Científicos de EU exigen a Trump soltar Groenlandia, clave frente al cambio climático

Redacción/SinEmbargo

12/01/2026 - 2:35 pm

Los líderes de siete países europeos defendieron que el futuro de Groenlandia sólo puede decidirlo su población y que la seguridad del Ártico debe garantizarse.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

“Vamos a hacer algo con Groenlandia, por las buenas o por las malas”, amenaza Trump

Gobierno de Groenlandia llama a reivindicar su soberanía frente a las amenazas de EU

Trump analiza usar al Ejército para hacerse de Groenlandia, afirma la Casa Blanca

Un grupo de científicos de EU demanda que Trump abandone su ambición sobre Groenlandia, destacando su rol crucial contra el cambio climático y sus valiosos recursos naturales.

Ciudad de México, 12 de enero (SinEmbargo).–  Es un “engaño”, una “estafa”, un “timo”. Eso ha dicho Donald Trump sobre el cambio climático y por lo mismo ha puesto en marcha una serie de medidas que están empeorando el problema. The New York Times las numera: retiró a EU del principal tratado internacional sobre el clima, confiscó el petróleo crudo venezolano y usa el poder del gobierno para resucitar la industria nacional del carbón mientras ahoga la energía limpia.

A eso se suma la ambición de Trump de hacerse por cualquier vía de Groenlandia, un territorio autónomo de Dinamarca el cual es rico en recursos naturales, como mineral de hierro, grafito, tungsteno, paladio, vanadio, zinc, oro, uranio, cobre, petróleo, pero particularmente en tierras raras, fundamentales para los sectores tecnológicos y militares. 

En ese sentido, un grupo de científicos ha coescrito una "Declaración de científicos estadounidenses en solidaridad con Groenlandia", en la que advierten que esta isla ha sido durante mucho tiempo un foco de investigación en campos que abarcan desde la glaciología hasta la evolución:

"Groenlandia merece la atención mundial: ocupa una posición clave geopolítica y geofísicamente. A medida que el clima se calienta, la rápida pérdida del hielo de Groenlandia afecta a ciudades y comunidades costeras de todo el mundo. Los recursos naturales de Groenlandia son abundantes y pertenecen a Groenlandia. Pero lo más importante es que Groenlandia alberga a casi 57 mil  personas, la gran mayoría de las cuales tienen raíces allí que se extienden a lo largo de incontables generaciones".

En el documento difundido por Nature, más de 20 investigadores que trabajan en este territorio expresaron su oposición "a la postura agresiva del Presidente Trump con respecto a Groenlandia y reiteramos, como lo han declarado claramente los líderes de Groenlandia, que Groenlandia no es propiedad de nadie para 'comprarla' ni 'tomarla'. Groenlandia pertenece a su gente".

En la carta, los investigadores refieren que "los groenlandeses han sido fuertes aliados y amigos de los estadounidenses durante décadas, a pesar de dolorosos legados coloniales como la reubicación forzosa del pueblo inuit de sus hogares ancestrales para construir la Base Aérea Thule (ahora Base Espacial Pituffik) en 1953".

"Los estadounidenses le debemos a Groenlandia nuestro respeto y profunda gratitud. Reconocemos que la investigación científica también tiene una historia colonial en Groenlandia y nos comprometemos a ser buenos socios, con la orientación de los investigadores groenlandeses y respetando la Estrategia Nacional de Investigación de Groenlandia", admiten los investigadores encabezados por  Yarrow Axford, investigadora en paleoinmunología y divulgadora científica con sede en Lexington, Massachusetts.

La importancia de Groenlandia en el cambio climático

Axford indicó a Nature cómo la capa de hielo de Groenlandia es un ejemplo crucial del cambio climático, pues ha cambiado con gran rapidez en las últimas dos décadas.

"Los impactos son tanto locales como globales debido a los efectos en el nivel del mar y, potencialmente, también en las corrientes oceánicas . Por lo tanto, la región es sensible al cambio climático, pero también forma parte del sistema climático que afecta al mundo entero de forma muy profunda", refirió.

Yarrow Axford explicó que por lo mismo existe un gran interés científico en Groenlandia, "lo cual se refleja en el hecho de que tantos investigadores están dispuestos a firmar esta declaración.  Además, hemos limitado el número de firmantes a científicos estadounidenses residentes en Estados Unidos o en el extranjero que trabajan o estudian en Groenlandia, lo que demuestra cuántos científicos estadounidenses realizan investigaciones en Groenlandia".

La investigadora apuntó que mucha gente en Estados Unidos, no solo científicos, está muy molesta por la retórica dirigida a Groenlandia, pero ahondó en cómo los científicos que trabajan allí lo sienten muy personalmente.

"Muchos de nosotros tenemos amigos, colegas y colaboradores en Groenlandia. Es un lugar especial para nosotros y nos beneficiamos de la generosidad de las comunidades locales. Esto nos motivó a lograr dos objetivos principales con esta carta. Primero, queremos que nuestros colegas y amigos en Groenlandia sepan que estamos pensando en ellos en este momento y que los apoyamos".

¿Por qué EU quiere Groenlandia?

 El Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (Center for Strategic and International Studies por sus siglas en inglés) advierte en un reporte publicado la semana pasada cómo Groenlandia ocupa el octavo lugar a nivel mundial en reservas de tierras raras, con 1.5 millones de toneladas, y alberga dos depósitos de tierras raras que se encuentran entre los más grandes del mundo: Kvanefjeld y Tanbreez. 

El think tank indica que hasta la fecha no se ha realizado ninguna extracción de tierras raras en la isla debido a que el duro clima ártico impide la actividad minera en la mayor parte de la isla durante gran parte del año.” Solo el 20 % de Groenlandia está libre de hielo, y las temperaturas pueden alcanzar niveles inferiores a -40 °C . Sin embargo, el derretimiento de los casquetes polares en medio del calentamiento global está abriendo el acceso a recursos minerales adicionales, así como a nuevas rutas de navegación y transporte, lo que podría convertir a Groenlandia en un socio minero viable”, apunta el informe.

En 2019, recuerda, bajo la primera administración Trump, Estados Unidos firmó un memorando de entendimiento con Groenlandia para explorar conjuntamente la región e intercambiar conocimientos científicos y técnicos para desarrollar tierras raras y recursos minerales críticos. Sin embargo, este memorando está próximo a expirar, y los esfuerzos por renovarlo bajo la administración Biden resultaron infructuosos. 

“La administración Trump parece estar centrada en nuevas formas de acceder a las tierras raras de Groenlandia. En junio de 2025, el Banco de Exportación e Importación de Estados Unidos envió una carta de interés a Critical Metals Corp para un préstamo de 120 millones de dólares destinado a financiar la mina de tierras raras Tanbreez de la compañía en Groenlandia. De aprobarse, el préstamo sería la primera inversión extranjera de la administración Trump en un proyecto minero”, alerta el reporte.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Jaime García Chávez

El exhorto de la UNAM por la necesaria cohesión nacional

"Quizás ahora lo que no se logre desde el poder, desde el Estado, si es que continúa...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

Imperialismo sin complejos

"La nueva política internacional de Estados Unidos ahora ya no pretenderá encubrir sus ambiciones de poder y...
Por Rubén Martín
Jorge Alberto Gudiño Hernández

Siempre hemos estado desinformados

"A decir de mi amigo escéptico, la humanidad siempre ha sido manipulada por los poderosos en cualquier...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
Susan Crowley

La nueva pandemia, el mal gusto

"Así como el buen gusto puede heredarse, el mal gusto y la vulgaridad se han vuelto ideales...
Por Susan Crowley
+ Sección

Opinión en Video

Qué debilita a la Presidenta. Notas.
Por Alejandro Páez Varela

Qué debilita a la Presidenta. Notas.

Manual para sobrevivir a un ataque de Trump
Por Jorge Zepeda Patterson

Manual para sobrevivir a un ataque de Trump

Anonimato
Por Muna D. Buchahin

Anonimato

¿Qué es María Corina?
Por Daniela Barragán

¿Qué es María Corina?

La derecha mexicana es trumpista
Por Héctor Alejandro Quintanar

La derecha mexicana es trumpista

Los buitres del imperio merodean sobre México
Por Pedro Mellado Rodríguez

Los buitres del imperio merodean sobre México

La era de mala vecindad
Por Lorenzo Meyer

La era de mala vecindad

El mito de Venezuela
Por Fabrizio Mejía Madrid

El mito de Venezuela

Maduro contra el azufre
Por Juan Carlos Monedero

Maduro contra el azufre

El rebrote imperialista: Cinco tesis iniciales
Por Mario Campa

El rebrote imperialista: Cinco tesis iniciales

+ Sección

Galileo

Una presunta tumba prehispánica fue hallada por albañiles en San Pedro Jaltepetongo, Oaxaca. El INAH envió a un experto para autentificar el descubrimiento.

FOTOS ¬ Albañiles hallan presunta tumba mixteca en Oaxaca; el INAH la autentificará

Dormir más el fin de semana para recuperar el sueño perdido durante la semana puede ser bueno para la salud mental de los adolescentes, según una investigación.

¿Por qué adolescentes necesitan dormir más el fin de semana? Un estudio lo explica

Un estudio indica que los patrones de sueño, en particular la estabilidad de los ritmos circadianos, pueden influir en el riesgo de desarrollar demencia.

Estudio revela que dormir mal puede provocar demencia en personas de la tercera edad

Tras las celebraciones navideñas, las infecciones respiratorias vuelven a ganar protagonismo. Los expertos recomiendan buenos hábitos para sanar más rápido.

Caldos, tecitos, reposo, agua... cómo los remedios caseros funcionan contra la gripe

El orgasmo femenino puede provocar distintos fenómenos.

El orgasmo femenino puede provocar risa, llanto o dolor de pies, según un estudio

Investigadores de Estados Unidos y Canadá han descubierto que la cucaracha alemana produce endotoxinas que intensifican las reacciones alérgicas en humanos.

¿Plaga de cucarachas en casa? ¡Cuidado! Sus toxinas pueden provocar asma infantil

La UNAM desarrolla chip que replica al hígado humano para evaluar medicamentos

Experto indica que los aparatos electrónicos liberan sustancias tóxicas para las personas.

Experto explica por qué es importante apagar los aparatos electrónicos tras usarlos

Cazadores usaban flechas con veneno desde hace 60 mil años

Cazadores usaban flechas con veneno desde hace 60 mil años, revela hallazgo en África

Un nuevo estudio sugiere que la COVID-19 persistente es más frecuente en niños y adolescentes en edad escolar que experimentan inestabilidad económica.

Estudio sugiere factores sociales ligados a mayor riesgo de COVID prolongada en niños

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Mal gusto
1

La nueva pandemia, el mal gusto

Hoy No Circula
2

Hoy No Circula para este lunes 12 de enero de 2026 en CDMX y Edomex

Trump se autodenomina “Presidente interino de Venezuela”, y sugiere a Rubio para Cuba
3

Trump se autodenomina “Presidente interino de Venezuela”, y sugiere a Rubio para Cuba

Registro de celulares será obligatorio para mantener activo el servicio
4

Registro de celulares en México: ¿Cómo dar de alta tu número con tu CURP o INE?

Hoy No Circula CDMX Edomex
5

Hoy No Circula CDMX y Edomex: estos son los autos que descansan el martes 13 de enero

Elementos de la SSC-CdMx detuvieron ayer en la Alcaldía Magdalena Contreras a un sujeto señalado por realizar disparos en contra de un hombre, el cual falleció.
6

Un sujeto mata a 2 perros por ladrarle, dueño le reclama y lo asesina. SSC lo detiene

Los líderes de siete países europeos defendieron que el futuro de Groenlandia sólo puede decidirlo su población y que la seguridad del Ártico debe garantizarse.
7

Científicos de EU exigen a Trump soltar Groenlandia, clave frente al cambio climático

La 83a edición de los Globos de Oro se convirtió en un escenario de protesta para Mark Ruffalo y Wanda Sykes, quienes protestaron contra Donald Trump y el ICE.
8

Wanda Sykes y Mark Ruffalo llevan a los Globos de Oro protesta contra Trump y el ICE

Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) informó que tuvo "una muy buena conversación" con Trump, quien le ofreció ayuda con sus "fuerzas" para combatir a los cárteles.
9

Trump ofreció “fuerzas” y entendió que por soberanía, no. “Fue muy amable”: Sheinbaum

Congreso exige la liberación de mexicanos detenidos en "Alcatraz de los Caimanes".
10

Los socios de Morena (PT-Verde) y la elección de 2027 complican la Reforma Electoral

La Presidenta sabe dónde está su criptonita y la criptonita de su movimiento. Mal haría en mantenerla cerca.
11

Qué debilita a la Presidenta. Notas.

María Corina Machado, reunida con el papa León XIV en El Vaticano.
12

Corina ve al Papa en el Vaticano y visitará a Trump este jueves, en la Casa Blanca

Sobrevivir a un ataque de Trump.
13

Manual para sobrevivir a un ataque de Trump

El Ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar, rindió su primer informe de labores a 100 días donde resaltó que recibió una "Corte lenta, anquilosada.
14

Revertir la Reforma Judicial, como dice Piña, “son sueños soñados”: Ministro Aguilar

El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), Jerome Powell, dijo que afronta una investigación relacionada con su testimonio ante el Congreso.
15

El presidente de la Fed afronta investigación federal; denuncia intimidación de Trump

Destacadas

Ver sección
Destacadas
En este arranque de 2026, una noticia recorre hogares y despierta alivio: los pagos de las Pensiones del Bienestar siguen esta semana. Checa a quiénes les toca.
1

Pensiones del Bienestar: ¿Tu apellido inicia con G, H, I, J, K, L o M? Te toca pago

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el frente frío 27 y la segunda tormenta invernal provocarán un ambiente gélido en gran parte de México.
2

¡Ponte gorro! Frente frío 27 y segunda tormenta invernal congelan el norte de México

Los líderes de siete países europeos defendieron que el futuro de Groenlandia sólo puede decidirlo su población y que la seguridad del Ártico debe garantizarse.
3

Científicos de EU exigen a Trump soltar Groenlandia, clave frente al cambio climático

El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), Jerome Powell, dijo que afronta una investigación relacionada con su testimonio ante el Congreso.
4

El presidente de la Fed afronta investigación federal; denuncia intimidación de Trump

La Marina desmanteló tres laboratorios clandestinos en Michoacán, Durango y Sinaloa, donde se fabricaban metanfetaminas; aseguró droga y precursores químicos.
5

VIDEO ¬ Marina desmantela 3 laboratorios clandestinos en Michoacán, Durango y Sinaloa

María Corina Machado, reunida con el papa León XIV en El Vaticano.
6

Corina ve al Papa en el Vaticano y visitará a Trump este jueves, en la Casa Blanca

La 83a edición de los Globos de Oro se convirtió en un escenario de protesta para Mark Ruffalo y Wanda Sykes, quienes protestaron contra Donald Trump y el ICE.
7

Wanda Sykes y Mark Ruffalo llevan a los Globos de Oro protesta contra Trump y el ICE

Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México, precisó que no se habló de Cuba ni del envío de petróleo mexicano a la isla durante la llamada con Donald Trump.
8

Sheinbaum ofrece a Trump mediar entre él y Cuba; “deben estar de acuerdo las partes”

El AICM reanudó despegues y aterrizajes tras una suspensión temporal por bancos de niebla; autoridades pidieron a pasajeros verificar el estatus de sus vuelos.
9

El AICM reanuda despegues y aterrizajes luego de suspensión por presencia de niebla

El Presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, abrió las puertas a una posible conversación con EU.
10

Cuba dice que no hay conversaciones con EU, pero abre la puerta "si es con soberanía"

Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) informó que tuvo "una muy buena conversación" con Trump, quien le ofreció ayuda con sus "fuerzas" para combatir a los cárteles.
11

Trump ofreció “fuerzas” y entendió que por soberanía, no. “Fue muy amable”: Sheinbaum

Venezuela confirmó la liberación de 116 personas privadas de la libertad por hechos ligados a alteraciones al orden constitucional y atentados contra la nación.
12

Venezuela confirma la liberación de otros 116 presos políticos "en las últimas horas"