de prensa, el Secretario de Seguridad reveló que, como resultados de labores de investigación, se logró la captura de Samuel "N" y Josué Elogio "N", alias "Viejito", luego de operativos que se llevaron a cabo en Uruapan los días 8 y 9 de enero.

"Derivado de las investigaciones de gabinete y el análisis de telefonía, se tuvo conocimiento que Samuel 'N', el día de los hechos, le informó a Josué Elogio 'N' los detalles del itinerario de Carlos Manzo, así como los movimientos que realizaba, en el marco de las actividades por la celebración del evento 'Festival de las Velas'", indicó Harfuch.

El funcionario detalló que Samuel "N" se desempeñaba como "director de Relaciones Públicas y de Protocolo", además de había mantenido comunicación con Ramiro "N", otro de los involucrados en el caso. Por su parte, Josué Elogio "N", detenido el 9 de enero, era taxista.

"Tanto a Samuel 'N' como a Josué Elogio 'N' se les cumplimentaron órdenes de aprehensión obtenidas por la Fiscalía de Michoacán por homicidio calificado y lesiones calificadas", apuntó Harfuch.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

