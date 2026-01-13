De las Heras: El 66% de los mexicanos respalda a Sheinbaum ante las amenazas de Trump

La Presidenta acumula dos tercios de apoyo con su estrategia de cooperación con soberanía entre México y EU, según una encuesta de De las Heras.

Ciudad de México, 13 de enero (SinEmbargo).– Dos tercios de las y los mexicanos respaldan a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y su estrategia de cooperación con soberanía que propone ante las amenazas de una intervención militar de su homólogo de Estados Unidos (EU), Donald Trump, revela este martes una encuesta realizada por De las Heras.

"Ante las declaraciones de Donald Trump, la Presidenta Claudia Sheinbaum ha dicho que México defiende la solución pacífica de conflictos, el respeto a la soberanía e independencia de los pueblos, y que México se coordina con Estados Unidos, pero no se subordina, ¿usted qué tan de acuerdo está con esta postura de la Presidenta?", cuestionó De las Heras.

El resultado: un 66 por ciento dijo que estaba "mucho" y "algo" de acuerdo. El 25 por ciento mencionó que estaba "poco" o "nada" de acuerdo. Un nueve por ciento no contestó o no supo.

La encuesta también evaluó el trabajo de Sheinbaum: las y los entrevistados la calificaron con un 7.4 de 10 en promedio. El 29 por ciento comentó que su opinión es "muy buena" de la mandataria y el 41 por ciento "buena", formando un 70 por ciento de aprobación.

En cambio, un 10 por ciento evaluó a Claudia Sheinbaum como "mala" y un ocho por ciento como "muy mala", sumando ambas un 18 por ciento de desaprobación. El nueve por ciento consideró que no tenía ni buena ni mala evaluación de la Presidenta.

Además, De las Heras cuestionó a la gente sobre cómo se sentiría con un posible ataque del ejército de EU a instalaciones del narcotráfico en México. Las menciones negativas acumularon 76 por ciento del total, es decir, tres de cada cuatro ve con malos ojos una posible intervención de Trump. Un 17 por ciento tuvo opiniones positivas.

El 51 por ciento se mostró "preocupado" ante este escenario, un 13 por ciento dijo sentirse desconfiado y un 12 por ciento expresó que le enojaba. Por el contrario, un ocho por ciento se mostró "confiado" ante una eventual intervención militar estadounidense; un cinco por ciento se manifestó "feliz" y un cuatro por ciento compartió que estaba "despreocupado". El siete por ciento no contestó o no supo.

Sheinbaum frena amenazas de Trump en llamada telefónica

Ayer, Sheinbaum informó que tuvo "una muy buena conversación" con su homólogo estadounidense, Donald Trump, quien ofreció ayuda a México con sus "fuerzas" para combatir a los cárteles, sin embargo, ella volvió a rechazar la propuesta en apego al respeto a la soberanía.

“Fue en un tono muy amable”, describió Sheinbaum sobre el diálogo que se entabló vía telefónica, el cual duró 15 minutos. A comparación de otras conversaciones que han sostenido ambos jefes de Estado, ésta fue más corta, pero logró ponerle paños fríos a las amenazas de intervención del vecino del norte.

En ese contexto, calificó la posición de Trump como "receptiva" y contó que a pesar de que el magnate reconoció la existencia de “una colaboración” entre ambas naciones, “todavía insistió en que, si nosotros lo pedimos, ellos podrían ayudar en otros temas”. "Nosotros dijimos que no es necesario, además está la soberanía. Lo entendió", recalcó sobre la intervención.

—¿En la conversación quedó descartada una acción militar? —cuestionó una reportera.

—Sí —respondió la Presidenta Sheinbaum.

El lunes por la noche, Ronald Johnson, Embajador de Estados Unidos en México, celebró la llamada telefónica que sostuvieron Donald Trump y Claudia Sheinbaum, y afirmó que la relación entre EU y México es actualmente la más cooperativa que se ha visto en muchas décadas.

CSP: El PRIAN esperaba una mala llamada

Este martes, Sheinbaum Pardo aseguró que aquellos que más han pedido y desean la intervención de EU en el país son quienes no tienen influencia interna, y se refirió específicamente a la oposición, el PRIAN, conformado por el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Esperaban una mala llamada con Donald Trump y ahora no saben qué decir, añadió.

"¿Quiénes buscan la intervención? Quienes no tienen fuerza interna, quienes se sustentan en otros para poder garantizar su influencia en nuestro país. ¿Quiénes hablan de la necesidad de intervención? En general la mayoría de los que no están con nosotros, es el PRIAN, particularmente", dijo Sheinbaum esta mañana en su conferencia de prensa diaria.