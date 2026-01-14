VIDEO ¬ Trump le muestra dedo medio a obrero de Ford, gesto inédito en un Presidente

En un comunicado, la Casa Blanca aseveró que el mandatario dio una respuesta "apropiada e inequívoca" a una persona que le estaba gritando blasfemias.

Ciudad de México, 13 de enero (SinEmbargo).- El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le mostró el dedo medio a un obrero de Ford este martes durante su visita a la planta automotriz en el estado de Michigan, gesto que registrado en video y causó polémica en redes sociales.

Las imágenes muestran al mandatario recorrer las instalaciones de producción, donde señala en varias ocasiones el área industrial. Posteriormente, uno de los trabajadores le grita "protector de pedófilos" y el republicano responde "Jodete", mientras realiza un gesto con la mano derecha.

De acuerdo con el portal TMZ que difundió el video de aproximadamente 30 segundos, el trabajador le habrñia gritado al mandatario durante el recorrido, aunque el contenido exacto de las expresiones no fue confirmado oficialmente.

#EXCLUSIVE 😳 President Trump was filmed flipping off a Ford worker who yelled "pedophile protector" at him. https://t.co/m5nLYtWxxT pic.twitter.com/512zEYV6WC — TMZ (@TMZ) January 13, 2026

Tras el incidente, el director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, informó en un comunicado que el presidente respondió de manera directa a una persona que le gritaba expresiones ofensivas.

Cheung señaló que el individuo lanzó insultos contra el mandatario y que la reacción del presidente fue una respuesta clara ante esa situación durante el evento público.

“Un lunático estaba gritando blasfemias como un loco en un ataque de ira, y el presidente dio una respuesta apropiada e inequívoca”, dijo el director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, en un comunicado.

Por su parte, el director ejecutivo de Comunicaciones Corporativas de Ford, David Tovar, declaró que la empresa promueve el respeto dentro de sus instalaciones y cuenta con procesos internos para atender conductas inapropiadas.