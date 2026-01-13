EU usó un avión con fachada de civil para atacar una lancha en el Caribe, según NYT

Redacción/SinEmbargo

13/01/2026 - 12:31 am

EU habría cometido un crimen de guerra conocido como "perfidia".

Los ataques en el mar Caribe fueron un precedente a la intervención en Caracas que concluyó con el secuestro de Nicolás Maduro. Estados Unidos nunca presentó pruebas de que las víctimas tuvieran relación con el narcotráfico.

Ciudad de México, 13 de enero (SinEmbargo).- El Pentágono utilizó un avión secreto con apariencia civil para atacar una lancha en el mar Caribe, cerca de Venezuela, cuyo bombardeo dejó 11 personas muertas en septiembre de 2025, según informó The New York Times. De acuerdo con las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos (EU), estas acciones son consideradas como un crimen de guerra llamado “perfidia”.

La información del diario neoyorquino, referida por distintos funcionarios bajo condición de anonimato, señala que la aeronave contaba con municiones instaladas en el interior del fuselaje, en lugar de bajo las alas. No obstante, las leyes de los conflictos armados prohíben a los combatientes fingir condición de civiles para engañar a los adversarios y hacerles bajar la guardia, y luego atacarlos y matarlos.

“Ocultar tu identidad es un elemento de perfidia”, comentó para el Times el ex fiscal general adjunto de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos, Steven J. Lepper. “Si la aeronave que vuela por encima no es identificable como aeronave combatiente, no debería estar participando en una actividad de combate”, añadió.

Las grabaciones del primer ataque, difundidas por el Departamento de Guerra de EU, mostraron que la aeronave en cuestión descendió a baja altura, y que la lancha regresó hacia Venezuela tras avistarla, pero luego del ataque dos sobrevivientes parecieron saludar al avión desde los restos del casco volcado, antes de morir en un segundo ataque que hundió los restos de la embarcación.

The New York Times aseguró que, desde entonces, el ejército estadounidense ha utilizado aeronaves reconociblemente militares para los ataques en contra de lanchas, incluidos aviones no tripulados MQ-9 Reaper, pero aún no está claro si dichas aeronaves volaron lo suficientemente bajo como para ser vistas.

El mismo medio explicó que la oficina de prensa del almirante Frank M. Bradley, Mando de Operaciones Especiales de Estados Unidos que dirigió la operación el 2 de septiembre, se negó a dar detalles sobre el avión que fue utilizado en este primer ataque en el mar Caribe.

Por su parte, el Pentágono aseguró en un comunicado que su arsenal ha sido sometido a una revisión legal para comprobar que cumple las leyes de los conflictos armados.

“El ejército estadounidense utiliza una amplia gama de aviones estándar y no estándar en función de las necesidades de la misión”, comunicó la sede del Departamento de Guerra de EU.

La operación del 2 de septiembre fue una de más de 35 ejecutadas por las fuerzas armadas estadounidenses en contra de lanchas que navegaban en aguas internacionales. El saldo de estos bombardeos fue de al menos 123 personas muertas bajo la justificación de combatir el narcotráfico en la misión "Lanza del Sur". Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos nunca presentó pruebas de dichas afirmaciones.

Los ataques fueron un precedente al bombardeo de Estados Unidos en la ciudad de Caracas que dejó más de un centenar de personas muertas. Dicha intervención también concluyó con el secuestro del Presidente Nicolás Maduro, quien desde hace diez días permanece recluido en una cárcel federal de Nueva York.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Opinión

Gustavo de Hoyos Walther

Inconstitucionalidad de la sobrerrepresentación

"La configuración actual del Congreso representa una sobrerrepresentación anticonstitucional que pone en riesgo el sistema de controles...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Altruismo sin reglas: el riesgo del cuidado animal

"La paradoja de los espacios dedicados al cuidado de los animales sin hogar: nacen del impulso de...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Jaime García Chávez

El exhorto de la UNAM por la necesaria cohesión nacional

"Quizás ahora lo que no se logre desde el poder, desde el Estado, si es que continúa...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

Imperialismo sin complejos

"La nueva política internacional de Estados Unidos ahora ya no pretenderá encubrir sus ambiciones de poder y...
Por Rubén Martín
Extorsiones trumpianas
Por Ana Lilia Pérez

Extorsiones trumpianas

Contra la censura
Por Álvaro Delgado Gómez

Contra la censura

Qué debilita a la Presidenta. Notas.
Por Alejandro Páez Varela

Qué debilita a la Presidenta. Notas.

Manual para sobrevivir a un ataque de Trump
Por Jorge Zepeda Patterson

Manual para sobrevivir a un ataque de Trump

Anonimato
Por Muna D. Buchahin

Anonimato

¿Qué es María Corina?
Por Daniela Barragán

¿Qué es María Corina?

La derecha mexicana es trumpista
Por Héctor Alejandro Quintanar

La derecha mexicana es trumpista

Los buitres del imperio merodean sobre México
Por Pedro Mellado Rodríguez

Los buitres del imperio merodean sobre México

La era de mala vecindad
Por Lorenzo Meyer

La era de mala vecindad

El mito de Venezuela
Por Fabrizio Mejía Madrid

El mito de Venezuela

