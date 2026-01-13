¿Tienes un BMW? Profeco llama a revisión a 5 mil autos por falla que afecta al motor

BMW informó que la reparación de los autos incluidos en el llamado a revisión difundido por la Profeco no tendrá costo para las personas propietarias de los vehículos.
Ciudad de México, 12 de enero (SinEmbargo).- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) difundió este lunes un llamado a revisión para más de cinco mil automóviles de la marca BMW de distintos modelos, debido a que presentan un defecto que podría provocar una falla en el motor.
En un comunicado, la dependencia detalló que el proveedor notificó a su red de distribuidores sobre esta situación para que contacten a las personas propietarias de los vehículos afectados e informarles sobre este llamado, además de que realizará la reparación necesaria sin costo.
La alerta por el llamado a revisión para autos BMW se emitió el pasado 18 de noviembre del 2025 y se mantendrá de forma indefinida, recalcó la Profeco.
¿En qué consiste la falla?
La Profeco explicó que los más de cinco mil automóviles BMW llamados a revisión corren el riesgo de que entre agua en ciertos puntos del motor de arranque; este desperfecto puede provocar corrosión, lo que llevaría a que, en ocasiones, el motor no arranque.
Además, esta falla puede provocar un corto circuito y sobrecalentamiento de la marcha; en el peor de los casos, es posible que se genere un incendio en el vehículo, aun cuando se encuentre estacionado.
Para evitar que ocurran las situaciones antes mencionadas, la Profeco recomendó a los propietarios de vehículos estacionar sus unidades al aire libre y no cerca de edificios.
¿Qué modelos fueron llamados a revisión?
A continuación, se muestra la lista completa de modelos para los que aplica el llamado a revisión por parte de Profeco y BMW:
- 220i Coupé
- 320i
- 330i
- 520i
- 530i
- 530i Sedán
- X3 sDrive20i
- X3 xDrive30i
- X4 xDrive30i
- X4 xDrive20i
- Z4 sDrive20i
La empresa auitomotriz informó que para reparar la falla en estos vehículos se sustituirá el motor de arranque, sin costo para las personas propietarias.
Del mismo modo, puso a disposición de las consumidoras y consumidores los siguientes medios de contacto con distribuidores autorizados: el número telefónico 800 00 269 00, la página web https://www.bmw.com.mx/en/footer/recall/recall-es.html, el correo electrónico [email protected] y la liga directa https://www.bmw.com.mx/es/integration/campanas-tecnicas.