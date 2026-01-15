Hoy No Circula viernes 16 de enero: evita las nuevas multas y corralón

El programa de restricción vehicular aplica en toda la Ciudad de México y en los municipios colindantes del Estado de México, pero también en el Valle de Toluca y Tianguistenco.

Ciudad de México, 15 de enero (Sin Embargo).- Antes de tomar las llaves, subir al auto y partir a tu destino, revisa que puedas transitar este viernes por la aplicación del programa Hoy No Circula.

Esta restricción vehicular cambia todos los días por lo que es importante mantenerse informado, evitar infringir con la prohibición y recibir desde una multa hasta ser trasladado al corralón.

Así aplicará el Hoy No Circula para este viernes 16 de enero de 2026:

Holograma de verificación : 1 y 2.

: 1 y 2. Color del engomado : azul.

: azul. Último número de placa : 9 y 0.

: 9 y 0. Horario: de 5:00 horas a 22:00 horas.

Para saber cuáles son los días en que no circula un automóvil en particular, ingresa a este link oficial del Gobierno de la Ciudad de México. Sólo necesitas saber el número de holograma y el último dígito de tu placa.

El Hoy No Circula se encuentra vigente en toda la Ciudad de México, así como en los municipios mexiquenses que forman parte de la Zona Metropolitana del Valle de México, de Toluca y de Santiago Tianguistenco.

¿Dónde aplica el Hoy No Circula?

Tradicionalmente el Hoy No Circula aplicaba en todas las alcaldías de la Ciudad de México y en los municipios colindantes del Estado de México. Sin embargo, desde el pasado 1 de enero se incluyó formalmente a más zonas del Valle de Toluca y de Santiago Tianguistenco, quedando en total las siguientes alcaldías y municipios.

Ciudad de México:

Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuajimalpa de Morelos

Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

Milpa Alta

Tláhuac

Tlalpan

Venustiano Carranza

Xochimilco

Zona Metropolitana del Valle de México:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucán

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

Valle de Toluca:

Almoloya de Juárez

Calimaya

Chapultepec

Lerma

Metepec

Mexicaltzingo

Ocoyoacac

Otzolotepec

Rayón San Antonio la Isla

San Mateo Atenco

Temoaya

Tenango del Valle

Toluca

Xonacatlán

Zinacatepec

Valle de Santiago Tianguistenco:

Almoloya del Río

Atizapán

Capulhuac

Texcalyacac

Tianguistenco

Xalatlaco

Estas son las sanciones por violar el Hoy No Circula

Los conductores que no cumplan con el Hoy No Circula pueden ser sancionados con multas económicas y con el traslado del vehículo al depósito vehicular, mejor conocido como corralón. Este castigo varia dependiendo la zona en la que ocurra la infracción.

En la Ciudad de México la sanción por violar el Hoy No Circula incluye una multa de 20 a 30 Unidades de Medida de Actualización (UMA), es decir, desde los dos mil 300 pesos y hasta los tres mil 500 pesos, así como el traslado del vehículo al depósito vehicular conocido como “corralón”.

Mientras que en el Estado de México el castigo es únicamente el pago de multa equivalente a 20 UMAs, poco más de dos mil 300 pesos.

¿Cómo aplica el Doble Hoy No Circula?

Cuando se registran altos niveles de contaminación en la capital del país y en la entidad mexiquense, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CaMe) activa la contingencia ambiental que incluye una serie de medidas para mejorar la calidad del aire, entre ellas la aplicación del Doble Hoy No Circula.

En el Doble Hoy No Circula la CaMe extiende el programa a más vehículos, incluyendo aquellos que regularmente son exentos, como los que tienen holograma de verificación 0 y 00.

Cuando esto ocurre, en el mismo comunicado de activación de contingencia ambiental se precisa cuáles son los automóviles incluidos en la restricción vehicular. La CaMe suele prohibir la circulación de todos los vehículos con holograma 2, ya sea con terminación par o non en su placa de los que tienen holograma 1 y elige un engomado para aquellos con holograma 0 y 00.

Si la contaminación persiste, el programa de restricción vehicular se extiende, pero si se logra mitigar, se suspende.

