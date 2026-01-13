Gobierno de EU presume que ha revocado 100 mil visas durante segundo mandato de Trump

Desde que inició el segundo mandato de Trump, el Gobierno de EU revocó la visa de ocho mil estudiantes y de dos mil 500 trabajadores especializados.

Ciudad de México, 12 de enero (SinEmbargo).- El Departamento de Estado de Estados Unidos (EU) informó este lunes que revocó más de 100 mil visas a ciudadanos extranjeros desde que inició el segundo mandato del Presidente Donald Trump, en enero de 2025.

Mediante una publicación en su cuenta de X, antes Twitter, la agencia estadounidense detalló que fueron revocadas ocho mil visas de estudiantes y dos mil 500 visas de trabajadores especializados, la mayoría debido a que las personas presuntamente estuvieron involucradas en actividades delictivas.

"El Departamento de Estado ha revocado más de 100 mil visas, incluidas unas ocho mil visas de estudiantes y dos mil 500 visas especializadas para personas que tuvieron encuentros con la policía estadounidense por actividades delictivas", publicó.

🚨BREAKING: The State Department has now revoked over 100,000 visas, including some 8,000 student visas and 2,500 specialized visas for individuals who had encounters with U.S. law enforcement for criminal activity. We will continue to deport these thugs to keep America safe. pic.twitter.com/wuHVltw1bV — Department of State (@StateDept) January 12, 2026

Según información difundida por Fox News, la mayoría de las 100 mil visas revocadas por el Departamento de Estados de EU fueron de viajeros de negocios y turistas que permanecieron en territorio estadounidense más tiempo del que tenían permitido.

En el caso de los trabajadores especializados, la mitad de las revocaciones corresponden a personas arrestadas por conducir ebrias, el 30 por ciento por cargos de agresión y el 20 por ciento por cargos de robo, abuso infantil, venta de drogas, fraude o malversación.

De acuerdo con declaraciones de un portavoz del Departamento de Estado, cerca de 500 estudiantes perdieron sus visas por tener cargos por posesión y distribución de drogas, mientras que cientos de trabajadores la perdieron debido a que presuntamente habían abusado de menores.

Desde que Trump regresó a la Casa Blanca implementó una agresiva estrategia para expulsar a migrantes de Estados Unidos, además de que adoptó una política más estricta para conceder visas, que incluye la revisión de las redes sociales de las personas solicitantes.