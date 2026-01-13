Dinamarca y EU discutirán sobre Groenlandia en la Casa Blanca; Vance será anfitrión

El objetivo del encuentro es abordar "cara a cara" las pretensiones estadounidenses de tomar el control de la isla ártica.

MADRID, 13 Ene. (EUROPA PRESS).- El Ministro de Asuntos Exteriores de Dinamarca, Lars Lokke Rasmussen, confirmó este martes una reunión en la Casa Blanca con el Secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, para tratar la crisis en Groenlandia, que contará con la participación del Vicepresidente de Estados Unidos (EU), JD Vance.

De lado de Dinamarca, acudirá a la reunión también la Ministra groenlandesa de Exteriores, Vivian Motzfeldt. El objetivo del encuentro es poder abordar "cara a cara", explicó Rasmussen, las pretensiones estadounidense de hacerse con el control de la isla ártica, según recogen medios daneses.

El Vicepresidente estadounidense ejercerá de anfitrión en un encuentro en el que solicitó participar, según señaló el titular de Exteriores danés, después de que la semana pasada Marco Rubio adelantara una cita en Washington con funcionarios daneses.

Las aspiraciones expansionistas de Trump sobre Groenlandia han sido una constante desde que regresó hace un año a la Casa Blanca. Bajo la justificación de la seguridad nacional, apelando a la presencia de buques chinos y rusos en la región, el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha venido reclamando el control de la isla.

El papel de Vance en la crisis con Groenlandia

En los últimos días, Trump volvió a insistir en esta cuestión, al igual que un JD Vance que ya hizo de Groenlandia su causa particular. En marzo del año pasado, en una visita considerada hostil por parte de groenlandeses y daneses, el Vicepresidente de Estados Unidos desde la base de Pituffik acusó a Copenhague de no haber hecho un buen trabajo para garantizar la seguridad de la isla.

Desde Dinamarca, algunos analistas temen que el encuentro de este miércoles en la Casa Blanca recuerde a la desastrosa visita del Presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en febrero del año pasado, en la que fue acorralado por Trump y Vance.