"No arriesgues tu vida": Embajada de EU advierte sobre muro flotante en el Río Bravo

La iniciativa busca frenar el cruce de los migrantes y se enmarca en la estrategia de seguridad para combatir el tráfico de drogas hacia su territorio.

Ciudad de México, 11 de enero (SinEmbargo).- La Embajada de Estados Unidos (EU) en México publicó este domingo en sus redes sociales un video que muestra la instalación de grandes boyas anaranjadas sobre el afluente del Río Bravo para impedir el paso a migrantes a territorio estadounidense.

"El muro en la frontera sur no está sólo en tierra. Si intentas cruzar el Río Bravo, encontrarás barreras flotantes y vigilancia constante. Cada milla de la frontera está reforzada para detener cruces ilegales entre puertos de entrada", advirtió la representación diplomática en su cuenta oficial de X.

El material difundido exhibe esta barrera flotante sobre el río por el que las y los migrantes cruzan habitualmente con la esperanza de llegar a la Unión Americana y encontrar empleo.

— Embajada de EE.UU. en México (@USEmbassyMEX) January 11, 2026

El mensaje de la Embajada es una advertencia que busca inhibir el paso por esta barrera natural. "Regresa. No pongas tu vida en riesgo. Serás detenido y deportado", puede leerse en la publicación.

El video está acompañado de la canción Down by the riverside de Willie Jones, que alude a alguien que depositará una carga sobre el río y que no quiere "guerrear" más.

Kristi Noem, Secretaria de Seguridad Nacional de EU, dijo que este “muro flotante” es financiado con fondos contenidos en el “gran y hermoso proyecto de ley” del Presidente Donald Trump.

Explicó que la iniciativa es parte de la estrategia del gobierno estadounidense para frenar el cruce ilegal de migrantes y el tráfico de drogas.

El 21 de octubre de 2025, la encargada de la seguridad nacional anunció la implementación de la Operación "River Wall" o "Muro del Río", que consiste en la instalación de estas boyas y el despliegue de más de 100 embarcaciones en el Valle del Río Bravo para reforzar la seguridad en la frontera con México.

La administración Trump anunció también la firma de contratos por 4.5 mil millones de dólares para construir 230 millas del “Muro Inteligente”, un sistema híbrido de seguridad fronteriza que combina barreras de acero, barreras acuáticas y tecnologías de vigilancia avanzada.