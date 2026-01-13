Juez vincula a proceso a Samuel "N" y "El Viejito", implicados en caso Carlos Manzo

Redacción/SinEmbargo

13/01/2026 - 2:11 am

Samuel "N" y "El Viejito" recibieron la medida de prisión preventiva por el homicidio de Carlos Manzo.

La detención de ambas personas fue anunciada por Omar García Harfuch, quien detalló que uno de los implicados se desempeñaba como "director de Relaciones Públicas y de Protocolo" de Uruapan.

Ciudad de México, 13 de enero (SinEmbargo).- Un Juez de control ordenó el lunes la vinculación a proceso de Samuel "N" y Josué Eulogio "N", alias "El Viejito", quienes además recibieron la medida de prisión preventiva por los delitos de homicidio calificado y lesiones dolosas, en relación al asesinato del Alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, el pasado 1 de noviembre de 2025.

El Juez Luis Fernando Díaz Parra consideró, luego de una audiencia que duró cerca de ocho horas, que los imputados actuaron de mamera intencional en la planeación del ataque, mientras que en el caso de Samuel "N", el juzgador llegó a la conclusión de que su participación fue sistemática por haber filtrado información.

La autoridad judicial impuso las mismas medidas para Josué Eulogio "N", presunto narcomenudista del "Cártel Jalisco Nueva Generación" (CJNG), quien habría convencido a Samuel "N", su supuesto habitual cliente de cocaína, para participar en el asesinato del Alcalde de Uruapan, a cambio de supuestas dosis de droga.

Por su parte, la defensa de ambos acusados buscó la nulidad de las pruebas y la declaración de "El Viejito", pero los argumentos fueron desestimados. Dado lo anterior, Samuel "N" permanecerá en en el penal de "El Altiplano", en Almoloya de Juárez, Estado de México. y Josué "N", en el Centro de Readaptación Social, David Franco Rodríguez, en el municipio de Charo, Michoacán.

La detención de ambas personas, los días 8 y 10 de enero, fue anunciada por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, quien detalló que Samuel "N" se desempeñaba como "director de Relaciones Públicas y de Protocolo", además de había mantenido comunicación con Ramiro "N", otro de los involucrados en el caso. Por su parte, Josué Elogio "N" era taxista.

En la audiencia se reveló que Josué Elogio "N" confesó la participación de ambos detenidos en el homicidio de Carlos Manzo, lo cual se dio a través de la obtención y filtración de información.

Según de declaración proporcionada por "El Viejito" un día después de si detención llevada a cabo por faltas administrativas y portación de drogas, Samuel "N" no mostró remordimiento antes o después del ataque. El funcionario de Uruapan incluso dijo que "estaba hasta la madre" de Carlos Manzo porque "lo traía de arriba para abajo", además de que "estaba haciendo un cagadero" al frente del municipio.

De acuerdo con lo descrito por Harfuch, Samuel "N" presuntamente envió una fotografía que dio cuenta de que Carlos Manzo se encontraba en el lugar del atentado. La imagen fue encontrada en el chat que lideraba Jorge 'N', "El Licenciado", uno de los autores intelectuales del ataque y coordinador de la célula delictiva a la que pertenecen las dos personas recientemente detenidas.

