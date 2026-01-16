Conciertos, teatro y música a la luz de las velas para pasar un gran fin de semana

Redacción/SinEmbargo

16/01/2026 - 7:00 am

Actividades del fin de semana

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Shrek Run 2026 trae una experiencia única que mezcla deporte, cine y entretenimiento

Grandes Voces del Jazz iniciará con un concierto homenaje a Aretha Franklin

Star Wars Sinfónico contará con la participación especial de Anthony Daniels (C-3PO)

Si aún no sabes qué hacer este fin de semana, la capital mexicana tiene conciertos, obras de teatro y hasta un evento para quienes gustan de practicar deporte. 

Ciudad de México, 16 de enero (SinEmbargo).- Este fin de semana la Ciudad de México sigue sorprendiendo a sus habitantes y a quienes deciden pasar unos días visitándola. Así que si aún no sabes que hacer te compartimos algunas opciones.

Concierto homenaje a Aretha Franklin

Grandes Voces del Jazz es una serie de conciertos que se realizará durante este 2026 en el Monumento a los Héroes del Escuadrón 201, dentro de la primera sección del Bosque de Chapultepec, para rendir homenaje a las grandes voces que marcaron el rumbo del jazz y otros géneros cercanos. El próximo concierto se realizará el 16 y 17 de enero y será dedicado al legado de Aretha Franklin, una de las artistas más influyentes del siglo XX.

El homenaje a Franklin será interpretado por Jeary, Priscilla Castro y Karina Esparza: tres voces que revisitarán su obra en un formato íntimo, pensado para la escucha y la conexión emocional con su música.

¿Dónde? Monumento a los Héroes del Escuadrón 201, dentro de la primera sección del Bosque de Chapultepec.
¿Cuánto? Los accesos tendrán un costo de 490 pesos y se podrán adquirir a través de Passline.

Homenaje a Aretha Franklin
El primer concierto de este año estará dedicado al legado de la gran Aretha. Foto: Cortesía

Shrek Run 2026

La Shrek Run 2026 toma la Ciudad de México para una experiencia única que mezcla deporte, cine y entretenimiento. La carrera se realizará el domingo 18 de enero, con salida desde Paseo de la Reforma a la altura de la Torre Mayor y meta en el Jardín Escénico, junto al Auditorio Nacional. La carrera iniciará a partir de las 6:30 a.m., los tiempos máximos para completarla serán de 45 minutos en 5 km y 2 horas 15 minutos en 15 km.

El kit temático para cada corredor incluye artículos alusivos de Shrek, como sudadera, playera, gorro, vaso para café, entre otros, así como entrega de medalla al término de la carrera.

¿Dónde? Paseo de la Reforma a la altura de la Torre Mayor.
¿Cuánto? La inscripción tiene un costo de 1 mil 050 pesos hasta el 16 de enero y 1 mil 200 pesos el 17 de enero en el registro.

Obra de teatro Mr. Gwyn

La obra de Mr. Gwyn llega al Teatro Helénico bajo la dirección de Alonso Íñiguez; esta adaptación de Juan Cabello, a partir de la novela homónima del escritor italiano Alessando Baricco, lleva al los asistentes a una experiencia de alta concentración emocional.

"La obra va precisamente de eso, de un cuate que decide dejar de escribir de un momento a otro, ya no quiere escribir más porque siente que que todo el sistema, digamos, que mediatiza la intelectualidad y la literatura lo rebasa y no le gusta, lo siente frívolo y decide hacer retratos, pero como él no sabe pintar, decide escribir los retratos y para eso decide poner un estudio y pedirle a los modelos que vayan, que se desnuden, que se dejen ver durante más de 30 días y al final de esos 30 y tantos días él les entrega unas cuantas páginas en las que escribe lo que él recibe de esa contemplación y en principio ese retrato captura su esencia", dijo Mauricio García Lozano, quien da vida a Jasper Gwyn.

¿Dónde? Teatro Helénico (Av. Revolución 1500, Guadalupe Inn, Álvaro Obregón, 01020 Ciudad de México)
¿Cuánto? El costo de la entrada es de 410 pesos.

Mr. Gwyn obra de teatro
La obra cuenta con un gran elenco.Foto: Héctor Ortega

Graciela Iturbide. Fijar el tiempo

La exposición Graciela Iturbide. Fijar el tiempo es una celebración por haber sido merecedora del Premio Princesa de Asturias en la categoría de Artes 2025. Mediante una selección fotográfica realizada por la propia artista, se descubre la mirada metafórica e intuitiva que mezcla el enfoque documental con la sensibilidad poética de la fotógrafa.

La obra de Graciela Iturbide es un juego de apariencias donde nada es lo que parece. Es el instante decisivo convertido en ritual. Es la fotografía en blanco y negro que no teme a las sombras. Es una exploración íntima y honesta que nos desarma y conmueve.

¿Dónde? Palacio de Iturbide (Francisco I. Madero 17, Centro Histórico, Ciudad de México).
¿Cuánto? Entrada libre

Candlelight: Queen vs. ABBA

Candlelight son conciertos a la luz de las velas que brindan una experiencia musical y multisensorial. Este 16 de enero se realizará con música de Queen vs. ABBA en El Cantoral.

¿Dónde? El Cantoral (Puente Xoco s/n-Puerta A, Xoco, Benito Juárez, 03330 Ciudad de México).
¿Cuánto? Los boletos van de los 295 a los 830 pesos, más cargos por servicio.

¿Dónde ir este fin?
Queen vs. ABBA a la luz de las velas. Foto: Candlelight

Avenged Sevenfold llega al Estadio GNP

La banda regresa a la Ciudad de México después de 8 años para ofrecer una presentación inolvidable como parte de su gira "Life Is But A Dream… Latin America Tour". El 17 de enero canciones como "Afterlife", "Hail to the King", "Buried Alive" y "So Far Away" sonarán en el Estadio GNP. Además de Avenged Sevenfold también se presentarán Mr. Bungle, Scars on Broadway y A Day to Remember.

Estos son los horarios:

  • 16:00 hrs – Puertas
  • 16:45 hrs – Banda nacional
  • 17:30 hrs – Mr. Bungle
  • 18:30 hrs – Scars on Broadway
  • 19:30 hrs – A Day to Remember
  • 21:00 hrs – Avenged Sevenfold

¿Dónde? Estadio GNP (Viaducto Río de la Piedad S/N, Colonia Granjas México, Alcaldía Iztacalco, CP 08400, Ciudad de México).
¿Cuánto? Los boletos van de los mil a los 4 mil pesos aproximadamente, más cargos por servicio.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Francisco Ortiz Pinchetti

Trump a la puerta: ¿ya nos cayó el chahuistle?

“Resulta perturbadora la presión que WSJ ha revelado: la exigencia de que Sheinbaum entregue a figuras de...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

La agenda de los políticos y la agenda política

"La diferencia entre atender la agenda y marcar la agenda es lo que hace trascender a un...
Por Diego Petersen Farah
Leopoldo Maldonado

¿Serán los derechos de las audiencias el nuevo mecanismo de censura?

"La pregunta de fondo no es si los derechos de las audiencias deben existir, sino quién los invoca,...
Por Leopoldo Maldonado
Jorge Javier Romero Vadillo

La cacica contra el Rector

"Lo de la detención de Abud representa un tranco descomunal en la reconstrucción autocrática que vivimos en...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
+ Sección

Opinión en Video

La Reforma Electoral que “nos convierte en Venezuela”
Por Héctor Alejandro Quintanar

La Reforma Electoral que “nos convierte en Venezuela”

Si rompen con Morena, PT y PVEM pierden el registro
Por Pedro Mellado Rodríguez

Si rompen con Morena, PT y PVEM pierden el registro

Clara Brugada: más allá de los perritos
Por Fabrizio Mejía Madrid

Clara Brugada: más allá de los perritos

Delcy Rodríguez en Brest-Litovsk: paz o revolución
Por Juan Carlos Monedero

Delcy Rodríguez en Brest-Litovsk: paz o revolución

El petróleo de Venezuela y la órbita imperialista de la Doctrina Donroe
Por Mario Campa

El petróleo de Venezuela y la órbita imperialista de la Doctrina Donroe

El currículum amoroso
Por Óscar de la Borbolla

El currículum amoroso

Extorsiones trumpianas
Por Ana Lilia Pérez

Extorsiones trumpianas

Contra la censura
Por Álvaro Delgado Gómez

Contra la censura

Qué debilita a la Presidenta. Notas.
Por Alejandro Páez Varela

Qué debilita a la Presidenta. Notas.

Manual para sobrevivir a un ataque de Trump
Por Jorge Zepeda Patterson

Manual para sobrevivir a un ataque de Trump

+ Sección

Galileo

Los efectos del parto por cesárea pueden persistir durante meses y afectar la salud mental materna

Investigadores revelan que los partos por cesárea pueden generar estrés psicológico

Estudios revelan que un poco más actividad física se asocia a una menor mortalidad, especialmente en las personas con menores hábitos saludables.

Sólo 5 minutos más de ejercicio ayudan a vivir más tiempo, revelan nuevos estudios

Hay una herramienta clave para proteger la visión que muchas veces pasa desapercibida: la alimentación. Qué comemos y cómo lo hacemos puede hacer la diferencia.

¿Qué alimentos ayudan a proteger tu visión? Un oftalmólogo enlista algunos ejemplos

La Universidad Médica de Carolina del Sur concluyó que existe un medicamento que ayuda a dejar de fumar tabaco y también podría ser eficaz para la cannabis.

Hay un medicamento para dejar de fumar tabaco e incluso cannabis, según expertos

La NASA ofrece pasantías con gran valor curricular.

¿Quieres entrar a una pasantía en la NASA? La agencia comparte 5 consejos importantes

Un estudio demostró que combinar una vacuna con un tratamiento que reactiva el sistema inmunitario potencia la respuesta de células encargadas de eliminar VIH.

Fármaco del sistema inmunitario potencia efecto de vacuna contra VIH, revela estudio

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha instado a los gobiernos a fortalecer significativamente los impuestos sobre las bebidas azucaradas y alcohólicas.

La OMS pide a los gobiernos aumentar los impuestos a bebidas azucaradas y alcohólicas

Científicos de la UNAM descubren nueva especie de árbol productor de ámbar en Chiapas

Los investigadores encontraron pistas que sugieren que la lactancia materna puede tener efectos positivos duraderos en la salud mental de las mujeres.

La lactancia materna protege la salud mental de madres hasta 10 años después: estudio

La psicóloga del hospital Hospiten Roca, Silvia Morales, explica que la diferencia entre el "burnout" y el estrés es que este último no es un trastorno.

El "burnout" no es igual que el estrés; "es más problemático", explica una psicóloga

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Hoy No Circula
1

Hoy No Circula de este viernes 16 de enero: evita las nuevas multas y el corralón

Caso Carlos Manzo: ligan a "Los Erres" con el asesinato y vinculan a proceso a "El Pelón"
2

ENTREVISTA ¬ Coronel confió a Juan Manzo que supo un mes antes que matarían a Carlos

Gobierno anuncia registro voluntario de CURP; será oficial para instituciones
3

CURP biométrica 2026 en la ZMG: Dónde y cómo tramitarla

La Clave Única de Registro de Población (CURP) es un documento indispensable para realizar la mayoría de trámites en México. Foto GobMex.
4

CURP biométrica en Baja California: Dónde y cómo tramitarla sin cita

Canadá podría aumentar las exportaciones de petróleo, gas natural y uranio a China según los acuerdos alcanzados en la visita del Primer Ministro a Beijing.
5

Canadá cierra los primeros acuerdos con China y... ¿se acelera la ruptura del T-MEC?

Trump Hitler
6

Trump a la puerta: ¿ya nos cayó el chahuistle?

7

Periodistas de SinEmbargo son golpeadxs durante cobertura en Mercado Mixhuca de CdMx

Sismo de 5.2 se registra en San Marcos, Guerrero
8

Un sismo de magnitud 5.3 con origen en San Marcos, Guerrero, activa alertas en CdMx

Tras varias declaraciones y especulación, María Corina Machado asistió a la Casa Blanca para sostener un encuentro a puerta cerrada con Donald Trump.
9

Corina entrega a Trump su medalla del Nobel, pero él no la considera para Venezuela

Fuerzas Armadas capturan a Uber "N" y tres más del CJNG en Jalisco y Nayarit.
10

Autoridades detienen a operador financiero de "El Mencho" y tres integrantes del CJNG

La CURP biométrica ya esta disponible
11

CURP Biométrica en CdMx: estos son los 8 módulos donde puedes tramitarla

12

La SSC-CdMx detiene a 6 presuntos miembros de "La Unión Tepito" ligados con "El Daza"

El menor que recibió un impacto de bala en Puebla se encuentra hospitalizado
13

Niño recibe impacto de bala en el Periférico Ecológico de Puebla; está hospitalizado

Salvatierra, Guanajuato: Supuesto hallazgo de fosas clandestinas. Foto: Diego Costa, Cuartoscuro
14

DATOS ¬ El “trofeo” del panismo en Guanajuato: 30 mil asesinatos en la última década

Morena, PT y PVEM
15

Si rompen con Morena, PT y PVEM pierden el registro

Destacadas

Ver sección
Destacadas
1

Julio Iglesias niega acusaciones de agresión sexual y maltrato a sus extrabajadoras

Actividades del fin de semana
2

Conciertos, teatro y música a la luz de las velas para pasar un gran fin de semana

3

La SSC-CdMx detiene a 6 presuntos miembros de "La Unión Tepito" ligados con "El Daza"

El menor que recibió un impacto de bala en Puebla se encuentra hospitalizado
4

Niño recibe impacto de bala en el Periférico Ecológico de Puebla; está hospitalizado

Sismo de 5.2 se registra en San Marcos, Guerrero
5

Un sismo de magnitud 5.3 con origen en San Marcos, Guerrero, activa alertas en CdMx

Salvatierra, Guanajuato: Supuesto hallazgo de fosas clandestinas. Foto: Diego Costa, Cuartoscuro
6

DATOS ¬ El “trofeo” del panismo en Guanajuato: 30 mil asesinatos en la última década

Juan Ramón de la Fuente, Secretario de Relaciones Exteriores, y Marco Rubio, Secretario de Estado de los Estados Unidos
7

Rubio habla con De la Fuente: exige “resultados significativos” en combate a cárteles

Reforma electoral
8

Monreal avala que PT y PVEM no apoyen Reforma Electoral; defienden principios, dice

SCJN comete nuevo error.
9

SCJN aprueba por error criterio regresivo sobre pensiones de CFE; repetirá votación

Delincuentes robaron las cuatro llantas y dejaron en tabiques la camioneta del Diputado federal Nacho Mier Jr. en el Municipio de San Andrés Cholula.
10

Ladrones en Puebla dejan sobre tabiques la camioneta del Diputado Ignacio Mier Jr.

11

Prohibición de vapeadores entra en vigor este viernes: ¿En qué consiste esta Ley?

Annie Pardo reciben doctorado honoris causa de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
12

Annie Pardo recibirá doctorado honoris causa de la Universidad Autónoma de Sinaloa