Venezuela confirma la liberación de otros 116 presos políticos "en las últimas horas"

Con las excarcelaciones anunciadas, el gobierno venezolano reporta un total de 303 personas liberadas entre diciembre de 2025 y enero de 2026.

Ciudad de México, 12 de enero (SinEmbargo).- El gobierno de Venezuela confirmó este lunes la excarcelación de 116 personas que se encontraban privadas de la libertad por hechos relacionados con alteraciones al orden constitucional y atentados contra la nación, como parte de un proceso de revisión de causas que, según las autoridades, continuará de manera permanente.

El anuncio oficial, difundido por el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, informó que las 116 excarcelaciones se concretaron como resultado del trabajo coordinado con los órganos que integran el Sistema de Justicia venezolano.

"Estas actuaciones dan seguimiento a la revisión integral de causas, iniciada voluntariamente por el Presidente constitucional Nicolás Maduro Moros. Dicho proceso ha mantenido su continuidad bajo la dirección de la Presidenta encargada Delcy Eloína Rodríguez Gómez, en el marco de una política orientada a la justicia, el diálogo y la preservación de la paz”, indica el comunicado.

Las autoridades venezolanas señalaron que la revisión de causas continuará de forma permanente, dentro del marco legal vigente, como parte de la política del gobierno para atender estos casos.

También precisó que estas liberaciones se suman a otras 187 otorgadas durante el mes de diciembre de 2025, lo que eleva a más de 300 el número de personas excarceladas en el marco de este proceso en poco más de un mes.

"En las últimas horas se han concretado 116 nuevas excarcelaciones, sumadas a 187 otorgadas durante el mes de diciembre de 2025. Estas medidas han beneficiado a personas privadas de libertad por hechos asociados a alterar el orden constitucional y atentar contra la estabilidad de la Nación", detalló.

Además, sostuvo que las medidas adoptadas buscan reforzar la institucionalidad del Estado y contribuir a la consolidación de la paz, al tiempo que reafirmó su compromiso con el ejercicio de la soberanía y la impartición de justicia en el país.

Venezuela anuncia liberación de presos políticos

El pasado 8 de enero, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó sobre la puesta en libertad de "un número importante de venezolanos y extranjeros" como parte de lo que calificó como un gesto unilateral del gobierno para avanzar en la estabilidad y la paz interna del país.

#URGENTE | Jorge Rodríguez informa que se ha “decidido la puesta en libertad de un número importante” de presos políticos venezolanos y extranjeros. Dice que está ocurriendo desde este momento. pic.twitter.com/4CuTZMRNIN — Orlando Avendaño (@OrlvndoA) January 8, 2026

Desde entonces, el Ejecutivo ha señalado que la revisión de causas penales se mantendría de manera permanente, mientras organizaciones no gubernamentales y sectores políticos han pedido cautela y seguimiento puntual para confirmar que las excarcelaciones anunciadas se lleven a cabo.

Las autoridades venezolanas indicaron entonces que el proceso de revisión de causas continuaría de forma permanente, mientras se avanzaba en la evaluación de expedientes vinculados a hechos relacionados con la conflictividad política y el orden constitucional.