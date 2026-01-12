Rubio habla con De la Fuente. Le pide a México “acciones concretas” contra cárteles

El Secretario de Estado de EU, Marco Rubio, sostuvo una conversación con el Canciller mexicano Juan Ramón de la fuente, con el objetivo de abordar temas de seguridad entre ambos países.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 11 de enero (SinEmbargo).- La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos (EU) informó que Marco Rubio, Secretario de Estado de EU, sostuvo una conversación con el Canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente, con el objetivo de abordar la cooperación en materia de seguridad que mantienen ambas naciones.

"El Secretario de Estado, Marco Rubio, conversó hoy con el Secretario de Relaciones Exteriores de México, Juan Ramón de la Fuente, para abordar la necesidad de fortalecer la cooperación para desmantelar las violentas redes narcoterroristas de México y detener el tráfico de fentanilo y armas", indicó la Oficina en un breve comunicado.

De acuerdo con la dependencia estadounidense, en la plática, Rubio reafirmó el compromiso de EU en su lucha contra el narcoterrorismo y le planteó a De la Fuente la necesidad del gobierno encabezado por Donald Trump "de obtener resultados tangibles" para garantizar la seguridad en EU y el hemisferio occidental.