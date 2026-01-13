Trump llama a manifestantes de Irán a tomar instituciones; ayuda está en camino, dice

El mandatario estadounidense elevó la presión contra Irán al respaldar abiertamente las protestas y advertir que su país está listo para actuar.

Ciudad de México, 13 de enero (SinEmbargo).- El Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, ratificó este martes su respaldo a las protestas en Irán al llamar a los manifestantes a "tomar las instituciones", cancelar las reuniones diplomáticas con Teherán y advertir que la ayuda estadounidense "está en camino", mientras la represión deja hasta dos mil muertos.

En un mensaje publicado en Truth Social, el mandatario estadounidense acusó al régimen iraní de reprimir con violencia las movilizaciones y advirtió que los responsables "pagarán un alto precio", al tiempo que confirmó la suspensión de todo contacto diplomático hasta que, dijo, cese la matanza de manifestantes.

"Patriotas iraníes, sigan protestando, tomen las instituciones. Guarden los nombres de los asesinos y los represores. Pagarán un alto precio. La ayuda está en camino", escribió Trump, quien cerró su mensaje con el lema "MIGA", una adaptación de Make America Great Again.

Las protestas comenzaron a finales de diciembre de manera aislada, impulsadas por el deterioro económico y la caída del valor del rial, pero con el paso de los días se extendieron por todo el país y se convirtieron en una de las mayores amenazas para el régimen desde la Revolución Islámica de 1979.

De acuerdo con una fuente del Gobierno iraní citada por Reuters, la represión ha dejado alrededor de dos mil personas muertas, incluidos manifestantes y miembros de las fuerzas de seguridad, aunque las autoridades no han presentado un desglose oficial de las víctimas.

Organizaciones de derechos humanos, como Iran Human Rights, han documentado al menos 648 manifestantes fallecidos y alertan de que algunos de los cerca de 10 mil detenidos podrían enfrentar la pena de muerte, en un contexto marcado por apagones de Internet que dificultan la verificación independiente de la información.

Como parte de la presión, Trump anunció ayer también la imposición de aranceles del 25 por ciento a cualquier país que mantenga relaciones comerciales con Irán, una medida que, sostuvo, entraría en vigor de inmediato y afectaría a socios comerciales como China, Rusia, Brasil y Turquía.

El Presidente estadounidense reiteró que su gobierno analiza "opciones contundentes”, incluidas acciones militares, si Teherán continúa utilizando fuerza letal contra los manifestantes.

La Casa Blanca señaló que, aunque la diplomacia sigue siendo la opción preferida, Trump no descarta el uso del poder militar.

Trump amenaza con arancel del 25% a quien negocie con Irán

El Presidente Trump dio a conocer el lunes que impondrá un arancel del 25 por ciento a cualquier país que mantenga relaciones comerciales con Irán, una medida que, aseguró, comenzaría a aplicar de manera inmediata.

"Con efecto inmediato, cualquier país que realice negocios con la República Islámica de Irán pagará un arancel del 25 por ciento sobre todos los negocios que realice con los Estados Unidos de América. Esta orden es definitiva. ¡Gracias por su atención!", señaló el republicano en su plataforma.

La amenaza arancelaria se da en medio de las crecientes tensiones entre Irán y EU que se han registrado las últimas semanas, luego de que el gobierno de Trump amenazará con intervenir militarmente en territorio iraní a raíz de las protestas que han realizado en la región.