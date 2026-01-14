El rector de la Universidad de Campeche es destituido tras ser detenido con drogas

El Consejo de la institución designó como nueva rectora a la abogada y notaria pública Fanny Maldonado Guillermo.

Ciudad de México, 13 de enero (SinEmbargo).- El Rector de la Universidad Autónoma de Campeche (UACAM), José Alberto Abud Flores, fue destituido durante la madrugada de este martes, luego de haber sido detenido un día antes por posesión simple de drogas.

De acuerdo con los reportes, la decisión se tomó durante una sesión del Consejo Universitario realizada en el Centro de Convenciones y Exposiciones Campeche XXI, donde los consejeros aprobaron su separación del cargo ante los hechos en su contra.

En la misma sesión, el Consejo Universitario designó como nueva rectora a la abogada y notaria pública Fanny Maldonado Guillermo, quien hasta ese momento se desempeñaba como coordinadora de Asuntos Jurídicos de la UACAM.

La Secretaría de Gobierno de Campeche, a través de su titular Liz Hernández, difundió un mensaje público en el que reconoció la trayectoria profesional de la nueva rectora y expresó disposición para colaborar en temas educativos.

De acuerdo con el Fiscal estatal Jackson Villacis, la detención de Abud Flores ocurrió tras un reporte ciudadano por la presunta portación de armas largas en un vehículo, lo que derivó en una inspección policial.

Durante la revisión de la unidad, elementos de la Policía Estatal localizaron sustancias ilícitas, motivo por el cual el exrector fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado para el inicio de los procedimientos legales correspondientes.

Tras los hechos, la UACAM difundió un comunicado en el que señaló que personas ajenas a la institución intentaron convocar al Consejo Universitario con fines de destitución, lo que calificó como una intromisión en su vida interna.

La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior solicitó a las autoridades estatales conducirse conforme a la legalidad, respetar el debido proceso y garantizar la autonomía universitaria.

Por su parte, Hamid Abud, hijo del exrector, publicó mensajes en redes sociales en los que acusó al Gobierno estatal de abuso de poder y de interferir en los asuntos internos de la universidad.

La destitución de Abud Flores ocurrió a poco más de un mes de que concluyera su segundo periodo al frente de la UACAM, mientras su situación jurídica permanece sin resolución definitiva por parte de las autoridades.