"Es un colega respetado": Banqueros centrales del mundo se solidarizan con Powell

Después de que diera a conocer que afronta una investigación federal en su contra, el presidente de la Reserva Federal de EU ha recibido el respaldo de sus homólogos en otros países.

MADRID, 13 Ene. (EUROPA PRESS).- Los principales banqueros centrales internacionales, incluida Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, y Pablo Hernández de Cos, como director general del Banco de Pagos Internacionales (BIS), expresaron este martes su solidaridad con la Reserva Federal (Fresered) de Estados Unidos (EU) y con su presidente, Jerome Powell, tras conocerse la investigación de la que estaba siendo objeto el banquero central estadounidense.

"La independencia de los bancos centrales es fundamental para la estabilidad de precios, financiera y económica, en beneficio de los ciudadanos a quienes servimos", señaló el comunicado conjunto, respaldado también por Andrew Bailey, Gobernador del Banco de Inglaterra; Erik Thedéen, Gobernador del Riksbank de Suecia; Christian Kettel Thomsen, presidente del Consejo de Gobernadores del Danmarks Nationalbank; Martin Schlegel, presidente del Consejo de Gobierno del Banco Nacional Suizo; Michele Bullock, Gobernadora del Banco de la Reserva de Australia; Tiff Macklem, Gobernador del Banco de Canadá; Chang Yong Rhee, Gobernador del Banco de Corea del Sur; Ida Wolden Bache, Gobernadora del Norges Bank; y Gabriel Galípolo, Gobernador del Banco Central de Brasil.

Asimismo, además de Pablo Hernández de Cos, también suscribió el comunicado en apoyo de Powell y de la independencia de la Fed el francés François Villeroy de Galhau, presidente del Consejo de Administración del Banco de Pagos Internacionales (BIS), entidad que se desempeñaba como el banco central de los bancos centrales.

La declaración conjunta defendió que era fundamental preservar dicha independencia, con pleno respeto al Estado de Derecho y a la rendición de cuentas democrática, y afirmó que el presidente Powell había desempeñado su cargo "con integridad, centrado en su mandato y con un compromiso inquebrantable con el interés público".

"Para nosotros, es un colega respetado, muy estimado por todos los que han trabajado con él", concluyó el comunicado.

The ECB and other European and international central banks stand in full solidarity with the Federal Reserve System and its Chair Jerome H. Powell. The independence of central banks is in the interest of the people we serve. pic.twitter.com/j8anBP2dpB — European Central Bank (@ecb) January 13, 2026

Apoyo de exbanqueros centrales de EU

El comunicado de los banqueros centrales internacionales se sumó al apoyo expresado el día anterior a la Fed y a su presidente por varias figuras económicas estadounidenses relevantes, entre ellas Alan Greenspan, Ben Bernanke y Janet Yellen, los tres presidentes de la Reserva Federal de Estados Unidos que precedieron en el cargo a Jerome Powell, quien fue nombrado en 2018, para quienes la investigación constituía un intento sin precedentes.

Junto a los tres expresidentes de la Fed, el comunicado contó también con el respaldo de los exsecretarios del Tesoro, cargo que también ocupó Yellen bajo el mandato presidencial de Joe Biden, Timothy Geithner, Jacob Lew, Henry Paulson y Robert Rubin.

A su vez, firmaron la declaración Jared Bernstein, Jason Furman, Glenn Hubbard, Gregory Mankiw y Christina Romer, quienes se desempeñaron con distintos presidentes como jefes del Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca. También expresó su apoyo al banco central estadounidense el economista Kenneth Rogoff, profesor en la Universidad de Harvard y execonomista jefe del Fondo Monetario Internacional.

En el comunicado, apuntaron que la independencia de la Reserva Federal y la percepción pública de dicha independencia "son cruciales" para el desempeño económico, incluido el logro de los objetivos que el Congreso ha establecido para la Reserva Federal: precios estables, máximo empleo y tasas de interés moderadas a largo plazo.

En este sentido, advirtieron que la investigación penal contra el actual presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, "constituye un intento sin precedentes de utilizar ataques fiscales para socavar dicha independencia", y afirmaron que "así es como se formula la política monetaria en mercados emergentes con instituciones débiles, con consecuencias muy negativas para la inflación y el funcionamiento de sus economías en general". "Esto no tiene cabida en Estados Unidos, cuya mayor fortaleza es el Estado de Derecho, la base de nuestro éxito económico", añadieron.

Investigación a Powell

El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos reveló el domingo que afrontaba una investigación del Departamento de Justicia relacionada con su testimonio ante el Congreso del pasado junio sobre la renovación multimillonaria de la sede del organismo, si bien Powell enmarcó esta acción en "las amenazas y la presión constante" de la administración de Donald Trump.

"El viernes, el Departamento de Justicia entregó a la Reserva Federal citaciones del gran jurado, amenazando con una acusación penal relacionada con mi testimonio ante el Comité Bancario del Senado el pasado mes de junio. Ese testimonio se refería, en parte, a un proyecto plurianual para renovar los edificios históricos de oficinas de la Reserva Federal", relató en un video difundido en la cuenta del organismo en la red social X.

Powell, quien aseguró mantener un "profundo respeto por el Estado de Derecho y la rendición de cuentas", consideró la investigación en su contra como una "acción sin precedentes" de Washington, que "debe verse en el contexto más amplio de las amenazas y la presión constante del gobierno".

"Nadie, y desde luego tampoco el presidente de la Reserva Federal, está por encima de la Ley", señaló en un discurso en el que aseguró que "la amenaza de cargos penales es una consecuencia de que la Reserva Federal fije las tasas de interés basándose en la mejor evaluación de lo que servirá al público, en lugar de seguir las preferencias del presidente".

"Esta nueva amenaza no tiene que ver con mi testimonio del pasado mes de junio ni con la renovación de los edificios de la Reserva Federal. No tiene que ver con la función de supervisión del Congreso", aseguró antes de defender que el organismo había informado al Congreso sobre este asunto a través de "testimonios y otras divulgaciones públicas". "Esos son pretextos", agregó.

Video message from Federal Reserve Chair Jerome H. Powell: https://t.co/5dfrkByGyX pic.twitter.com/O4ecNaYaGH — Federal Reserve (@federalreserve) January 12, 2026

Por su parte, la Casa Blanca negó que el mandatario estadounidense, Donald Trump, estuviera detrás de la demanda contra Jerome Powell, según lo aseguró la portavoz del Presidente, Karoline Leavitt, en declaraciones a la prensa, con un tajante "no", al ser cuestionada sobre si Trump "ordenó" a los funcionarios del Departamento de Justicia abrir el proceso penal contra Powell.

Leavitt evitó responder sobre la posible influencia de las reiteradas críticas de Trump a Powell en la apertura del caso y, en cambio, defendió que el republicano "tiene todo el derecho a criticar al presidente" de la Fed. "[Trump] tiene el derecho que le otorga la Primera Enmienda, al igual que todos ustedes", señaló.

Además, aprovechó para insistir en que "una cosa está clara y el Presidente lo ha dejado muy claro: Jerome Powell es malo en su trabajo".

"En cuanto a si Jerome Powell es un delincuente o no, esa es una respuesta que tendrá que averiguar el Departamento de Justicia, y parece que tienen intención de averiguarlo", agregó.

La semana pasada, el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que ya había tomado una decisión sobre el elegido para sustituir a Jerome Powell al frente de la Reserva Federal (Fed) una vez que expirara su mandato el próximo mes de mayo, aunque aún no reveló quién sería.

"Tengo una decisión en mente. No he hablado de ello con nadie", indicó en una entrevista concedida a The New York Times, sin dar más detalles sobre cuándo anunciaría al futuro responsable de la política monetaria estadounidense.

El Secretario del Tesoro, Scott Bessent, confirmó que los finalistas para liderar la Fed, de una lista original de hasta 11 personas, serían, además de Hassett, los miembros de la Junta de Gobernadores de la Fed Christopher Waller y Michelle Bowm.