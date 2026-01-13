Comisión para Reforma Electoral descarta mover elección judicial, como propuso el INE

Pablo Gómez advirtió que mover las fechas de la elección judicial implicaría debilitar la reforma.

Ciudad de México, 13 de enero (SinEmbargo).- La Comisión Presidencial para la Reforma Electoral mantuvo su postura de no modificar las fechas previstas para la elección judicial, pese a la propuesta del Instituto Nacional Electoral (INE) de cambiar el calendario para evitar que ese proceso sea concurrente con otros comicios ordinarios.

El presidente de la Comisión, Pablo Gómez, advirtió que alterar el calendario constitucional implicaría debilitar la Reforma Judicial y "bombardear" el proceso, por lo que descartó cualquier ajuste a los días establecidos.

“El año que tenga que haber elecciones habrá el calendario constitucional. No se puede modificar. No lo vamos a modificar. Sería bombardear la Reforma Judicial y no lo vamos a hacer”, expresó en entrevista.

Gómez sostuvo que los comicios judiciales deben realizarse en el año que corresponde y subrayó que modificar las fechas no es una opción para la Comisión, aun cuando el INE planteó la necesidad de separar temporalmente este proceso de las elecciones ordinarias.

Indicó que será el próximo miércoles cuando se conozca el alcance real de los avances de la Comisión, una vez que éstos sean presentados a la Presidenta Claudia Sheinbaum, quien, recordó, es la única facultada para presentar iniciativas ante el Congreso de la Unión.

“No puedo decir que haya un avance o que no lo haya. Eso lo vamos a ver cuando nos reunamos con ella. Las decisiones las tiene que tomar ella”, señaló.

INE entrega propuestas para la Reforma Electoral

Ayer, las consejeras y los consejeros del INE entregaron formalmente sus propuestas institucionales en materia electoral a la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral.

📄El INE entregó a la Comisión Presidencial una serie de propuestas con el que se puede enriquecer una eventual #ReformaElectoral. Conoce más ⬇️ pic.twitter.com/NKeMlG6XFz — @INEMexico (@INEMexico) January 13, 2026

Durante la entrega, la Consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, explicó que los documentos presentados son resultado de un ejercicio de deliberación técnica, colegiada y transparente, en el que se asumieron las diferencias y tensiones como parte de la fortaleza institucional del organismo.

Detalló que las propuestas recogen tanto coincidencias mayoritarias como planteamientos individuales, organizados en distintos documentos, y destacó que más del 70 por ciento de ellas fue aprobado por mayoría.

Entre las propuestas se incluyó la de diferenciar temporalmente la elección del Poder Judicial de los comicios ordinarios, avanzar en el voto electrónico y por Internet, fortalecer la fiscalización de recursos, reforzar la paridad de género y ampliar acciones afirmativas para diversos grupos.

Ante los planteamientos del INE, Pablo Gómez reconoció que entre los temas de discusión se encuentran la fiscalización, la permanencia de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) y el presupuesto del INE, aunque adelantó que éste no puede ligarse al Producto Interno Bruto (PIB).

No obstante, afirmó que la Comisión se mantiene abierta al diálogo con el Instituto, aunque reiteró que el calendario constitucional de la elección judicial no será modificado.