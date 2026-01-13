El PRIAN esperaba que saliera mal la llamada con Trump; desea una intervención: CSP

Sheinbaum afirmó que aquellos que desde México piden la intervención de EU en el país son quienes no tienen fuerza interna, específicamente el PRIAN; no supieron qué decir de la exitosa llamada con Trump, añadió.

Ciudad de México, 13 de enero (SinEmbargo).– La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró este martes que aquellos que más han pedido y desean la intervención de Estados Unidos (EU) en el país son aquellos que no tienen influencia interna, y se refirió específicamente a la oposición, el PRIAN, conformado por los partidos Acción Nacional (PAN) y el Revolucionario Institucional (PRI). Esperaban una mala llamada con Donald Trump y ahora no saben qué decir, añadió.

"¿Quiénes buscan la intervención? Quienes no tienen fuerza interna, quienes se sustentan en otros para poder garantizar su influencia en nuestro país. ¿Quiénes hablan de la necesidad de intervención? En general la mayoría de los que no están con nosotros, es el PRIAN, particularmente", dijo Sheinbaum esta mañana en su conferencia de prensa diaria.

"Ayer, cuando hicimos la llamada, ellos esperaban al revés, que hubiera una mala salida para estar culpando a la Presidenta de México y a la Cuarta Transformación. (…) [Los medios] no supieron ni qué decir, los que no están de acuerdo con nosotros, con la llamada de ayer. Ellos esperaban que hubiera un problema para decir que la Presidenta no tiene capacidad, ‘que Estados Unidos tiene que intervenir’", añadió.

La Presidenta también pidió que se revise cómo reaccionó cada partido e incluso de los gobernadores, al secuestro del Presidente Nicolás Maduro en Venezuela: "Vean quién se manifestó, de cualquiera de los partidos políticos o gobernadores y gobernadoras, respecto a Venezuela, qué dijeron. Es importante cuál es su visión del futuro de México y de lo que significa el desarrollo nacional, sí, con cooperación, relaciones, pero somos una patria soberana. Eso es importantísimo".