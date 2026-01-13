Claudia defiende registro de celulares: es para garantizar seguridad, no para vigilar

Sheinbaum recalcó que las autoridades sólo tendrán acceso al registro de usuarios de telefonía celular cuando se investiguen casos relacionados con delitos como extorsión.

Ciudad de México, 13 de enero (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó este martes que el registro obligatorio de líneas telefónicas es una medida para garantizar la seguridad y no será utilizada por el Gobierno con fines de vigilancia.

Durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional, la mandataria recalcó que las compañías telefónicas serán las responsables de proteger los datos personales proporcionados por las personas al registrar su celular, además de que la autoridad sólo podrá acceder a esta información en casos relacionados con delitos.

Por instrucción de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), todas las personas propietarias de una línea telefónica están obligadas a realizar el proceso de registro y vinculación de su celular con su CURP e identificación del 9 de enero al 31 de marzo del 2026. En caso de no cumplir con este requisito su número quedará desactivado.

Respecto a esta medida, Sheinbaum subrayó que es muy importante que toda la ciudadanía cumpla con el registro de su celular, ya que esta herramienta ayudará a fortalecer las acciones de seguridad en el combate a delitos como la extorsión, al tiempo que afirmó que la información no será usada por su Gobierno para espiar a la ciudadanía.

“El registro es muy importante para garantizar la seguridad y particularmente ahora que estamos trabajando en el tema de extorsión, no tiene nada que ver con vigilancia, con saber dónde está la gente, nada”, recalcó.

La Presidenta explicó que las compañías telefónicas serán las responsables de proteger los datos personales de las personas, por lo que las dependencias de seguridad o las fiscalías sólo podrán acceder a esta información en casos relacionados con delitos.

"Quien guarda la información son las telefónicas, las empresas que son dueñas de la telefonía [...] y sólamente la autoridad tiene acceso a esa información si con ese teléfono se cometió un delito. Por ejemplo, si hay llamadas de extorsión o de fraude y las personas lo denuncian en el 089 entonces sí la autoridad puede decir 'a ver, ¿a quién le pertenece este teléfono'", dijo Sheinbaum.