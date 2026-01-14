Autoridades detienen a operador financiero de "El Mencho" y tres integrantes del CJNG

La FGR indicó que uno de los detenidos, identificado como Ignacio "N" ,probablemente se desempeñaba como encargado de coordinar el trasiego de droga desde Centroamérica.

Ciudad de México, 13 de enero(SinEmbargo).- Fuerzas Armadas detuvieron este martes a cuatro presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en operativos realizados en Jalisco y Nayarit, entre los cuales se encuentran Luis Ignacio “N” y José Gabriel “N”, alias "Uber", identificados como operadores regionales de trasiego de droga, informaron el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México y la Fiscalía General de la República (FGR).

“Fue posible lograrlas derivado de labores de inteligencia militar por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, en coordinación con elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República”, señaló.

En las acciones participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), de la Guardia Nacional (GN), de la Fiscalía General de la República (FGR), de la Secretaría de Marina (Semar) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Uno de los operativos se llevó a cabo en el municipio de Tepic, Nayarit, donde fue detenido Luis Ignacio “N”, identificado como encargado de coordinar el trasiego de droga desde Centroamérica y como operador financiero del grupo criminal liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho".

Al respecto, la FGR que de acuerdo Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), el detenido operaba el traslado de droga vía aérea, mediante el uso de aeronaves pequeñas en pistas clandestinas ubicadas en Nayarit, el norte de Jalisco y el sureste de Zacatecas.

Al momento de su detención se le aseguró un arma larga, un cargador, cartuchos, dosis de cocaína y metanfetamina, un vehículo, tres teléfonos celulares y una tableta electrónica.

Caen otros tres operadores del CJNG

En una segunda acción, autoridades federales ejecutaron una orden de cateo en un domicilio ubicado en el fraccionamiento Las Cañadas, en el municipio de Zapopan, Jalisco, donde fueron detenidos tres hombres, entre ellos José Gabriel “N”, señalado como uno de los principales generadores de violencia en la zona metropolitana de Guadalajara.



Sobre este caso, el vocero de la FGR, Ulises Lara López, detalló que, tras seguimientos y acciones aéreas, “fue posible detenerlo junto con Carlos ‘N’ y Mauricio ‘N’, además de que se aseguró sustancia sólida cristalina, cinco vehículos, armas, cargadores, cartuchos, dinero en efectivo y dosis de posible cocaína”.

Las investigaciones federales señalan que José Gabriel “N” probablemente operaba como jefe de plaza del grupo criminal en Tlajomulco de Zúñiga y en la zona metropolitana de Guadalajara.

“Gracias al seguimiento de inteligencia y de campo que se ha mantenido en contra de este grupo criminal, se han logrado detenciones relevantes como las que hoy informamos, con lo que se inhibe la generación de violencia en esta entidad y sus alrededores”, afirmó Lara López.

Finalmente, la FGR reiteró que, conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, las personas detenidas serán consideradas inocentes hasta que exista una sentencia emitida por la autoridad judicial competente.