EU: Policía de Carolina del Sur resulta herido en ataque directo; agresor es abatido

Redacción/SinEmbargo

11/01/2026 - 10:55 pm

Un policía de Carolina del Sur resultó herido luego se recibir varios disparos en un ataque directo, mientras que el atacante fue abatido en un tiroteo.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Tiroteos en Mississippi dejan 6 muertos. Sheriff anuncia detención de un sospechoso

Un tiroteo en la Universidad de Brown en Rhode Island deja 2 muertos y varios heridos

VIDEOS ¬ Un tiroteo en centro comercial de San José, California, deja dos heridos

La oficina del Sheriff de Greenville, Carolina del Sur, calificó el ataque directo contra un oficial de policía como una "emboscada".

Ciudad de México, 11 de enero (SinEmbargo).- Un oficial de policía de Carolina del Sur, Estados Unidos (EU), resultó herido con varios disparos en un ataque directo perpetrado por un civil este domingo, mientras que el atacante fue abatido en un tiroteo, según el reporte de las autoridades.

De acuerdo con el reporte oficial, la agresión ocurrió alrededor de la 1:49 horas de este día en el Centro de Aplicación de la Ley del Condado de Greenville.

Presuntamente, el agente estaba sentado dentro de su patrulla cuando un hombre se acercó a él y le disparó en varias ocasiones para después huir del lugar. El oficial fue trasladado al Hospital Greenville Memorial para recibir atención médica y ya fue dado de alta.

Tras el ataque, un oficial pudo identificar el vehículo del sospechoso cerca de Roper Mountain Road, lo que desató una breve persecución que culminó con un tiroteo entre el presunto atacante y el agente.

El Sheriff del condado de Greenville, Hobart Lewis, calificó este ataque como una "emboscada" y dio a conocer que el tirador que hirió al policía fue abatido en el intercambio de disparos, en un video publicado en Facebook.

Según el reporte de la Oficina del Forense, el atacante recibió al menos una herida de bala mortal y fue identificado como David William Lane, hombre de 42 años originario del condado de Greenville.

A raíz del ataque contra un oficial de policía, la División de Aplicación de la Ley de Carolina del Sur inició una investigación respecto a este caso, mientras que el Departamento de Policía de Greenville se comprometió a cooperar con las indagatorias.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Rubén Martín

Imperialismo sin complejos

"La nueva política internacional de Estados Unidos ahora ya no pretenderá encubrir sus ambiciones de poder y...
Por Rubén Martín
Jorge Alberto Gudiño Hernández

Siempre hemos estado desinformados

"A decir de mi amigo escéptico, la humanidad siempre ha sido manipulada por los poderosos en cualquier...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
Susan Crowley

La nueva pandemia, el mal gusto

"Así como el buen gusto puede heredarse, el mal gusto y la vulgaridad se han vuelto ideales...
Por Susan Crowley
Alejandro De la Garza

Las palabras, puentes a lo inexplorado

"Las palabras, entonces, como puentes hacia lo inexplorado, siguen siendo ambivalentes: pueden abrir horizontes de belleza y...
Por Alejandro De la Garza
+ Sección

Opinión en Video

Manual para sobrevivir a un ataque de Trump
Por Jorge Zepeda Patterson

Manual para sobrevivir a un ataque de Trump

Anonimato
Por Muna D. Buchahin

Anonimato

¿Qué es María Corina?
Por Daniela Barragán

¿Qué es María Corina?

La derecha mexicana es trumpista
Por Héctor Alejandro Quintanar

La derecha mexicana es trumpista

Los buitres del imperio merodean sobre México
Por Pedro Mellado Rodríguez

Los buitres del imperio merodean sobre México

La era de mala vecindad
Por Lorenzo Meyer

La era de mala vecindad

El mito de Venezuela
Por Fabrizio Mejía Madrid

El mito de Venezuela

Maduro contra el azufre
Por Juan Carlos Monedero

Maduro contra el azufre

El rebrote imperialista: Cinco tesis iniciales
Por Mario Campa

El rebrote imperialista: Cinco tesis iniciales

500 columnas y mi balance
Por Óscar de la Borbolla

500 columnas y mi balance

+ Sección

Galileo

Una presunta tumba prehispánica fue hallada por albañiles en San Pedro Jaltepetongo, Oaxaca. El INAH envió a un experto para autentificar el descubrimiento.

FOTOS ¬ Albañiles hallan presunta tumba mixteca en Oaxaca; el INAH la autentificará

Dormir más el fin de semana para recuperar el sueño perdido durante la semana puede ser bueno para la salud mental de los adolescentes, según una investigación.

¿Por qué adolescentes necesitan dormir más el fin de semana? Un estudio lo explica

Un estudio indica que los patrones de sueño, en particular la estabilidad de los ritmos circadianos, pueden influir en el riesgo de desarrollar demencia.

Estudio revela que dormir mal puede provocar demencia en personas de la tercera edad

Tras las celebraciones navideñas, las infecciones respiratorias vuelven a ganar protagonismo. Los expertos recomiendan buenos hábitos para sanar más rápido.

Caldos, tecitos, reposo, agua... cómo los remedios caseros funcionan contra la gripe

El orgasmo femenino puede provocar distintos fenómenos.

El orgasmo femenino puede provocar risa, llanto o dolor de pies, según un estudio

Investigadores de Estados Unidos y Canadá han descubierto que la cucaracha alemana produce endotoxinas que intensifican las reacciones alérgicas en humanos.

¿Plaga de cucarachas en casa? ¡Cuidado! Sus toxinas pueden provocar asma infantil

La UNAM desarrolla chip que replica al hígado humano para evaluar medicamentos

Experto indica que los aparatos electrónicos liberan sustancias tóxicas para las personas.

Experto explica por qué es importante apagar los aparatos electrónicos tras usarlos

Cazadores usaban flechas con veneno desde hace 60 mil años

Cazadores usaban flechas con veneno desde hace 60 mil años, revela hallazgo en África

Un nuevo estudio sugiere que la COVID-19 persistente es más frecuente en niños y adolescentes en edad escolar que experimentan inestabilidad económica.

Estudio sugiere factores sociales ligados a mayor riesgo de COVID prolongada en niños

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Hoy No Circula
1

Hoy No Circula para este lunes 12 de enero de 2026 en CDMX y Edomex

Trump se autodenomina “Presidente interino de Venezuela”, y sugiere a Rubio para Cuba
2

Trump se autodenomina “Presidente interino de Venezuela”, y sugiere a Rubio para Cuba

3

La secretaria de Grecia Quiroz queda en libertad. Autoridades no aclaran su detención

Mal gusto
4

La nueva pandemia, el mal gusto

Elementos de la SSC-CdMx detuvieron ayer en la Alcaldía Magdalena Contreras a un sujeto señalado por realizar disparos en contra de un hombre, el cual falleció.
5

Un sujeto mata a 2 perros por ladrarle, dueño le reclama y lo asesina. SSC lo detiene

El Ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar, rindió su primer informe de labores a 100 días donde resaltó que recibió una "Corte lenta, anquilosada.
6

Revertir la Reforma Judicial, como dice Piña, “son sueños soñados”: Ministro Aguilar

Registro de celulares será obligatorio para mantener activo el servicio
7

Registro de celulares en México: ¿Cómo dar de alta tu número con tu CURP o INE?

Sobrevivir a un ataque de Trump.
8

Manual para sobrevivir a un ataque de Trump

Miguel Díaz-Canel respondió a las nuevas amenazas que lanzó Donald Trump: "Nadie nos dicta qué hacer. Cuba no agrede, es agredida por EU hace 66 años".
9

Cuba responde a Trump: “Nadie nos dicta qué hacer”, dice. “Hasta la última sangre...”

Hoy No Circula Sabatino
10

Hoy No Circula Sabatino 10 de enero: restricciones vehiculares en CDMX y Edomex

Omar García Harfuch anunció la detención de dos personas más involucradas en el asesinato de Carlos Manzo
11

Caen colaborador de Manzo y taxista. La secretaria de Quiroz “sólo fue entrevistada”

Dormir más el fin de semana para recuperar el sueño perdido durante la semana puede ser bueno para la salud mental de los adolescentes, según una investigación.
12

¿Por qué adolescentes necesitan dormir más el fin de semana? Un estudio lo explica

Motos se han convertido en uno de los medios de transporte más usados.
13

Motos: la selva de las dos ruedas

La UNAM confirmó el hackeo de cinco de sus sistemas informáticos.
14

La UNAM abandonó su seguridad digital. Ahora un hackeo desnuda sus irregularidades

Samuel García y Mariana Rodríguez
15

Gobernadores han abrazado por años el nepotismo. Gallardo y Samuel, los más recientes

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Un policía de Carolina del Sur resultó herido luego se recibir varios disparos en un ataque directo, mientras que el atacante fue abatido en un tiroteo.
1

EU: Policía de Carolina del Sur resulta herido en ataque directo; agresor es abatido

Rubio habla con De la Fuente. Le pide a México “acciones concretas” contra cárteles
2

Rubio habla con De la Fuente. Le pide a México “acciones concretas” contra cárteles

Lista de ganadores de los Globos de Oro 2026
3

Globos de Oro 2026: Aquí la lista de ganadores de los premios a lo mejor de cine y TV

Tras la celebración de las fiestas decembrinas, la Profeco compartió una serie de consejos para que la ciudadanía pueda afrontar la llamada cuesta de enero.
4

¿Cómo sobrevivir la cuesta de enero? La Profeco da consejos para mejorar tus finanzas

La Embajada de EU en México publicó en sus redes sociales un video que muestra la instalación de grandes boyas anaranjadas sobre el afluente del río Bravo.
5

"No arriesgues tu vida": Embajada de EU advierte sobre muro flotante en el Río Bravo

Omar García Harfuch recalcó que la relación entre México y EU en materia de seguridad no ha cambiado y afirmó que la colaboración entre ambos países continuará.
6

La relación entre México y EU en seguridad no ha cambiado y seguirá, afirma Harfuch

La UNAM lanza convocatoria para su concurso de ingreso a licenciatura
7

¡Toma nota! La UNAM lanza convocatoria para su concurso de selección a licenciatura

Trump se autodenomina “Presidente interino de Venezuela”, y sugiere a Rubio para Cuba
8

Trump se autodenomina “Presidente interino de Venezuela”, y sugiere a Rubio para Cuba

El Ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar, rindió su primer informe de labores a 100 días donde resaltó que recibió una "Corte lenta, anquilosada.
9

Revertir la Reforma Judicial, como dice Piña, “son sueños soñados”: Ministro Aguilar

Se llevó a cabo una marcha en apoyo al Refugio Franciscano en la CdMx luego de que autoridades capitalinas intervinieron para rescatar a más de 850 perros.
10

FOTOS ¬ Marchan a favor de Refugio Franciscano en CdMx; "regresen a animales", exigen

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx) anunció este domingo la implementación del Operativo regreso a clases 2025-2026.
11

La SSC-CdMx desplegará más de 14 mil policías para asegurar un buen regreso a clases

Omar García Harfuch anunció la detención de dos personas más involucradas en el asesinato de Carlos Manzo
12

Caen colaborador de Manzo y taxista. La secretaria de Quiroz “sólo fue entrevistada”