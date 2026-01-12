"Son países independientes": China defiende sus alianzas en AL tras amenazas de Trump

Europa Press

12/01/2026 - 4:17 pm

China dijo que los países de América Latina (AL) son independientes, por lo que pueden definir sus alianzas. Esta declaración se da tras las amenazas de Trump.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Refinerías de EU ya no tenían crudo pesado. La solución fue secuestrar a Maduro: WSJ

Trump: Venezuela dará a EU, de inmediato, hasta 50 millones de barriles de petróleo

Trump le roba el petróleo a Venezuela y ahora lo obliga a comprar productos sólo a EU

El gobierno chino aseguró que los países latinoamericanos son soberanos para definir con quién entablan relaciones o negocios, por lo que pidió a Estados Unidos cesar sus sanciones.

MADRID, 12 Ene. (EUROPA PRESS).- Las autoridades de China defendieron este lunes sus alianzas en América Latina (AL) tras las continuadas amenazas del Presidente estadounidense, Donald Trump, e indicaron que los países de la zona "son todos Estados soberanos e independientes con derecho a elegir de forma independiente sus socios comerciales".

Así lo expresó la portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Mao Ning, quien señaló durante una rueda de prensa que "independientemente de los cambios que se produzcan, China seguirá encarnando una cooperación práctica con los países latinoamericanos, entre ellos Venezuela", según destacó el diario chino Global Times.

"Todo esto", declaró, "se hará con el objetivo de impulsar un desarrollo común". Con estas palabras reaccionó a las palabras de Trump, que ha asegurado que Rusia y China "sólo pueden comprar petróleo venezolano bajo control estadounidense". "Si Estados Unidos no se hubiera hecho con el control de este crudo, lo habrían hecho ellos", alertó.

Por otra parte, Pekín reafirmó su apoyo a Cuba para "salvaguardar su soberanía nacional y su seguridad" ante la "injerencia externa", al tiempo que pidió al Gobierno estadounidense "poner fin de inmediato al bloqueo y retirar las sanciones" impuestas contra la isla.

"Pedimos retirar cualquier tipo de medida de coacción impuesta sobre Cuba y tomar medidas que propicien la paz y la estabilidad en la región", manifestó, un día después de que el magnate neoyorquino instara a las autoridades cubanas a "llegar a un acuerdo" tras destacar que después de la captura del Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el pasado fin de semana, "se han acabado" los envíos de petróleo y dinero desde Caracas.

Europa Press

Europa Press

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Jaime García Chávez

El exhorto de la UNAM por la necesaria cohesión nacional

"Quizás ahora lo que no se logre desde el poder, desde el Estado, si es que continúa...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

Imperialismo sin complejos

"La nueva política internacional de Estados Unidos ahora ya no pretenderá encubrir sus ambiciones de poder y...
Por Rubén Martín
Jorge Alberto Gudiño Hernández

Siempre hemos estado desinformados

"A decir de mi amigo escéptico, la humanidad siempre ha sido manipulada por los poderosos en cualquier...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
Susan Crowley

La nueva pandemia, el mal gusto

"Así como el buen gusto puede heredarse, el mal gusto y la vulgaridad se han vuelto ideales...
Por Susan Crowley
+ Sección

Opinión en Video

Qué debilita a la Presidenta. Notas.
Por Alejandro Páez Varela

Qué debilita a la Presidenta. Notas.

Manual para sobrevivir a un ataque de Trump
Por Jorge Zepeda Patterson

Manual para sobrevivir a un ataque de Trump

Anonimato
Por Muna D. Buchahin

Anonimato

¿Qué es María Corina?
Por Daniela Barragán

¿Qué es María Corina?

La derecha mexicana es trumpista
Por Héctor Alejandro Quintanar

La derecha mexicana es trumpista

Los buitres del imperio merodean sobre México
Por Pedro Mellado Rodríguez

Los buitres del imperio merodean sobre México

La era de mala vecindad
Por Lorenzo Meyer

La era de mala vecindad

El mito de Venezuela
Por Fabrizio Mejía Madrid

El mito de Venezuela

Maduro contra el azufre
Por Juan Carlos Monedero

Maduro contra el azufre

El rebrote imperialista: Cinco tesis iniciales
Por Mario Campa

El rebrote imperialista: Cinco tesis iniciales

+ Sección

Galileo

Una presunta tumba prehispánica fue hallada por albañiles en San Pedro Jaltepetongo, Oaxaca. El INAH envió a un experto para autentificar el descubrimiento.

FOTOS ¬ Albañiles hallan presunta tumba mixteca en Oaxaca; el INAH la autentificará

Dormir más el fin de semana para recuperar el sueño perdido durante la semana puede ser bueno para la salud mental de los adolescentes, según una investigación.

¿Por qué adolescentes necesitan dormir más el fin de semana? Un estudio lo explica

Un estudio indica que los patrones de sueño, en particular la estabilidad de los ritmos circadianos, pueden influir en el riesgo de desarrollar demencia.

Estudio revela que dormir mal puede provocar demencia en personas de la tercera edad

Tras las celebraciones navideñas, las infecciones respiratorias vuelven a ganar protagonismo. Los expertos recomiendan buenos hábitos para sanar más rápido.

Caldos, tecitos, reposo, agua... cómo los remedios caseros funcionan contra la gripe

El orgasmo femenino puede provocar distintos fenómenos.

El orgasmo femenino puede provocar risa, llanto o dolor de pies, según un estudio

Investigadores de Estados Unidos y Canadá han descubierto que la cucaracha alemana produce endotoxinas que intensifican las reacciones alérgicas en humanos.

¿Plaga de cucarachas en casa? ¡Cuidado! Sus toxinas pueden provocar asma infantil

La UNAM desarrolla chip que replica al hígado humano para evaluar medicamentos

Experto indica que los aparatos electrónicos liberan sustancias tóxicas para las personas.

Experto explica por qué es importante apagar los aparatos electrónicos tras usarlos

Cazadores usaban flechas con veneno desde hace 60 mil años

Cazadores usaban flechas con veneno desde hace 60 mil años, revela hallazgo en África

Un nuevo estudio sugiere que la COVID-19 persistente es más frecuente en niños y adolescentes en edad escolar que experimentan inestabilidad económica.

Estudio sugiere factores sociales ligados a mayor riesgo de COVID prolongada en niños

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Mal gusto
1

La nueva pandemia, el mal gusto

Hoy No Circula
2

Hoy No Circula para este lunes 12 de enero de 2026 en CDMX y Edomex

Hoy No Circula CDMX Edomex
3

Hoy No Circula CDMX y Edomex: estos son los autos que descansan el martes 13 de enero

Trump se autodenomina “Presidente interino de Venezuela”, y sugiere a Rubio para Cuba
4

Trump se autodenomina “Presidente interino de Venezuela”, y sugiere a Rubio para Cuba

Los líderes de siete países europeos defendieron que el futuro de Groenlandia sólo puede decidirlo su población y que la seguridad del Ártico debe garantizarse.
5

Científicos de EU exigen a Trump soltar Groenlandia, clave frente al cambio climático

Registro de celulares será obligatorio para mantener activo el servicio
6

Registro de celulares en México: ¿Cómo dar de alta tu número con tu CURP o INE?

Elementos de la SSC-CdMx detuvieron ayer en la Alcaldía Magdalena Contreras a un sujeto señalado por realizar disparos en contra de un hombre, el cual falleció.
7

Un sujeto mata a 2 perros por ladrarle, dueño le reclama y lo asesina. SSC lo detiene

La 83a edición de los Globos de Oro se convirtió en un escenario de protesta para Mark Ruffalo y Wanda Sykes, quienes protestaron contra Donald Trump y el ICE.
8

Wanda Sykes y Mark Ruffalo llevan a los Globos de Oro protesta contra Trump y el ICE

En este arranque de 2026, una noticia recorre hogares y despierta alivio: los pagos de las Pensiones del Bienestar siguen esta semana. Checa a quiénes les toca.
9

Pensiones del Bienestar: ¿Tu apellido inicia con G, H, I, J, K, L o M? Te toca pago

Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) informó que tuvo "una muy buena conversación" con Trump, quien le ofreció ayuda con sus "fuerzas" para combatir a los cárteles.
10

Trump ofreció “fuerzas” y entendió que por soberanía, no. “Fue muy amable”: Sheinbaum

La Presidenta sabe dónde está su criptonita y la criptonita de su movimiento. Mal haría en mantenerla cerca.
11

Qué debilita a la Presidenta. Notas.

Sobrevivir a un ataque de Trump.
12

Manual para sobrevivir a un ataque de Trump

Congreso exige la liberación de mexicanos detenidos en "Alcatraz de los Caimanes".
13

Los socios de Morena (PT-Verde) y la elección de 2027 complican la Reforma Electoral

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el frente frío 27 y la segunda tormenta invernal provocarán un ambiente gélido en gran parte de México.
14

¡Ponte gorro! Frente frío 27 y segunda tormenta invernal congelan el norte de México

El Ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar, rindió su primer informe de labores a 100 días donde resaltó que recibió una "Corte lenta, anquilosada.
15

Revertir la Reforma Judicial, como dice Piña, “son sueños soñados”: Ministro Aguilar

Destacadas

Ver sección
Destacadas
China dijo que los países de América Latina (AL) son independientes, por lo que pueden definir sus alianzas. Esta declaración se da tras las amenazas de Trump.
1

"Son países independientes": China defiende sus alianzas en AL tras amenazas de Trump

En este arranque de 2026, una noticia recorre hogares y despierta alivio: los pagos de las Pensiones del Bienestar siguen esta semana. Checa a quiénes les toca.
2

Pensiones del Bienestar: ¿Tu apellido inicia con G, H, I, J, K, L o M? Te toca pago

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el frente frío 27 y la segunda tormenta invernal provocarán un ambiente gélido en gran parte de México.
3

¡Ponte gorro! Frente frío 27 y segunda tormenta invernal congelan el norte de México

Los líderes de siete países europeos defendieron que el futuro de Groenlandia sólo puede decidirlo su población y que la seguridad del Ártico debe garantizarse.
4

Científicos de EU exigen a Trump soltar Groenlandia, clave frente al cambio climático

El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), Jerome Powell, dijo que afronta una investigación relacionada con su testimonio ante el Congreso.
5

El presidente de la Fed afronta investigación federal; denuncia intimidación de Trump

La Marina desmanteló tres laboratorios clandestinos en Michoacán, Durango y Sinaloa, donde se fabricaban metanfetaminas; aseguró droga y precursores químicos.
6

VIDEO ¬ Marina desmantela 3 laboratorios clandestinos en Michoacán, Durango y Sinaloa

María Corina Machado, reunida con el papa León XIV en El Vaticano.
7

Corina ve al Papa en el Vaticano y visitará a Trump este jueves, en la Casa Blanca

La 83a edición de los Globos de Oro se convirtió en un escenario de protesta para Mark Ruffalo y Wanda Sykes, quienes protestaron contra Donald Trump y el ICE.
8

Wanda Sykes y Mark Ruffalo llevan a los Globos de Oro protesta contra Trump y el ICE

Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México, precisó que no se habló de Cuba ni del envío de petróleo mexicano a la isla durante la llamada con Donald Trump.
9

Sheinbaum ofrece a Trump mediar entre él y Cuba; “deben estar de acuerdo las partes”

El AICM reanudó despegues y aterrizajes tras una suspensión temporal por bancos de niebla; autoridades pidieron a pasajeros verificar el estatus de sus vuelos.
10

El AICM reanuda despegues y aterrizajes luego de suspensión por presencia de niebla

El Presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, abrió las puertas a una posible conversación con EU.
11

Cuba dice que no hay conversaciones con EU, pero abre la puerta "si es con soberanía"

Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) informó que tuvo "una muy buena conversación" con Trump, quien le ofreció ayuda con sus "fuerzas" para combatir a los cárteles.
12

Trump ofreció “fuerzas” y entendió que por soberanía, no. “Fue muy amable”: Sheinbaum