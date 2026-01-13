Gallardo se echa para atrás: frena Ley que favorecía candidatura de su esposa en SLP

Con el objetivo de que la propuesta sea discutida a fondo, el Gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, frenó la promulgación de la llamada "Ley Esposa", que ha generado amplias críticas.

Ciudad de México/SLP, 12 de enero (SinEmbargo/Pulso).- El Gobierno de San Luis Potosí informó, mediante un comunicado oficial, que el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona decidió no promulgar la llamada "Ley Esposa", reforma a la ley electoral estatal en materia de paridad de género, que obligaba a los partidos políticos a postular únicamente mujeres para la gubernatura en el proceso electoral de 2027.

La reforma planteada ha sido motivo de amplias críticas, pues se consideró que el Gobernador busca allanar el camino para que su esposa Ruth González Silva, actual Senadora de la República por parte del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), sea su sucesora, pese al discurso oficial contra el nepotismo.

De acuerdo con el comunicado, la decisión se tomó con el objetivo de que la iniciativa "se analice y se discuta a fondo", y para evitar que "se vulneren derechos constitucionales a toda persona que aspire al cargo".

La reforma fue presentada por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) y aprobada por el Congreso del Estado de San Luis Potosí el 14 de diciembre, con 19 votos a favor y ocho en contra. La propuesta establecía que los partidos políticos debían postular exclusivamente a una mujer para la elección de la Gubernatura.

Según el documento oficial, el Ejecutivo estatal solicitó que el Ceepac replantee la iniciativa y que se abra una discusión más amplia, con la participación de especialistas en derecho constitucional, académicos y todas las fuerzas políticas, con el propósito de fortalecer la igualdad de género sin generar controversias legales.

El comunicado señala que el Gobernador manifestó respeto a la autonomía del órgano electoral y del Congreso del Estado, y que su decisión se basa en la obligación constitucional de revisar las leyes aprobadas, al considerar que la iniciativa, "como está planteada, presenta serias dudas de constitucionalidad".

Finalmente, el texto difundido indica que la decisión no representa una postura en contra de la igualdad de género, sino la intención de que cualquier reforma electoral esté alineada con la Constitución y cuente con sustento jurídico suficiente para enfrentar posibles impugnaciones.

No hace falta "Ley Esposa": Sheinbaum

La reforma ha generado incluso críticas por parte de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien aseguró que dicha Ley no es necesaria pues los partidos políticos están obligados a garantizar la paridad de género al momento de plantear sus candidaturas.

“Yo creo que no hacen falta esas leyes. Más allá de la constitucionalidad o no, creo que con el acuerdo que tomó el INE, que tiene que venir en una Reforma Electoral de que los partidos tengan que proponer a la mitad de sus candidatos mujeres y la otra mitad hombres, se cumple, además de otras acciones afirmativas", dijo la mandataria federal durante su conferencia matutina del 22 de diciembre.

Previamente, el 15 de diciembre, Sheinbaum expresó su postura en contra de que cargos de elección popular sean dejados a familiares.