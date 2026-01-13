Condusef advierte sobre tres errores de la Generación Z en el manejo de sus finanzas

El organismo asesor señala que la nueva nueva ola de jóvenes adultos es propensa a seguir prácticas peligrosas en redes sociales como trends de finanzas que les quitan valor a sus ahorros.

Gracias a las herramientas tecnológicas que permiten el acceso a la información se considera a los jóvenes de la Generación Z dentro de las personas con mayor educación financiera, sin embargo un artículo de la página de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) menciona que no están libres de riesgos.

El organismo menciona que a diferencia de otras generaciones, los también conocidos como Centennials no caen en prácticas peligrosas por desconocimiento, pero sí son propensos a seguir trends que pueden llevarlos a perder dinero de forma recurrente que debilitan sus finanzas o ponerlos en peligro por difundir información sensible sobre sus percepciones económicas.

Las "malas prácticas" de la Generación Z en el manejo del dinero

Soft saving o ahorro suave: esta tendencia prioriza el disfrute del presente y el bienestar emocional sobre la acumulación estricta de capital para un futuro lejano. A diferencia de las generaciones anteriores, que se enfocaban en el ahorro agresivo y el sacrificio personal para la jubilación, quienes practican el soft saving prefieren destinar su dinero a experiencias, pasatiempos y una mejor calidad de vida actual, manteniendo un fondo de ahorro mucho más modesto. Aunque este enfoque tiene puntos positivos como impulsar el desarrollo personal, pone en riesgo al individuo ante una imprevisto que requiera de fondos inmediatos. Cash stuffing: también conocido como "método de los sobres" es una técnica de ahorro tradicional que se ha vuelto viral gracias a las redes sociales, y consiste en retirar todo el dinero de tus ingresos en efectivo para distribuirlo físicamente en sobres etiquetados por categorías (como renta, comida, ocio o viajes). Al no estar dentro de bancos los ahorros pueden exponerse a robos o a pequeños gastos que minimicen el ahorro final. Loud budgeting o presupuesto ruidoso: esta tendencia es la más peligrosa ya que consiste en que las y los jóvenes comparten públicamente su presupuesto y gastos exponiendo la privacidad de sus finanzas y datos personales.

El objetivo es eliminar el estigma de la austeridad y combatir la presión social del consumo, permitiendo que la persona priorice sus objetivos financieros a largo plazo sin sentir que debe aparentar un estilo de vida que no desea o no puede costear, pero puede ser una forma de dar información que facilite siniestros.

Cómo evitar caer en tendencias de redes sociales

La Condusef publicó una lista con los siguientes consejos enfocados a mejorar las finanzas personales de los jóvenes:

Desconfía de cualquier hashtag o trend que te prometa ganar dinero de manera fácil y rápida. Esta es la forma de estafa más común que puedes encontrar en línea y con los avances de la Inteligencia Artificial (IA) las opciones lucen cada vez más realistas, por lo que es importante prestar atención a las URL de los sitios.

Utiliza inteligentemente los hashtags , no te dejes encantar solo por los más populares; algunos menos conocidos tienen contenido más detallado y de mayor calidad.

Busca información y consejos financieros más allá de lo existente en redes sociales; prioriza información más confiable, la página oficial de la Condusef brinda asesoramiento financiero y pública artículos respondiendo dudas frecuentes de forma sencilla y práctica.

El organismo anima a los usuarios más jóvenes a seguir informándose de temas financieros cada cierto tiempo, ya que las tendencias se reinventan cada cierto tiempo y muchas de ellas pueden acercarse a nuevos tipos de fraudes en redes sociales u otros canales en internet.

