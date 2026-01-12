Hablan CSP y Trump de drogas, comercio, inversión. “El respeto siempre da resultados”

En los últimos días crecieron las tensiones entre México y Estados Unidos, ya que el republicano insistió en que los cárteles gobiernan el país que dirige Claudia Sheinbaum, por lo que no descartó atacarlos de manera terrestre.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 12 de enero (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) informó la mañana de este lunes que tuvo "una muy buena conversación" con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en medio de las crecientes amenazas que Estados Unidos (EU) ha lanzado contra diversos países del mundo, incluido México, en donde abrió la posibilidad de atacar a los cárteles "por tierra".

"Hablamos de distintos temas, incluyendo la seguridad con respeto a nuestras soberanías, la disminución del tráfico de drogas, el comercio y las inversiones", detalló a través de su cuenta de X, antes Twitter.

Sheinbaum Pardo destacó que "la colaboración y la cooperación en un marco de respeto mutuo siempre dan resultados".