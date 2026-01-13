Cuáles son los trámites en el SAT que más olvida la Generación Z

Omar López

13/01/2026 - 9:14 am

La Generación Z olvida este trámite del SAT (CSF).

La nueva ola de jóvenes que comienza a integrarse al mundo laboral puede llegar a olvidar trámites importantes para Hacienda.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) establece diferentes trámites obligatorios a sus contribuyentes desde la incorporación mediante el RFC (Registro Federal de Contribuyentes) hasta la Declaración Anual del año anterior que se tramita en abril para las personas físicas.

Aunque los medios oficiales actualizan constantemente los cambios y las prioridades en los trámites, de acuerdo con el SAT, los nuevos contribuyentes de entre 18 y 25 años, conocidos como la Generación Z, suelen tener dificultades para identificar y completar correctamente algunos procesos obligatorios debido al poco interés en conceptos fiscales.

De acuerdo con el sitio, el trámite que más suelen pasar por alto los tributarios más jóvenes es activar el Buzón Tributario al momento de registrarse como contribuyente, el cuál se considera como obligación fiscal desde el 2020 y de no hacerlo puede acarrear multas que van desde 3 mil 300 a 11 mil 500 pesos.

¿Cómo se habilita el Buzón Tributario?

El SAT permite realizar múltiples tramites mediante su plataforma. 2026.
El SAT puede multarte si no cumples con las obligaciones fiscales establecidas en sus medios oficiales. Foto: Daniel Augusto, Cuartoscuro

Para completar el trámite solo debes ingresar a la plataforma del SAT y seguir los siguientes pasos:

  • El primer paso es ingresar al portal oficial del SAT y dirigirte al sitio específico de este servicio. Una vez ahí, debes iniciar sesión utilizando tu RFC junto con tu contraseña o tu e.firma (firma electrónica) vigente.
  • Al entrar, verás un icono de "Configuración" (representado por una silueta o un engrane) donde se te solicitará registrar tus medios de contacto.En el formulario de configuración, deberás proporcionar obligatoriamente un correo electrónico (puedes registrar hasta cinco) y un número de teléfono celular.
  • Una vez capturados, el sistema te indicará que los medios han sido registrados, pero el proceso aún no concluye.
  • El último paso consiste en la validación de tus medios de contacto, la cual es obligatoria para completar la activación. El SAT te enviará un enlace de confirmación a tu correo y un código vía SMS a tu celular; deberás dar clic en el enlace y capturar el código en el portal dentro de los plazos establecidos (generalmente 72 horas).
  • Una vez que el sistema confirme la validación, el estatus de tus medios cambiará a "Validado" y tu Buzón Tributario quedará formalmente habilitado para recibir notificaciones legales.

“Si aún no habilitas tu Buzón Tributario, actívalo a la brevedad. Es tu obligación. Evita multas por infracciones establecidas en las disposiciones fiscales”, se lee en el portal del SAT.

Las únicas excepciones para habilitar la plataforma son las Personas físicas y morales que se encuentren ante el RFC con situación fiscal de cancelados, por estar relevados y los que tienen la opción de hacerlo o no son Personas físicas sin obligaciones fiscales, sin actividad económica y los asalariados y asimilados a salarios con ingresos anuales en el ejercicio inmediato anterior menores a 400 mil pesos.

Estos son los beneficios de activar el Buzón Tributario

Esta plataforma es un canal de comunicación entre el SAT y los contribuyentes, y tiene como objetivo simplificar la notificación de actos administrativos y envío de mensajes de interés de manera ágil y segura.

Además de evitar las posibles multas activar el Buzón tributario te permite:

  • Portal privado y personalizado.
  • Economiza tiempo y recursos.
  • Certeza jurídica a los actos y resoluciones emitidos por el SAT, así como en las operaciones que se realicen.
  • Notificación vía electrónica en cualquier momento y lugar, siempre que se tenga conexión a internet.
  • Conocer de manera oportuna cualquier requerimiento de información o resolución derivado de trámites realizados.
  • Recibir información sobre beneficios y facilidades fiscales e invitaciones de programas en materia fiscal.
  • Proporcionar información útil para el cumplimiento de las obligaciones y trámites fiscales.

Recuerda que en tu Buzón Tributario debes tener registrados los dos mecanismos de comunicación: correo electrónico y un número de teléfono celular.

