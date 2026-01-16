Conciertos, teatro y música a la luz de las velas para pasar un gran fin de semana

Si aún no sabes qué hacer este fin de semana, la capital mexicana tiene conciertos, obras de teatro y hasta un evento para quienes gustan de practicar deporte.

Ciudad de México, 16 de enero (SinEmbargo).- Este fin de semana la Ciudad de México sigue sorprendiendo a sus habitantes y a quienes deciden pasar unos días visitándola. Así que si aún no sabes que hacer te compartimos algunas opciones.

Concierto homenaje a Aretha Franklin

Grandes Voces del Jazz es una serie de conciertos que se realizará durante este 2026 en el Monumento a los Héroes del Escuadrón 201, dentro de la primera sección del Bosque de Chapultepec, para rendir homenaje a las grandes voces que marcaron el rumbo del jazz y otros géneros cercanos. El próximo concierto se realizará el 16 y 17 de enero y será dedicado al legado de Aretha Franklin, una de las artistas más influyentes del siglo XX.

El homenaje a Franklin será interpretado por Jeary, Priscilla Castro y Karina Esparza: tres voces que revisitarán su obra en un formato íntimo, pensado para la escucha y la conexión emocional con su música.

¿Dónde? Monumento a los Héroes del Escuadrón 201, dentro de la primera sección del Bosque de Chapultepec.

¿Cuánto? Los accesos tendrán un costo de 490 pesos y se podrán adquirir a través de Passline.

Shrek Run 2026

La Shrek Run 2026 toma la Ciudad de México para una experiencia única que mezcla deporte, cine y entretenimiento. La carrera se realizará el domingo 18 de enero, con salida desde Paseo de la Reforma a la altura de la Torre Mayor y meta en el Jardín Escénico, junto al Auditorio Nacional. La carrera iniciará a partir de las 6:30 a.m., los tiempos máximos para completarla serán de 45 minutos en 5 km y 2 horas 15 minutos en 15 km.

El kit temático para cada corredor incluye artículos alusivos de Shrek, como sudadera, playera, gorro, vaso para café, entre otros, así como entrega de medalla al término de la carrera.

¿Dónde? Paseo de la Reforma a la altura de la Torre Mayor.

¿Cuánto? La inscripción tiene un costo de 1 mil 050 pesos hasta el 16 de enero y 1 mil 200 pesos el 17 de enero en el registro.

Obra de teatro Mr. Gwyn

La obra de Mr. Gwyn llega al Teatro Helénico bajo la dirección de Alonso Íñiguez; esta adaptación de Juan Cabello, a partir de la novela homónima del escritor italiano Alessando Baricco, lleva al los asistentes a una experiencia de alta concentración emocional.

"La obra va precisamente de eso, de un cuate que decide dejar de escribir de un momento a otro, ya no quiere escribir más porque siente que que todo el sistema, digamos, que mediatiza la intelectualidad y la literatura lo rebasa y no le gusta, lo siente frívolo y decide hacer retratos, pero como él no sabe pintar, decide escribir los retratos y para eso decide poner un estudio y pedirle a los modelos que vayan, que se desnuden, que se dejen ver durante más de 30 días y al final de esos 30 y tantos días él les entrega unas cuantas páginas en las que escribe lo que él recibe de esa contemplación y en principio ese retrato captura su esencia", dijo Mauricio García Lozano, quien da vida a Jasper Gwyn.

¿Dónde? Teatro Helénico (Av. Revolución 1500, Guadalupe Inn, Álvaro Obregón, 01020 Ciudad de México)

¿Cuánto? El costo de la entrada es de 410 pesos.

Graciela Iturbide. Fijar el tiempo

La exposición Graciela Iturbide. Fijar el tiempo es una celebración por haber sido merecedora del Premio Princesa de Asturias en la categoría de Artes 2025. Mediante una selección fotográfica realizada por la propia artista, se descubre la mirada metafórica e intuitiva que mezcla el enfoque documental con la sensibilidad poética de la fotógrafa.

La obra de Graciela Iturbide es un juego de apariencias donde nada es lo que parece. Es el instante decisivo convertido en ritual. Es la fotografía en blanco y negro que no teme a las sombras. Es una exploración íntima y honesta que nos desarma y conmueve.

¿Dónde? Palacio de Iturbide (Francisco I. Madero 17, Centro Histórico, Ciudad de México).

¿Cuánto? Entrada libre

Candlelight: Queen vs. ABBA

Candlelight son conciertos a la luz de las velas que brindan una experiencia musical y multisensorial. Este 16 de enero se realizará con música de Queen vs. ABBA en El Cantoral.

¿Dónde? El Cantoral (Puente Xoco s/n-Puerta A, Xoco, Benito Juárez, 03330 Ciudad de México).

¿Cuánto? Los boletos van de los 295 a los 830 pesos, más cargos por servicio.

Avenged Sevenfold llega al Estadio GNP

La banda regresa a la Ciudad de México después de 8 años para ofrecer una presentación inolvidable como parte de su gira "Life Is But A Dream… Latin America Tour". El 17 de enero canciones como "Afterlife", "Hail to the King", "Buried Alive" y "So Far Away" sonarán en el Estadio GNP. Además de Avenged Sevenfold también se presentarán Mr. Bungle, Scars on Broadway y A Day to Remember.

Estos son los horarios:

16:00 hrs – Puertas

16:45 hrs – Banda nacional

17:30 hrs – Mr. Bungle

18:30 hrs – Scars on Broadway

19:30 hrs – A Day to Remember

21:00 hrs – Avenged Sevenfold

¿Dónde? Estadio GNP (Viaducto Río de la Piedad S/N, Colonia Granjas México, Alcaldía Iztacalco, CP 08400, Ciudad de México).

¿Cuánto? Los boletos van de los mil a los 4 mil pesos aproximadamente, más cargos por servicio.