EU: Policía de Carolina del Sur resulta herido en ataque directo; agresor es abatido

La oficina del Sheriff de Greenville, Carolina del Sur, calificó el ataque directo contra un oficial de policía como una "emboscada".

Ciudad de México, 11 de enero (SinEmbargo).- Un oficial de policía de Carolina del Sur, Estados Unidos (EU), resultó herido con varios disparos en un ataque directo perpetrado por un civil este domingo, mientras que el atacante fue abatido en un tiroteo, según el reporte de las autoridades.

De acuerdo con el reporte oficial, la agresión ocurrió alrededor de la 1:49 horas de este día en el Centro de Aplicación de la Ley del Condado de Greenville.

Presuntamente, el agente estaba sentado dentro de su patrulla cuando un hombre se acercó a él y le disparó en varias ocasiones para después huir del lugar. El oficial fue trasladado al Hospital Greenville Memorial para recibir atención médica y ya fue dado de alta.

Tras el ataque, un oficial pudo identificar el vehículo del sospechoso cerca de Roper Mountain Road, lo que desató una breve persecución que culminó con un tiroteo entre el presunto atacante y el agente.

El Sheriff del condado de Greenville, Hobart Lewis, calificó este ataque como una "emboscada" y dio a conocer que el tirador que hirió al policía fue abatido en el intercambio de disparos, en un video publicado en Facebook.

Según el reporte de la Oficina del Forense, el atacante recibió al menos una herida de bala mortal y fue identificado como David William Lane, hombre de 42 años originario del condado de Greenville.

A raíz del ataque contra un oficial de policía, la División de Aplicación de la Ley de Carolina del Sur inició una investigación respecto a este caso, mientras que el Departamento de Policía de Greenville se comprometió a cooperar con las indagatorias.