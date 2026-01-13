Un joven muere tras ser baleado en Iztapalapa; la SSC-CdMx detiene a 4 sospechosos

La SSC-CdMx detuvo a cuatro personas por el homicidio de un joven en Iztapalapa tras un cerco virtual.

Ciudad de México, 12 de enero (SinEmbargo).- Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx) detuvieron este lunes a cuatro personas por su presunta participación en el homicidio de un joven en la Alcaldía Iztapalapa, al oriente de la capital.

De acuerdo con los primeros reportes, la agresión ocurrió en la avenida Tláhuac, esquina con la calle Morelos, en la colonia Ampliación Los Reyes, donde la víctima recibió disparos de arma de fuego.

Al lugar acudieron paramédicos, quienes brindaron atención al joven y confirmaron que ya no contaba con signos vitales a causa de las lesiones provocadas por los impactos.

Tras el reporte, operadores del Centro de Comando y Control Oriente informaron que los probables responsables huyeron del lugar a bordo de un automóvil de color azul.

Con esa información, las autoridades implementaron un cerco virtual y dieron seguimiento al vehículo mediante las cámaras de videovigilancia instaladas en la zona oriente de la ciudad.

El automóvil fue localizado en calles de la colonia Cerro de la Estrella, donde policías preventivos desplegaron un operativo para interceptarlo. En tanto, en el cruce de las calles Bilbao y San Lorenzo, los uniformados cerraron el paso al vehículo y realizaron una revisión preventiva a sus ocupantes.

Durante la inspección, los agentes aseguraron cuatro teléfonos celulares y dos uniformes de servicios urbanos que se encontraban dentro de la unidad.

Las cuatro personas detenidas, de 24, 25, 28 y 30 años de edad, fueron presentadas ante el Ministerio Público, que determinará su situación legal tras establecer que dos de ellas cuentan con antecedentes penitenciarios registrados en 2024.