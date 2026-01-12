VIDEO ¬ Marina desmantela 3 laboratorios clandestinos en Michoacán, Durango y Sinaloa

Redacción/SinEmbargo

12/01/2026 - 1:58 pm

La Marina desmanteló tres laboratorios clandestinos en Michoacán, Durango y Sinaloa, donde se fabricaban metanfetaminas; aseguró droga y precursores químicos.

La Semar halló instalaciones en las que se fabricaban metanfetaminas. También decomisó droga y precursores químicos.

Ciudad de México, 12 de enero (SinEmbargo).– La Secretaría de Marina (Semar) desmanteló tres laboratorios clandestinos para la elaboración de metanfetaminas en Michoacán, Durango y Sinaloa, donde las autoridades aseguraron más de 700 kilogramos de metanfetamina, así como 12 mil litros y dos toneladas de precursores químicos, informó el Gabinete de Seguridad este lunes.

La primera acción se realizó durante un recorrido terrestre en la localidad de Carricitos, Durango, donde se localizó un laboratorio clandestino. Ahí se incautaron mil 150 litros y 695 kilos de precursores químicos, y material utilizado para la fabricación de drogas sintéticas.

El laboratorio contaba con extensas áreas de operación, materiales y accesorios para la producción de droga sintética, los cuales fueron inhabilitados en su totalidad con el fin de evitar su reutilización, señaló la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal (SSPC) en un comunicado.

En una segunda acción de la Semar, en Sinaloa, en el poblado Los Cedros, se ubicó y desmanteló un laboratorio clandestino. Ahí se encontraron aproximadamente 750 kilos de producto terminado, así como mil 150 litros y 695 kilos de precursores químicos.

En el estado de Michoacán, en la localidad de La Escondida, en coordinación con elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado, se localizó y desmanteló un laboratorio. En el sitio se aseguraron nueve mil 700 litros y 500 kilos de precursores químicos, además de equipo de laboratorio y herramientas.

"La destrucción total de los laboratorios representa un golpe significativo a las estructuras logísticas de la delincuencia organizada y evita que estas sustancias ilícitas lleguen a la sociedad", presumió la SSPC, que encabeza Omar García Harfuch.

En los operativos para neutralizar laboratorios clandestinos empleados para la producción de drogas sintéticas liderados por la Marina, participó la SSPC, la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional (GN), en los estados de Durango, Sinaloa y Michoacán.

Apenas la semana pasada, la Semar informó de la detención de siete presuntos integrantes de "Los Rugrats", brazo armado del Cártel de Sinaloa, así como del decomiso de un laboratorio clandestino y una bodega empleados para la elaboración de drogas sintéticas en esta entidad.

"En Sinaloa, en dos acciones personal naval localizó, desmanteló e inhabilitó un laboratorio clandestino y una bodega, presuntamente empleados para la fabricación y almacenamiento de drogas sintéticas", apuntó la dependencia en su cuenta oficial de X.

La institución detalló que en una primera acción detectó y neutralizó un laboratorio clandestino dedicado a la producción de metanfetamina en inmediaciones del poblado de Los Cedritos, en el Municipio de Cosalá. Este operativo resultó en la destrucción de aproximadamente 500 litros de producto en "cocimiento", y una variedad de precursores líquidos y sólidos.

Asimismo, en el poblado Las Tranquitas, Culiacán, se llevó a cabo un segundo operativo en el que fueron detenidas siete personas que se encontraban en una bodega de almacenamiento de drogas sintéticas.

Las autoridades destacaron que esta infraestructura criminal contaba con extensas áreas de operación, materiales y accesorios para la producción de estupefacientes, mismos que fueron inhabilitados en su totalidad para evitar su reutilización.

