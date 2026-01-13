CdMx niega interés en predio de Refugio Franciscano; va por regulación de albergues

Clara Brugada anunció que el Gobierno de la CdMx creará una nueva ley para regular los refugios de animales y construirá veterinarias en todas las Utopías.

Ciudad de México, 12 de enero (SinEmbargo).- Ante la controversia en torno al caso del Refugio Franciscano, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CdMx), Clara Brugada, aseguró que la Administración capitalina no tiene interés en tomar posesión del predio en el que se encuentra el albergue para perros y gatos, al tiempo que recalcó que se respetarán las resoluciones judiciales respecto a la propiedad del terreno.

En una conferencia de prensa, la mandataria capitalina también dio a conocer una serie de acciones en materia de bienestar animal, como la creación de una ley para regular los refugios y la construcción de clínicas veterinarias en todas las Utopías.

El anuncio de Brugada se da un día después de que se realizó una marcha en la capital para apoyar al Refugio Franciscano, en la cual las y los manifestantes exigieron la devolución de 858 perros que fueron asegurados por la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina, asegurando que el bienestar de los canes está en riesgo al permanecer bajo resguardo de las autoridades.

La Jefa de Gobierno de la CdMx recalcó que en torno al caso del Refugio Franciscano "se han presentado versiones, argumentos falsos, dichos imprecisos y lamentablemente, muchas mentiras", por lo que envió un mensaje para aclarar la información que surgió al respecto.

Brugada explicó que la disputa por la propiedad del predio en el que se ubica el albergue es entre particulares y aseveró que el Gobierno capitalino no está interesado en tomar posesión del terreno ni en intervenir en el conflicto.

"El Gobierno de la Ciudad de México no es parte del conflicto, ni tiene interés alguno en este terreno. No vamos a intervenir en esa disputa", dijo.

La mandataria capitalina afirmó que el Gobierno de la CdMx respetará la resolución judicial que determine a quién corresponde la propiedad del predio, incluso si el veredicto es favorable para la asociación civil Refugio Franciscano.

Realizamos un rescate animal en cumplimiento de una orden judicial porque su bienestar es lo que más importa. Hoy están a salvo, con atención veterinaria, alimento y un espacio digno donde pueden empezar de nuevo. Muy pronto iniciaremos una jornada de adopción responsable para… pic.twitter.com/OXIGVqT2IQ — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) January 12, 2026

Brugada anuncia acciones en CdMx a favor del bienestar animal

Clara Brugada anunció que el próximo miércoles presentará una iniciativa para crear una nueva ley que regule los refugios para perros y gatos de la CdMx, en la cual se establecerá cómo deben operar los albergues para garantizar el bienestar de los animales.

Además, anunció que se construirán clínicas veterinarias en cada una de las 100 utopías, además de que actualmente se trabaja para mejorar el Hospital Veterinario de la Ciudad de México que se ubica en la Alcaldía Iztapalapa y anunció la construcción de un nuevo hospital en una zona más céntrica.

También anunció la construcción de un "gran albergue" para animales que estará listo en cuatro meses, además de que tiene la intención de edificar una Utopía Canina.