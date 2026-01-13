Así fue la primera visita de BTS a México: Ovaciones y un deseo que se cumplió

El icónico grupo de K-pop visitó la capital mexicana hace más de 10 años en una de sus primeras experiencias internacionales.

La mañana de este martes se confirmó una de las noticias más esperadas por todos los fans del K-pop y armys (su grupo de fans), pues se liberó el calendario de conciertos del “BTS World Tour”, la primera gira mundial de BTS tras su regreso después de que sus integrantes completaran con éxito el servicio militar de Corea del Sur.

La nueva gira de la agrupación incluye tres fechas en el Estadio GNP Seguros (antes llamado Foro Sol) de la Ciudad de México, el 7, 9 y 10 de mayo de 2026 y promete ser de los eventos de mayor demanda del año, ya que el boygroup busca promocionar su contenido nuevo tras reunir a todos sus integrantes.

Sin embargo, esta no será la primera visita de BTS al país azteca, pues la agrupación ya se presentó en dos ocasiones, la última en 2017 como parte del festival KCON en Arena Ciudad de México y también en 2014 como parte del programa Music Bank del 30 de octubre, teniendo la oportunidad de conocer lugares turísticos del país.

El día que BTS sorprendió a México

La primera visita de los Bangtang Boys a México en 2014 fue en un contexto muy diferente al que se vivirá este año, pues había pasado solo un año desde su debut y eran considerados como “rookies” dentro del medio artístico de Corea del Sur por lo que su participación en el escenario se limitó a solo cuatro canciones de sus primeros álbumes y algunos covers.

Los temas que escogieron para su presentación en Palacio de los Deportes fueron: We are Bulletproof, Danger, No more dream, Dope y Run to You junto a otros artistas invitados al concierto de Music Bank México como EXO-K, Girls Day y BAP.

Aunque en ese entonces era difícil imaginar los logros y la importancia que tendría el grupo para la consolidación del K-pop como fenómeno cultural a nivel mundial, aquel evento quedó marcado en la memoria y el corazón de todos los integrantes de BTS, pues fue una de sus primeras presentaciones fuera de Corea del Sur donde más han sentido el apoyo de sus fans.

“Para mi siempre es un honor saludar y recordar a todos los fans del K-pop en México, ya fue hace 9 años que visitamos el país y aún recuerdo sus ovaciones que fueron realmente asombrosas así como las pancartas en español y corano, espero realmente volver a México y reencontrarme con las armys”, mencionó V, integrante de BTS en un video proyectado en el Music Bank 2023.

Además, durante su primer visita a México los integrantes del grupo tuvieron la oportunidad de vivir una “experiencia mexicana completa”, pues Jungkook, Jimin, RM, Jin, Suga, V y J-Hope tuvieron la oportunidad de visitar las emblemáticas pirámides de Teotihuacan.

Jimin compartió a través de Weverse que luego de subir la pirámide del Sol pidió el deseo de alcanzar el éxito como grupo y ganar el primer lugar de todos los programas en los que se presentarán, deseo que se cumplió con amplio margen pues hoy en día son considerados como el grupo más importante en la historia del K-pop.

¿Cuándo comienza la venta de boletos para el Tour 2026?

De acuerdo con la página de venta de boletos TicketMaster la venta de boletos para el BTS World Tour se realizará por dos fases, la preventa será exclusiva para aquellos usuarios que cuenten con la ARMY MEMBERSHIP programada para el jueves 22 de enero de las 9:00 a 21:59 mientras que la venta general comenzará el sábado 24 de enero en el mismo horario.

Para acceder a la preventa es necesario comprar el Army membership de un costo de $409.82 MXN (cuatrocientos nueve pesos con ochenta y dos centavos mexicanos) y seguir los siguientes pasos.

Comprar la membresía en Weverse Shop

Realizar la solicitud desde Weverse para participar en la preventa.

Registrar el ID de Weverse (correo electrónico) en el sistema antes de la fecha límite (18 de enero, 5:00 PM)

Asegurarse de que el correo de Weverse coincida con el de Ticketmaster, ya que solo así será posible acceder a la fila virtual

Seleccionar 3 ciudades en las que se quisiera participar en la preventa.

De momento no se han publicado los precios oficiales de los boletos.