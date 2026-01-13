¿Tienes un BMW? Profeco llama a revisión a 5 mil autos por falla que afecta al motor

BMW informó que la reparación de los autos incluidos en el llamado a revisión difundido por la Profeco no tendrá costo para las personas propietarias de los vehículos.

Ciudad de México, 12 de enero (SinEmbargo).- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) difundió este lunes un llamado a revisión para más de cinco mil automóviles de la marca BMW de distintos modelos, debido a que presentan un defecto que podría provocar una falla en el motor.

En un comunicado, la dependencia detalló que el proveedor notificó a su red de distribuidores sobre esta situación para que contacten a las personas propietarias de los vehículos afectados e informarles sobre este llamado, además de que realizará la reparación necesaria sin costo.

La alerta por el llamado a revisión para autos BMW se emitió el pasado 18 de noviembre del 2025 y se mantendrá de forma indefinida, recalcó la Profeco.

¿En qué consiste la falla?

La Profeco explicó que los más de cinco mil automóviles BMW llamados a revisión corren el riesgo de que entre agua en ciertos puntos del motor de arranque; este desperfecto puede provocar corrosión, lo que llevaría a que, en ocasiones, el motor no arranque.

Además, esta falla puede provocar un corto circuito y sobrecalentamiento de la marcha; en el peor de los casos, es posible que se genere un incendio en el vehículo, aun cuando se encuentre estacionado.

Para evitar que ocurran las situaciones antes mencionadas, la Profeco recomendó a los propietarios de vehículos estacionar sus unidades al aire libre y no cerca de edificios.

¿Qué modelos fueron llamados a revisión?

A continuación, se muestra la lista completa de modelos para los que aplica el llamado a revisión por parte de Profeco y BMW:

220i Coupé

320i

330i

520i

530i

530i Sedán

X3 sDrive20i

X3 xDrive30i

X4 xDrive30i

X4 xDrive20i

Z4 sDrive20i

La empresa auitomotriz informó que para reparar la falla en estos vehículos se sustituirá el motor de arranque, sin costo para las personas propietarias.

Del mismo modo, puso a disposición de las consumidoras y consumidores los siguientes medios de contacto con distribuidores autorizados: el número telefónico 800 00 269 00, la página web https://www.bmw.com.mx/en/footer/recall/recall-es.html, el correo electrónico [email protected] y la liga directa https://www.bmw.com.mx/es/integration/campanas-tecnicas.