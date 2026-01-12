El AICM reanuda despegues y aterrizajes luego de suspensión por presencia de niebla

El AICM reanudó despegues y aterrizajes tras una suspensión temporal por bancos de niebla; autoridades pidieron a pasajeros verificar el estatus de sus vuelos.

Ciudad de México, 12 de enero (SinEmbargo).- Las operaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) se reanudaron este lunes luego de una pausa temporal causada por la reducción de visibilidad derivada de los bancos de niebla en la zona operativa.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, la administración del aeropuerto informó que las operaciones de despegue y aterrizaje se reanudaron con normalidad tras mejorar las condiciones de visibilidad, por lo que pidió a los usuarios verificar el estatus de sus vuelos con su aerolínea.

"Se reanudan operaciones de despegue y aterrizaje, luego del banco de niebla que se presentó esta mañana en el área operativa. Si tienes un vuelo programado para este día, consulta el estatus del mismo con tu aerolínea", escribió en X, antes Twitter.

#ArptoBJinforma

Por otra parte, las autoridades aeroportuarias señalaron que las condiciones meteorológicas pueden cambiar de manera constante, por lo que recomendaron mantenerse informados mediante canales oficiales.

El aeropuerto exhortó a los pasajeros a llegar con anticipación a las terminales para prevenir contratiempos derivados de posibles ajustes en itinerarios.

Con el fin de brindar atención directa, el AICM puso a disposición líneas telefónicas para orientación en tiempo real en ambas terminales aéreas.

Asimismo, la aerolínea Viva Aerobus comunicó que algunas de sus operaciones resultarían afectadas por el clima, por lo que pidió a sus usuarios revisar la información actualizada en su sitio web.

Se muestran bancos de #Niebla, los cuales se prevé que se disipen alrededor de las 9:30 horas, en alcaldías de la #CDMX y regiones del #EdoMéx. pic.twitter.com/hW8vI9masu — CONAGUA Clima (@conagua_clima) January 12, 2026

¿Por qué se forma la neblina?

Especialistas explican que la niebla se forma cuando el vapor de agua se condensa en pequeñas gotas suspendidas cerca del suelo, lo que reduce la visibilidad.

Este fenómeno es recurrente en la capital del país, principalmente durante las primeras horas del día, y en ocasiones ha provocado suspensiones parciales o totales de operaciones aéreas.