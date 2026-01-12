Cuál es precio del centenario de oro y la onza de plata este 12 de enero

Las monedas de oro y plata son una alternativa de inversión a mediano y largo plazo para aquellas personas que buscan cuidar su dinero y hacerlo crecer con menor riesgo. Descubre cuáles son los precios actualizados de estas piezas para este inicio de semana.

Ciudad de México, 12 de enero (SinEmbargo).- Los vendedores autorizados por el Banco de México (Banxico) publicaron los precios actualizados en compra y venta del centenario de oro y la onza de plata para este lunes.

Diversos factores, tanto nacionales como internacionales, pueden alterar la cotización de estas piezas, tales como el tipo de cambio, las políticas monetarias y hasta el valor de los mismos metales preciosos.

Ya sea para invertir de forma un tanto más segura, para regalar o simplemente para coleccionar, es importante mantenerse actualizado sobre los precios de de las monedas de oro y plata para saber cuál es el mejor momento para comprar o vender.

Este inicio de semana, el centenario de oro fácilmente superó los 100 mil pesos por pieza, mientras que la onza de plata ya está por encima de los mil 500 pesos por unidad. Aquí está uno a uno, el valor de cada moneda en cada uno de los vendedores autorizados por Banxico.

Precio de las monedas de oro y plata

En la lista de vendedores autorizados por Banxico, para este lunes 12 de octubre la sucursal bancaria con el centenario de oro con el menor precio es Banamex, mientras que en el caso de la onza de plata el más barato es en BBVA.

Banorte:

Centenario de oro:

94 mil 650 pesos en compra.

104 mil 700 pesos en venta.

Onza de plata

Un mil 450 pesos en compra.

Un mil 600 pesos en venta.

BBVA:

Centenario de oro:

93 mil 250 pesos en compra.

106 mil 500 pesos en venta.

Onza de plata:

Un mil 335 pesos en compra.

Un mil 660 pesos en venta.

Banamex:

Centenario de oro:

87 mil 600 pesos en compra.

100 mil 600 pesos en venta.

Banco Azteca:

Onza de plata:

Un mil 469 pesos en compra.

Un mil 569 pesos en venta.

Banregio:

Centenario de oro:

107 mil 744 pesos en venta.

Onza de plata:

Un mil 729 pesos en venta.

El resto de los vendedores autorizados de monedas de oro y plata por Banxico no hacen público el precio de sus piezas por internet, para conocerlo hay que acudir a sus sucursales.

¿Cuáles con los vendedores autorizados de centenarios de oro y plata?

Banxico cuenta con una lista de vendedores autorizados de los centenarios de oro y las onzas de plata en el país, esta se encuentra conformada principalmente por sucursales bancarias, pero también por casas de cambio. La lista es la siguiente:

Banorte

Banregio

BBVA

Casa de Moneda

Mide

Soluciones Ecológicas en Metales

Monedas Briggs

El centenario de oro y la onza de plata no son las únicas piezas de estos metales preciosos que puedes comprar. En Banxico hay una larga lista de colecciones que puedes consultar y adquirir a través de su página oficial y sucursales.