"Son países independientes": China defiende sus alianzas en AL tras amenazas de Trump

El gobierno chino aseguró que los países latinoamericanos son soberanos para definir con quién entablan relaciones o negocios, por lo que pidió a Estados Unidos cesar sus sanciones.

MADRID, 12 Ene. (EUROPA PRESS).- Las autoridades de China defendieron este lunes sus alianzas en América Latina (AL) tras las continuadas amenazas del Presidente estadounidense, Donald Trump, e indicaron que los países de la zona "son todos Estados soberanos e independientes con derecho a elegir de forma independiente sus socios comerciales".

Así lo expresó la portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Mao Ning, quien señaló durante una rueda de prensa que "independientemente de los cambios que se produzcan, China seguirá encarnando una cooperación práctica con los países latinoamericanos, entre ellos Venezuela", según destacó el diario chino Global Times.

#XinhuaNoticias | Ningún país puede actuar como policía mundial, ni reclamar el papel de juez internacional, afirmó hoy una portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China. La vocera Mao Ning hizo estas declaraciones en una rueda de prensa habitual en respuesta a una… pic.twitter.com/e4xq67Ehg6 — China Xinhua Español (@XHespanol) January 6, 2026

"Todo esto", declaró, "se hará con el objetivo de impulsar un desarrollo común". Con estas palabras reaccionó a las palabras de Trump, que ha asegurado que Rusia y China "sólo pueden comprar petróleo venezolano bajo control estadounidense". "Si Estados Unidos no se hubiera hecho con el control de este crudo, lo habrían hecho ellos", alertó.

Por otra parte, Pekín reafirmó su apoyo a Cuba para "salvaguardar su soberanía nacional y su seguridad" ante la "injerencia externa", al tiempo que pidió al Gobierno estadounidense "poner fin de inmediato al bloqueo y retirar las sanciones" impuestas contra la isla.