CURP Biométrica en CdMx: estos son los 8 módulos donde puedes tramitarla

Durante enero de 2026 ya puedes hacer el trámite para integrar datos biométricos a tu Clave Única de Registro de Población (CURP) que incluye una fotografía digital del rostro, huellas dactilares de ambas manos, escaneo de iris y una firma digital que permite garantizar tu identidad.

Al igual que otros trámites para sacar identificaciones oficiales, para obtener la CURP Biométrica es necesario acudir a un módulo presencial, en este caso del Registro Nacional de Población (Renapo) con una cita previa que debes realizar en su página oficial (puedes acceder dando click aquí) seleccionando la más cercana a tu domicilio.

En el primer mes de registro del documento el Renapo cuenta con ocho módulos autorizados distribuidos en siete alcaldías de la Ciudad de México los cuáles atienden únicamente las citas programadas por internet de lunes a viernes de las 8:00 a las 14:30 horas.

¿Cuáles son los módulos disponibles?

De acuerdo con el comunicado oficial del Renapo los módulos de registro disponibles son:

Alcaldía Cuauhtémoc: Calle Londres 102, col. Juárez, cuauhtémoc,

c.p. 06600,CDMX. El número de atención es 800 911 11 11 y el correo [email protected] .

Alcaldía Cuauhtémoc: Calle arcos de Belén 19, col. doctores,

alcaldía Cuauhtémoc, c.p. 06720,

Ciudad de México. El número de atención es 800 911 11 11 y el correo [email protected]

Álvaro Obregón: Calle canario s/n, tolteca, C.P. 01150, Ciudad de México. El número de atención es 5552766700 EXT 1081 y el correo [email protected] .

Cuajimalpa de Morelos: Av. México s/n, C.P. 05000, Ciudad de México. El número de atención 5814-1100 EXT 2180 con correo a [email protected] .

Iztapalapa: Ayuntamiento no. 63 col. San Lucas, c.p. 09000, Ciudad de México. El número de atención 55 66 51 66 51 y el correo [email protected] .

Milpa Alta: Av. constitución esquina andador Sonora, c.p.12400, Ciudad de México. El número de atención es 55 58 62 31 50 EXT. 1517 con correo [email protected] .

Tláhuac: Edificio Leona Vicario, planta baja, andador Hidalgo s/n, Barrio San Miguel, c.p. 13070, alcaldía Tláhuac, Ciudad de México. Con número de atención 55 58 42 08 00 y correo [email protected] .

Venustiano Carranza: Calle Francisco del Paso y Troncoso, no. 219, col. jardín Balbuena, c.p. 15900, Ciudad de México. 55 5768 7296 con correo [email protected] .

Cómo sacar la CURP biométrica

Para sacar la CURP biométrica en la CdMx necesitas acudir a tu cita con los siguientes documentos en original:

Identificación oficial vigente (INE o Pasaporte).

Acta de nacimiento certificada (reciente).

CURP actual (impresa, verificada por RENAPO).

Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses).

Correo electrónico activo.

Los menores de edad sí pueden tramitar su CURP Biométrica pero deben ir acompañados por su padre, madre o tutor, quien también debe presentar su identificación y el acta de nacimiento del menor para acreditar el parentesco.

Aunque el gobierno ha indicado que es voluntaria inicialmente, al momento no se descarta por ninguna vía oficial que sea indispensable para trámites bancarios, servicios de salud y programas sociales conforme avance el año 2026 o en años posteriores.

“La CURP es la fuente única de identidad que incluye tus huellas dactilares y fotografía, la cual es una identificación oficial que puedes usar como comprobante de identidad en tus trámites oficiales o acceder a diferentes servicios”, se lee en la página oficial del Renapo.

