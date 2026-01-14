Ricky Martin regresa a México con una gira de primer nivel y visitará siete ciudades

Entra las ciudades que visitará Ricky Martin con su gira están León, Monterrey y la Ciudad de México.

Ciudad de México, 14 de enero (SinEmbargo).- El cantante Ricky Martin regresa a México con la gira "Ricky Martin Live México 2026", que promete un espectáculo de gran nivel que visitará 7 ciudades del país.

De acuerdo con un comunicado, para Ricky Martin sus fans son un pilar fundamental en su carrera por lo que los boletos tendrán con precios accesibles para todas las ciudades de su tour por México.

¿Cuáles son las ciudades que visitará Ricky?

La gira recorrerá siete de las principales ciudades del país: Ciudad de México, Querétaro, Guadalajara, Monterrey, Chihuahua, León y Mérida; donde ofrecerá un show completo de más de una hora y media, con banda en vivo, bailarines, visuales de gran formato y una producción internacional al nivel de los escenarios más importantes del mundo.

Con este anuncio, los asistentes tendrán la oportunidad de vivir una experiencia única con un precio de entrada especial, permitiendo así que más fans disfruten de uno de los espectáculos más esperados del año donde se podrán corear y bailar grandes éxitos, como “Livin’ la Vida Loca,” “She Bangs,” “María” y “The Cup of Life”, entre muchos otros.

¿Cuánto costarán los boletos?

Los boletos van desde los 690 pesos, dependiendo la ciudad y zona seleccionada. Los boletos ya se encuentran disponibles a través de funticket.mx y en taquillas oficiales.

Fechas y ciudades del Tour 2026