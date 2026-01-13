Altruismo sin reglas: el riesgo del cuidado animal

En el imaginario colectivo, la figura del "refugio" goza generalmente de una inmunidad moral automática, según la cual cualquier espacio con esa etiqueta es, por definición, un territorio de salvación.

Sin embargo, cuando la compasión se ejerce al margen de la norma o carece de supervisión técnica, tiende a degradarse en una forma de crueldad. La paradoja de los espacios dedicados al cuidado de los animales sin hogar: nacen del impulso de proteger, pero ocasionalmente terminan por reproducir aquello que desean combatir.

El reciente operativo de rescate de 858 perros en el Refugio Franciscano ha puesto sobre la mesa los riesgos del altruismo sin reglas. En este caso, los hechos movieron a una intervención de urgencia mandatada por el Poder Judicial.

La pregunta para quienes cuestionan la acción institucional es cruda: ¿qué agenda defienden cuando omiten la existencia de un crematorio clandestino, plagas de ratas atacando animales vivos y una tasa de mortalidad previa al operativo que ya sumaba 21 muertes? De ahí la pertinencia del llamado de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, a los grupos animalistas para conocer las condiciones en las cuales se encontraban los animales y dialogar sobre los estándares que deben cumplir los albergues.

En la capital nacional, el bienestar animal ha dejado de ser un tema de nicho para convertirse en un pilar de la salud pública y la seguridad ciudadana. La movilización de 304 caninos al Ajusco, 371 a la Brigada de Vigilancia Animal en Xochimilco y 183 a la Utopía en la Gustavo A. Madero demuestra que el Estado ha construido una capacidad de respuesta que antes simplemente no existía.

Permitir que los animales padezcan dermatitis severas, sarna y tumoraciones sin atención veterinaria bajo el argumento de "respetar la autonomía de un refugio" es una abdicación ética que ningún gobierno progresista puede permitirse.

La experiencia internacional valida esta firmeza. En los Países Bajos, el éxito en la erradicación del abandono animal se logró a través de un marco regulatorio estricto que combinó esterilización gratuita obligatoria con impuestos elevados a la compra de animales de raza. En Alemania, el concepto de Tierheim (hogar para animales) opera bajo estándares de higiene y espacio que, de ser incumplidos, derivan en la intervención inmediata del Estado. La Ciudad de México propone una iniciativa de ley para albergues que impida que la opacidad sea el refugio de la desidia.

Hay que ser directos: el bienestar animal está por encima de cualquier nostalgia por modelos de asistencia privada. La política de esta administración —que incluye la prohibición de espectáculos con violencia animal y la venta de especies en mercados— busca desmercantilizar la vida y profesionalizar el cuidado.