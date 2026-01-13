La relación México-EU es la más cooperativa y beneficiosa en décadas, dice Embajada

Tras la llamada telefónica que sostuvieron Donald Trump y Claudia Sheinbaum, el Embajador Ronald Johnson afirmó que México y EU sostienen la relación más cooperativa que se ha visto en décadas.

Ciudad de México, 12 de enero (SinEmbargo).- Ronald Johnson, Embajador de Estados Unidos en México, celebró la llamada telefónica que sostuvieron hoy Donald Trump y Claudia Sheinbaum, y afirmó que la relación entre EU y México es actualmente la más cooperativa que se ha visto en muchas décadas.

A través de una publicación en redes sociales, Johnson afirmó haber contribuido para que la conversación entre la Presidenta mexicana y su homólogo estadounidense (que se llevó a cabo hoy por la mañana) fuera posible, además de señalar que, con trabajo conjunto, es posible lograr un gran futuro para las poblaciones de ambos países.

"Fue un gusto haber contribuido a facilitar la productiva llamada de hoy entre Donald Trump y la Presidenta Claudia Sheinbaum. Tras un año de la relación México-Estados Unidos más cooperativa y mutuamente beneficiosa de las últimas décadas, aún queda mucho por hacer, pero juntos podemos construir un futuro más brillante para nuestros pueblos", indicó el funcionario.

Sheinbaum dice "no" a Trump

Hoy la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que tuvo "una muy buena conversación" con su homólogo estadounidense, Donald Trump, quien ofreció ayuda a México con sus "fuerzas" para combatir a los cárteles; sin embargo, ella volvió a rechazar la propuesta en apego al respeto a la soberanía.

Durante su conferencia de prensa matutina, Sheinbaum Pardo destacó que en la llamada hablaron principalmente del tema de seguridad. Mientras la mandataria mexicana expuso los logros del Gobierno federal en su lucha contra el crimen, Trump insistió en enviar apoyo estadounidense, un planteamiento que recibió la negativa de la doctora, pues no lo consideró necesario y "no está sobre la mesa".

“Fue en un tono muy amable”, describió Sheinbaum sobre el diálogo que se entabló vía telefónica, el cual duró 15 minutos. A comparación de otras conversaciones que han sostenido ambos jefes de Estado, ésta fue más corta.

La llamada de hoy se dio porque la propia titular del Poder Ejecutivo la solicitó desde el viernes pasado, a raíz de las declaraciones recientes realizadas por Donald Trump.

“[Iban] tres veces que había declarado que le interesaría más participación en la seguridad de México, y yo creo que en esas condiciones es mejor buscar un diálogo”, comentó Claudia Sheinbaum al explicar qué la motivó a pedir la comunicación.

Asimismo, señaló que en la conversación con el político republicano reiteró que existen resultados muy importantes derivados del trabajo de colaboración conjunta que se desarrolla en materia de seguridad.