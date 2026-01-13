El PRIAN esperaba que saliera mal la llamada con Trump; desea una intervención: CSP

Redacción/SinEmbargo

13/01/2026 - 9:42 am

Sheinbaum aseguró que aquellos que piden la intervención de EU en el país son quienes no tienen la fuerza interna para influir en el pueblo, específicamente la oposición, el PRIAN.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Sheinbaum ofrece a Trump mediar entre él y Cuba; “deben estar de acuerdo las partes”

El gobierno de EU presiona a México para que arreste a políticos de Morena, dice WSJ

"La independencia no se negocia", insiste Sheinbaum ante recientes amenazas de Trump

Sheinbaum afirmó que aquellos que desde México piden la intervención de EU en el país son quienes no tienen fuerza interna, específicamente el PRIAN; no supieron qué decir de la exitosa llamada con Trump, añadió.

–Información en desarrollo

Ciudad de México, 13 de enero (SinEmbargo).– La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró este martes que aquellos que más han pedido y desean la intervención de Estados Unidos (EU) en el país son aquellos que no tienen influencia interna, y se refirió específicamente a la oposición, el PRIAN, conformado por los partidos Acción Nacional (PAN) y el Revolucionario Institucional (PRI). Esperaban una mala llamada con Donald Trump y ahora no saben qué decir, añadió.

"¿Quiénes buscan la intervención? Quienes no tienen fuerza interna, quienes se sustentan en otros para poder garantizar su influencia en nuestro país. ¿Quiénes hablan de la necesidad de intervención? En general la mayoría de los que no están con nosotros, es el PRIAN, particularmente", dijo Sheinbaum esta mañana en su conferencia de prensa diaria.

"Ayer, cuando hicimos la llamada, ellos esperaban al revés, que hubiera una mala salida para estar culpando a la Presidenta de México y a la Cuarta Transformación. (…) [Los medios] no supieron ni qué decir, los que no están de acuerdo con nosotros, con la llamada de ayer. Ellos esperaban que hubiera un problema para decir que la Presidenta no tiene capacidad, ‘que Estados Unidos tiene que intervenir’", añadió.

La Presidenta también pidió que se revise cómo reaccionó cada partido e incluso de los gobernadores, al secuestro del Presidente Nicolás Maduro en Venezuela: "Vean quién se manifestó, de cualquiera de los partidos políticos o gobernadores y gobernadoras, respecto a Venezuela,  qué dijeron. Es importante cuál es su visión del futuro de México y de lo que significa el desarrollo nacional, sí, con cooperación, relaciones, pero somos una patria soberana. Eso es importantísimo".

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Gustavo de Hoyos Walther

Inconstitucionalidad de la sobrerrepresentación

"La configuración actual del Congreso representa una sobrerrepresentación anticonstitucional que pone en riesgo el sistema de controles...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Altruismo sin reglas: el riesgo del cuidado animal

"La paradoja de los espacios dedicados al cuidado de los animales sin hogar: nacen del impulso de...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Jaime García Chávez

El exhorto de la UNAM por la necesaria cohesión nacional

"Quizás ahora lo que no se logre desde el poder, desde el Estado, si es que continúa...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

Imperialismo sin complejos

"La nueva política internacional de Estados Unidos ahora ya no pretenderá encubrir sus ambiciones de poder y...
Por Rubén Martín
+ Sección

Opinión en Video

Extorsiones trumpianas
Por Ana Lilia Pérez

Extorsiones trumpianas

Contra la censura
Por Álvaro Delgado Gómez

Contra la censura

Qué debilita a la Presidenta. Notas.
Por Alejandro Páez Varela

Qué debilita a la Presidenta. Notas.

Manual para sobrevivir a un ataque de Trump
Por Jorge Zepeda Patterson

Manual para sobrevivir a un ataque de Trump

Anonimato
Por Muna D. Buchahin

Anonimato

¿Qué es María Corina?
Por Daniela Barragán

¿Qué es María Corina?

La derecha mexicana es trumpista
Por Héctor Alejandro Quintanar

La derecha mexicana es trumpista

Los buitres del imperio merodean sobre México
Por Pedro Mellado Rodríguez

Los buitres del imperio merodean sobre México

La era de mala vecindad
Por Lorenzo Meyer

La era de mala vecindad

El mito de Venezuela
Por Fabrizio Mejía Madrid

El mito de Venezuela

+ Sección

Galileo

La diferencia entre el "burnout" y el estrés es que este último no es un trastorno en sí mismo,

El "burnout" no es igual que el estrés; "es más problemático", explica una psicóloga

La creatina es uno de los suplementos deportivos más estudiados y utilizados en el mundo del fitness y el rendimiento atlético.

¿Consumes creatina como suplemento para ejercitarte? Mitos y verdades que debes saber

Los líderes de siete países europeos defendieron que el futuro de Groenlandia sólo puede decidirlo su población y que la seguridad del Ártico debe garantizarse.

Científicos de EU exigen a Trump soltar Groenlandia, clave frente al cambio climático

Una presunta tumba prehispánica fue hallada por albañiles en San Pedro Jaltepetongo, Oaxaca. El INAH envió a un experto para autentificar el descubrimiento.

FOTOS ¬ Albañiles hallan presunta tumba mixteca en Oaxaca; el INAH la autentificará

Dormir más el fin de semana para recuperar el sueño perdido durante la semana puede ser bueno para la salud mental de los adolescentes, según una investigación.

¿Por qué adolescentes necesitan dormir más el fin de semana? Un estudio lo explica

Un estudio indica que los patrones de sueño, en particular la estabilidad de los ritmos circadianos, pueden influir en el riesgo de desarrollar demencia.

Estudio revela que dormir mal puede provocar demencia en personas de la tercera edad

Tras las celebraciones navideñas, las infecciones respiratorias vuelven a ganar protagonismo. Los expertos recomiendan buenos hábitos para sanar más rápido.

Caldos, tecitos, reposo, agua... cómo los remedios caseros funcionan contra la gripe

El orgasmo femenino puede provocar distintos fenómenos.

El orgasmo femenino puede provocar risa, llanto o dolor de pies, según un estudio

Investigadores de Estados Unidos y Canadá han descubierto que la cucaracha alemana produce endotoxinas que intensifican las reacciones alérgicas en humanos.

¿Plaga de cucarachas en casa? ¡Cuidado! Sus toxinas pueden provocar asma infantil

La UNAM desarrolla chip que replica al hígado humano para evaluar medicamentos

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
WSJ dijo que el gobierno de Trump exige al de México “posibles arrestos de políticos del partido de Sheinbaum, que [EU] cree que tienen vínculos con cárteles”.
1

El gobierno de EU presiona a México para que arreste a políticos de Morena, dice WSJ

Contra la censura
2

Contra la censura

La mujer explicó a la SSC-CdMx que su esposo la golpeó antes de defenderse.
3

La SSC-CdMx detiene a una mujer que mató a su esposo tras ser golpeada en Coyoacán

Trump se autodenomina “Presidente interino de Venezuela”, y sugiere a Rubio para Cuba
4

Trump se autodenomina “Presidente interino de Venezuela”, y sugiere a Rubio para Cuba

Elementos de la SSC-CdMx detuvieron ayer en la Alcaldía Magdalena Contreras a un sujeto señalado por realizar disparos en contra de un hombre, el cual falleció.
5

Un sujeto mata a 2 perros por ladrarle, dueño le reclama y lo asesina. SSC lo detiene

La Universidad Autónoma de Campeche exigió respeto a su autonomía.
6

El rector de la Universidad de Campeche es detenido por posesión simple de drogas

Gallardo se echa para atrás: frena Ley que favorecía candidatura de su esposa en SLP
7

Gallardo se echa para atrás: frena Ley que favorecía candidatura de su esposa en SLP

Motos se han convertido en uno de los medios de transporte más usados.
8

Motos: la selva de las dos ruedas

Las políticas de odio de Trump avivan el llamado a boicotear el Mundial de futbol
9

El ICE endurece, Trump también, y los llamados a boicotear el Mundial en EU crecen

El dominio estadounidense en el hemisferio occidental jamás volverá a ser cuestionado”, dijo Donald Trump, en una declaración posterior al secuestro de Maduro.
10

VERSUS ¬ Los arrebatos de Trump complican su mandato. ¿Alguien podrá controlarlo?

Registro de celulares será obligatorio para mantener activo el servicio
11

Registro de celulares en México: ¿Cómo dar de alta tu número con tu CURP o INE?

Mal gusto
12

La nueva pandemia, el mal gusto

La SSPC detuvo a seis presuntos integrantes del Tren de Aragua que supuestamente se dedicaban a la explotación y cobro de piso a trabajadoras sexuales.
13

Autoridades agarran a 6 del Tren de Aragua en CdMx; están ligados a extorsión y trata

Marco Rubio, Secretario de Estado de EU, en conferencia de prensa el 3 de enro de 2026
14

CLOSE UP ¬ Cubano, joven, un posible sucesor en EU: quién es el poderoso Marco Rubio

Hoy No Circula CDMX Edomex
15

Hoy No Circula CDMX y Edomex: estos son los autos que descansan el martes 13 de enero

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Sheinbaum aseguró que aquellos que piden la intervención de EU en el país son quienes no tienen la fuerza interna para influir en el pueblo, específicamente la oposición, el PRIAN.
1

El PRIAN esperaba que saliera mal la llamada con Trump; desea una intervención: CSP

La SSPC detuvo a seis presuntos integrantes del Tren de Aragua que supuestamente se dedicaban a la explotación y cobro de piso a trabajadoras sexuales.
2

Autoridades agarran a 6 del Tren de Aragua en CdMx; están ligados a extorsión y trata

WSJ dijo que el gobierno de Trump exige al de México “posibles arrestos de políticos del partido de Sheinbaum, que [EU] cree que tienen vínculos con cárteles”.
3

El gobierno de EU presiona a México para que arreste a políticos de Morena, dice WSJ

La Universidad Autónoma de Campeche exigió respeto a su autonomía.
4

El rector de la Universidad de Campeche es detenido por posesión simple de drogas

Samuel "N" y "El Viejito" recibieron la medida de prisión preventiva por el homicidio de Carlos Manzo.
5

Juez vincula a proceso a Samuel "N" y "El Viejito", implicados en caso Carlos Manzo

EU utilizó un avión con apariencia civil para atacar una lancha en el Mar Caribe, cerca de Venezuela, en septiembre de 2025, según informó The New York Times.
6

EU usó un avión con fachada de civil para atacar una lancha en el Caribe, según NYT

7

DATOS ¬ El péndulo de América Latina en 25 años: derecha, izquierda y ¿ahora derecha?

Delcy Rodríguez respondió a Donald Trump y aseguró que Venezuela es gobernado por ella, por Nicolás Maduro y por el pueblo venezolano.
8

Delcy responde a Trump: en Venezuela mando yo, el pueblo y un Presidente rehén de EU

La Profeco difundió un llamado a revisión para más de cinco mil vehículos de la marca BMW debido a un defecto que podría provocar una falla en el motor.
9

¿Tienes un BMW? Profeco llama a revisión a 5 mil autos por falla que afecta al motor

El dominio estadounidense en el hemisferio occidental jamás volverá a ser cuestionado”, dijo Donald Trump, en una declaración posterior al secuestro de Maduro.
10

VERSUS ¬ Los arrebatos de Trump complican su mandato. ¿Alguien podrá controlarlo?

El SAT hizo un llamado a las empresas para que presenten su declaración anual durante el periodo del 1 de enero al 31 de marzo del 2026.
11

El SAT pide a las empresas presentar su declaración anual. ¿Cuál es la fecha límite?

Gallardo se echa para atrás: frena Ley que favorecía candidatura de su esposa en SLP
12

Gallardo se echa para atrás: frena Ley que favorecía candidatura de su esposa en SLP