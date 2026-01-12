Programas y pensiones del Bienestar 2026: qué sucede si ya pasó tu fecha de pago

Los programas y pensiones del Bienestar generalmente inician los depósitos por orden alfabético de la primera letra del apellido del beneficiario.

Los derechohabientes de los Programas y Pensiones del Bienestar recibirán su primer pago del 2026 durante enero de acuerdo con el comunicado oficial de la página del Gobierno de México, al igual que en años anteriores la dispersión se realizará a través de las tarjetas del Banco del Bienestar.

Si eres beneficiario de los programas: Pensión Adultos Mayores, Pensión Personas con discapacidad, Pensión Mujeres con Bienestar o Programa para Madres Trabajadoras recibirás tu pago bimestral de acuerdo a la letra de tu primer apellido del siguiente calendario de enero:

Lunes 5: A

Martes 6 : B

Miércoles 7: C

Jueves 8: C

Viernes 9: D, E, F

Lunes 12: G

Martes 13: G

Miércoles 14: H, I, J, K

Jueves 15: L

Viernes 16: M

Lunes 19: M

Martes 20; N, Ñ, O

Miércoles 21: P, Q

Jueves 22: R

Viernes 23: R

Lunes 26: S

Martes 27: T, U, V

Miércoles 28: W, X, Y, Z

Sí ya pasó tu fecha de pago tu dinero llegará a tu cuenta del Banco del Bienestar por lo que no es necesario retirar todo el saldo el día del depósito:

¿Cuánto dinero me corresponde en enero?

Durante la conferencia matutina del lunes 5 de enero, la Secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, confirmó que el ajuste se aplicará desde el primer depósito del año 2026, correspondiente al bimestre enero-febrero, por lo que los montos del primer pagó serán los siguientes.

Este 2026, la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores otorgará 6 mil 400 pesos bimestrales a las mujeres y hombres de 65 años en adelante.

A su vez, la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad entregará 3 mil 300 pesos bimestrales y la Pensión Mujeres Bienestar, 3 mil 100 pesos bimestrales.

En tanto, el Programa para el Bienestar de Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras dará un monto de 1,650 pesos bimestrales.

Este primer bimestre del año, más de 18 millones de personas recibirán sus pensiones y apoyos económicos, los cuales suman una inversión social de más de 99 mil 345 millones de pesos.

“A lo largo de 2026, los Programas para el Bienestar continuarán como pilar central de la política social del Gobierno de México, asegurando que los apoyos lleguen de forma directa y sin intermediarios, fortaleciendo el ingreso de millones de personas y promoviendo justicia social en todo el territorio”, se lee en la página oficial de Programas para el Bienestar.

¿Cuándo comienzan los programas de Becas del Bienestar?

A diferencia de los programas de pensiones las becas aún no publican su calendario de pagos oficiales, debido a que durante enero continúa el proceso de entrega de tarjetas del Banco del Bienestar a los nuevos beneficiarios.

Si te registraste en octubre a los programas: Beca Benito Juaréz, Beca Rita Cetina o Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro, puedes consultar que documentos necesitas para recoger tu tarjeta del Banco del Bienestar en la página o redes sociales y estar atento a la información de los programas que comenzarán su dispersión en febrero.

Este 2026 la cantidad destinada a cada una de las Becas del Bienestar será la siguiente:

La Beca Rita Cetina llegará a primaria como un apoyo económico para la compra de útiles y uniformes, de forma que entregará un pago anual de 2,500 pesos por estudiante. Para estudiantes de secundaria, la Beca Rita Cetina otorgará 1,900 pesos bimestrales (excepto el bimestre julio-agosto) y en el caso de las familias que tengan a dos o más hijos en este nivel, 700 pesos por cada estudiante adicional.

En tanto la Beca Benito Juárez se entrega a todas y todos los estudiantes de preparatoria o bachillerato con pagos bimestrales de 1,900 pesos, salvo durante bimestre del periodo vacacional de verano.

A su vez, la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro continuará llegando de manera focalizada a estudiantes de instituciones prioritarias y a quienes más requieran el apoyo económico, que en este caso es de 5,800 pesos bimestrales, entregados en cinco bimestres del año.