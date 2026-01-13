Salinas Pliego acusa “persecución política”; acude ante la CIDH, como había anunciado

El presidente de Grupo Salinas advirtió que el acoso del gobierno no es sólo contra su persona, sino un precedente peligroso para empresarios y opositores.

- Información en desarrollo

Ciudad de México, 13 de enero (SinEmbargo).- Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas, presentó este martes una denuncia formal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado mexicano, al que acusa de ejercer una persecución política sistemática en su contra desde 2023.

"Ya salí de mi primera reunión con Pedro Vaca, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH. Me invitaron para escucharme y recibir un expediente con pruebas de lo que Grupo Salinas y yo estamos viviendo, un acoso sistemático por parte del Gobierno de México: persecución fiscal, judicial y administrativa, coordinada para intimidar, desgastar y callar a quienes pensamos distinto y levantamos la voz", publicó en X.