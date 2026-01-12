Wanda Sykes y Mark Ruffalo llevan a los Globos de Oro protesta contra Trump y el ICE

Con el lema "Be Good", diversos personajes que acudieron a la gala exigieron justicia y visibilizaron el impacto de las políticas migratorias del gobierno estadounidense.

Ciudad de México, 12 de enero (SinEmbargo).- La 83a edición de los Globos de Oro se convirtió en un escenario de protesta para los actores Mark Ruffalo y Wanda Sykes, quienes portaron pines con la leyenda "Be Good" en memoria de Renee Nicole Good, asesinada el 7 de enero en Minneapolis, Estados Unidos (EU), por un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

La protesta se hizo visible en la alfombra roja del Hotel Beverly Hilton, donde las celebridades aprovecharon la atención internacional para denunciar la violencia ejercida por la agencia migratoria.

Ruffalo recordó a Renee Nicole Good y lanzó un mensaje directo contra Donald Trump: “Es el peor ser humano que existe”.

Mark Ruffalo on Donald Trump: "The guy is a convicted felon, a convicted rapist, he's a pedophile. He's the worst human being in the world. If we're relying on this guy's morality then we're all in a lot of trouble. I love this country and what I'm seeing here is not America"

Sykes, en entrevista con Variety, explicó: "Por supuesto, esto es para la madre que fue asesinada por un agente de ICE, y es muy triste. Sé que hoy hay gente marchando y tenemos que alzar la voz".

La actriz agregó: "Tenemos que salir y acabar con este gobierno corrupto, porque es horrible lo que le están haciendo a la gente".

Los pines formaron parte de la campaña #BeGood, impulsada por profesionales de la industria del entretenimiento y respaldada por organizaciones como la ACLU, Move On, la Alianza Nacional de Trabajadoras del Hogar y Working Families Power.

WOW! Here was Wanda Sykes wearing a "Be Good" pin at the #GoldenGlobes to honor Renee Good after she was killed by an ICE officer: "We need to speak up and shut this rogue government down. It's awful what they are doing to people."



El objetivo fue visibilizar el impacto de las políticas migratorias y exigir la rendición de cuentas al ICE, en un contexto marcado por el aumento de muertes o agresiones vinculadas a sus operativos.

De acuerdo con reportes de activistas, 2025 fue uno de los años más violentos en dos décadas, con cifras récord de fallecimientos relacionados con acciones de la agencia.

El Departamento de Seguridad Nacional aseguró que el agente involucrado en el caso de Minneapolis actuó en defensa propia. Sin embargo, el Alcalde de la ciudad, Jacob Frey, rechazó esa versión tras analizar material audiovisual del incidente y pidió públicamente que el ICE deje de operar en la localidad.