Pensiones del Bienestar: ¿Tu apellido inicia con G, H, I, J, K, L o M? Te toca pago

La dispersión de recursos de los programas sociales se realiza de manera escalonada desde el pasado 5 de enero; el proceso culminará el día 28 de este mes.

Ciudad de México, 12 de enero (SinEmbargo).- En este arranque de 2026, una noticia recorre hogares y despierta alivio: los pagos de las Pensiones del Bienestar continúan. Millones de personas adultas mayores, mujeres, personas con discapacidad y madres trabajadoras verán reflejado en sus cuentas el apoyo que se convirtió en un respiro económico.

Desde el lunes 5 y hasta el próximo 28 de enero se entregarán los depósitos del bimestre enero–febrero de 2026.

Los pagos se distribuirán de forma escalonada en las cuentas del Banco del Bienestar, siguiendo la letra inicial del primer apellido de cada beneficiaria o beneficiario.

📢 ¿Recibes alguna de las Pensiones para el Bienestar y tu apellido inicia con G, H, I, J, K, L o M? 🤩 ¡Esta semana cae tu pago! 💳 Se depositará a tu cuenta del @bbienestarmx. Checa cuánto te toca: https://t.co/p8pB6l8RDv pic.twitter.com/1rJm4B4FOv — Programas para el Bienestar (@apoyosbienestar) January 12, 2026

¿Cuál es el calendario de pagos para enero?

A: Lunes 5

B: Martes 6

C: Miércoles 7 y jueves 8

D, E, F: Viernes 9

G: Lunes 12 y martes 13

H, I, J, K: Miércoles 14

L: Jueves 15

M: Viernes 16 y lunes 19

N, Ñ, O: Martes 20

P, Q: Miércoles 21

R: Jueves 22 y viernes 23

S: Lunes 26

T, U, V: Martes 27

W, X, Y, Z: Miércoles 28

❤️ Aviso Importante ❤️

Si tu apellido comienza con la letra G, a partir del 12 y 13 de enero, podrás disponer de tu recurso correspondiente al bimestre enero-febrero de las #PensionesBienestar y el programa #MadresTrabajadoras.#HumanismoMexicano#PrimeroLosPobres pic.twitter.com/PZRFqdED1Q — Ariadna Montiel Reyes (@A_MontielR) January 12, 2026

Este 2026, la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores otorgará seis mil 400 pesos bimestrales a mujeres y hombres de 65 años en adelante.

La Pensión para Personas con Discapacidad entregará tres mil 300 pesos; la Pensión Mujeres Bienestar, tres mil 100 pesos; y el Programa para el Bienestar de Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras dará mil 650 pesos bimestrales.

En este primer bimestre del año, más de 18 millones de personas recibirán sus pensiones y apoyos económicos, con una inversión social superior a 99 mil 345 millones de pesos.