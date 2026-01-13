EU usó un avión con fachada de civil para atacar una lancha en el Caribe, según NYT

Los ataques en el mar Caribe fueron un precedente a la intervención en Caracas que concluyó con el secuestro de Nicolás Maduro. Estados Unidos nunca presentó pruebas de que las víctimas tuvieran relación con el narcotráfico.

Ciudad de México, 13 de enero (SinEmbargo).- El Pentágono utilizó un avión secreto con apariencia civil para atacar una lancha en el mar Caribe, cerca de Venezuela, cuyo bombardeo dejó 11 personas muertas en septiembre de 2025, según informó The New York Times. De acuerdo con las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos (EU), estas acciones son consideradas como un crimen de guerra llamado “perfidia”.

La información del diario neoyorquino, referida por distintos funcionarios bajo condición de anonimato, señala que la aeronave contaba con municiones instaladas en el interior del fuselaje, en lugar de bajo las alas. No obstante, las leyes de los conflictos armados prohíben a los combatientes fingir condición de civiles para engañar a los adversarios y hacerles bajar la guardia, y luego atacarlos y matarlos.

“Ocultar tu identidad es un elemento de perfidia”, comentó para el Times el ex fiscal general adjunto de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos, Steven J. Lepper. “Si la aeronave que vuela por encima no es identificable como aeronave combatiente, no debería estar participando en una actividad de combate”, añadió.

🇺🇸 ON VIDEO: U.S. Military Forces conducted a strike against Tren de Aragua Narcoterrorists. The strike occurred while the terrorists were at sea in International waters transporting illegal narcotics, heading to the U.S. The strike resulted in 11 terrorists killed in action. pic.twitter.com/iszHE0ttxQ — The White House (@WhiteHouse) September 2, 2025

Las grabaciones del primer ataque, difundidas por el Departamento de Guerra de EU, mostraron que la aeronave en cuestión descendió a baja altura, y que la lancha regresó hacia Venezuela tras avistarla, pero luego del ataque dos sobrevivientes parecieron saludar al avión desde los restos del casco volcado, antes de morir en un segundo ataque que hundió los restos de la embarcación.

The New York Times aseguró que, desde entonces, el ejército estadounidense ha utilizado aeronaves reconociblemente militares para los ataques en contra de lanchas, incluidos aviones no tripulados MQ-9 Reaper, pero aún no está claro si dichas aeronaves volaron lo suficientemente bajo como para ser vistas.

El mismo medio explicó que la oficina de prensa del almirante Frank M. Bradley, Mando de Operaciones Especiales de Estados Unidos que dirigió la operación el 2 de septiembre, se negó a dar detalles sobre el avión que fue utilizado en este primer ataque en el mar Caribe.

Por su parte, el Pentágono aseguró en un comunicado que su arsenal ha sido sometido a una revisión legal para comprobar que cumple las leyes de los conflictos armados.

“El ejército estadounidense utiliza una amplia gama de aviones estándar y no estándar en función de las necesidades de la misión”, comunicó la sede del Departamento de Guerra de EU.

La operación del 2 de septiembre fue una de más de 35 ejecutadas por las fuerzas armadas estadounidenses en contra de lanchas que navegaban en aguas internacionales. El saldo de estos bombardeos fue de al menos 123 personas muertas bajo la justificación de combatir el narcotráfico en la misión "Lanza del Sur". Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos nunca presentó pruebas de dichas afirmaciones.

Los ataques fueron un precedente al bombardeo de Estados Unidos en la ciudad de Caracas que dejó más de un centenar de personas muertas. Dicha intervención también concluyó con el secuestro del Presidente Nicolás Maduro, quien desde hace diez días permanece recluido en una cárcel federal de Nueva York.