Christina Aguilera regresa a la CdMx, te contamos cuándo salen a la venta los boletos

¿Dónde se presentará la cantante? ¿Cuándo salen a la venta los boletos para el concierto? Aquí te compartimos los detalles.

Ciudad de México, 13 de enero (SinEmbargo).- La cantante Christina Aguilera regresará a la capital mexicana, tras dos años de ausencia, para cautivar a los asistentes con su destacada voz y temas que marcaron toda una generación.

¿Dónde y cuándo?

La siete veces ganadora del premio Grammy y súper estrella internacional, se presentará el próximo 17 de marzo en el Palacio de los Deportes con un espectáculo de ensueño diseñado para sacudir los corazones con sus más grandes éxitos y una producción de primer nivel.

¿Cuándo es la preventa?

Si eres fan o seguidor de Aguilera y quieres asegurar tu lugar en este evento:

La Preventa Banamex comenzará el jueves 15 de enero a partir de las 11:00 a.m.

comenzará el jueves 15 de enero a partir de las 11:00 a.m. El viernes 16 de enero se realizará la Venta General en las taquillas del inmueble o a través de www.ticketmaster.com.mx.

Christina y su impacto musical

Christina Aguilera es una de las voces más potentes y reconocidas de la industria musical. Con casi 100 millones de discos vendidos a nivel mundial, Aguilera ha logrado lo que pocos: posicionar cinco sencillos en el número 1 de la lista Billboard Hot 100, convirtiéndose en la tercera artista femenina en encabezar dicha lista durante tres décadas consecutivas.

Aguilera cuenta con siete premios Grammy, incluidos dos Latin Grammy, el más reciente fue otorgado en 2022 por su disco en español "Aguilera". Además de su impacto musical, Christina ha recibido los premios Music Icon (2021): People’s Choice Awards; Spirit of Hope (2022): Billboard Latin Music Awards; y Advocate for Change (2023): GLAAD Media Awards.

En agosto de 2024, celebró el 25 aniversario de su álbum debut homónimo con un innovador proyecto en Spotify, demostrando que su legado sigue más vivo que nunca. Fuera del escenario, ha recaudado más de 150 millones de dólares para el Programa Mundial de Alimentos y es defensora de la igualdad LGBTQ+ y la lucha contra la violencia doméstica.