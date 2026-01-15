Hoy No Circula viernes 16 de enero: evita las nuevas multas y corralón

Rodrigo Gutiérrez González

15/01/2026 - 12:30 pm

Hoy No Circula

El programa de restricción vehicular aplica en toda la Ciudad de México y en los municipios colindantes del Estado de México, pero también en el Valle de Toluca y Tianguistenco.

Ciudad de México, 15 de enero (Sin Embargo).- Antes de tomar las llaves, subir al auto y partir a tu destino, revisa que puedas transitar este viernes por la aplicación del programa Hoy No Circula.

Esta restricción vehicular cambia todos los días por lo que es importante mantenerse informado, evitar infringir con la prohibición y recibir desde una multa hasta ser trasladado al corralón.

Así aplicará el Hoy No Circula para este viernes 16 de enero de 2026:

  • Holograma de verificación: 1 y 2.
  • Color del engomado: azul.
  • Último número de placa: 9 y 0.
  • Horario: de 5:00 horas a 22:00 horas.
Hoy No Circula
Calendario semanal del Hoy No Circula. Foto: Gobierno de la Ciudad de México.

Para saber cuáles son los días en que no circula un automóvil en particular, ingresa a este link oficial del Gobierno de la Ciudad de México. Sólo necesitas saber el número de holograma y el último dígito de tu placa.

El Hoy No Circula se encuentra vigente en toda la Ciudad de México, así como en los municipios mexiquenses que forman parte de la Zona Metropolitana del Valle de México, de Toluca y de Santiago Tianguistenco.

¿Dónde aplica el Hoy No Circula?

Tradicionalmente el Hoy No Circula aplicaba en todas las alcaldías de la Ciudad de México y en los municipios colindantes del Estado de México. Sin embargo, desde el pasado 1 de enero se incluyó formalmente a más zonas del Valle de Toluca y de Santiago Tianguistenco, quedando en total las siguientes alcaldías y municipios.

Ciudad de México:

  • Álvaro Obregón
  • Azcapotzalco
  • Benito Juárez
  • Coyoacán
  • Cuajimalpa de Morelos
  • Cuauhtémoc
  • Gustavo A. Madero
  • Iztacalco
  • Iztapalapa
  • Magdalena Contreras
  • Miguel Hidalgo
  • Milpa Alta
  • Tláhuac
  • Tlalpan
  • Venustiano Carranza
  • Xochimilco

Zona Metropolitana del Valle de México:

  • Atizapán de Zaragoza
  • Coacalco de Berriozábal
  • Cuautitlán
  • Cuautitlán Izcalli
  • Chalco
  • Chimalhuacán
  • Ecatepec de Morelos
  • Huixquilucán
  • Ixtapaluca
  • La Paz
  • Naucalpan de Juárez
  • Nezahualcóyotl
  • Nicolás Romero
  • Tecámac
  • Tlalnepantla de Baz
  • Tultitlán
  • Valle de Chalco

Valle de Toluca:

  • Almoloya de Juárez
  • Calimaya
  • Chapultepec
  • Lerma
  • Metepec
  • Mexicaltzingo
  • Ocoyoacac
  • Otzolotepec
  • Rayón San Antonio la Isla
  • San Mateo Atenco
  • Temoaya
  • Tenango del Valle
  • Toluca
  • Xonacatlán
  • Zinacatepec

Valle de Santiago Tianguistenco:

  • Almoloya del Río
  • Atizapán
  • Capulhuac
  • Texcalyacac
  • Tianguistenco
  • Xalatlaco

Estas son las sanciones por violar el Hoy No Circula

Hoy No Circula Multas Nuevas
Nuevas multas y corralón, la sanción para los que no cumplan con el Hoy No Circula. Foto: Imagen Ilustrativa Sin Embargo.

Los conductores que no cumplan con el Hoy No Circula pueden ser sancionados con multas económicas y con el traslado del vehículo al depósito vehicular, mejor conocido como corralón. Este castigo varia dependiendo la zona en la que ocurra la infracción.

En la Ciudad de México la sanción por violar el Hoy No Circula incluye una multa de 20 a 30 Unidades de Medida de Actualización (UMA), es decir, desde los dos mil 300 pesos y hasta los tres mil 500 pesos, así como el traslado del vehículo al depósito vehicular conocido como “corralón”.

Mientras que en el Estado de México el castigo es únicamente el pago de multa equivalente a 20 UMAs, poco más de dos mil 300 pesos.

¿Cómo aplica el Doble Hoy No Circula?

Cuando se registran altos niveles de contaminación en la capital del país y en la entidad mexiquense, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CaMe) activa la contingencia ambiental que incluye una serie de medidas para mejorar la calidad del aire, entre ellas la aplicación del Doble Hoy No Circula.

En el Doble Hoy No Circula la CaMe extiende el programa a más vehículos, incluyendo aquellos que regularmente son exentos, como los que tienen holograma de verificación 0 y 00.

Cuando esto ocurre, en el mismo comunicado de activación de contingencia ambiental se precisa cuáles son los automóviles incluidos en la restricción vehicular. La CaMe suele prohibir la circulación de todos los vehículos con holograma 2, ya sea con terminación par o non en su placa de los que tienen holograma 1  y elige un engomado para aquellos con holograma 0 y 00.

Si la contaminación persiste, el programa de restricción vehicular se extiende, pero si se logra mitigar, se suspende.

Rodrigo Gutiérrez González

Lo dice el reportero

