Frentes fríos 27 y 28 provocarán temperaturas de hasta -15 grados en el país: SMN

La nueva masa de aire polar generará chubascos y lluvias fuertes en el oriente y sureste del país, incluida la península de Yucatán.

Ciudad de México, 13 de enero (SinEmbargo).- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), alertó este martes por las bajas temperaturas que provocarán los frentes fríos 27 y 28 el resto de la semana en gran parte de la República Mexicana, con temperaturas que alcanzarán los -15 grados.

Las autoridades detallaron que el sistema frontal 27 continuará provocando condiciones meteorológicas de muy frías a gélidas en zonas serranas del norte y centro del país hasta la madrugada del miércoles 14 de enero, cuando ingrese el frente frío 28 al país, prolongando el descenso de temperaturas.

Por este motivo, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) llamó a la población a mantener acciones de prevención y autocuidado.

De acuerdo con el pronóstico a 24 horas del SMN, el frente frío número 27 permanecerá como estacionario sobre la Península de Yucatán.

"En interacción con un canal de baja presión sobre el sureste del territorio nacional y una vaguada en altura sobre dicho golfo, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes en estados del oriente y sureste del país", indicó.

📰 #ComunicadoCNPC: 𝗔𝘂𝘁𝗼𝗿𝗶𝗱𝗮𝗱𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗹𝗼𝘀 𝘁𝗿𝗲𝘀 𝗼́𝗿𝗱𝗲𝗻𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗴𝗼𝗯𝗶𝗲𝗿𝗻𝗼 𝗺𝗮𝗻𝘁𝗶𝗲𝗻𝗲𝗻 𝗽𝗿𝗼𝘁𝗼𝗰𝗼𝗹𝗼𝘀 𝗱𝗲 𝗽𝗿𝗲𝘃𝗲𝗻𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝘆 𝗮𝘁𝗲𝗻𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗮 𝗹𝗮 𝗽𝗼𝗯𝗹𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗽𝗼𝗿 𝗲𝗹 𝗙𝗿𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗙𝗿𝗶́𝗼 𝗡𝗼. 𝟮𝟳. pic.twitter.com/BAxKc2LdFu — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) January 13, 2026

Para el miércoles se pronostican chubascos con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros (mm) en Veracruz (regiones de Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca, Chiapas y Tabasco; intervalos de chubascos de cinco a 25 mm en Hidalgo, Puebla (Sierra Norte, Sierra Nororiental y Tehuacán–Sierra Negra), Veracruz (Huasteca Baja, Totonaca, Nautla, Capital, Sotavento, Las Montañas y Papaloapan), Guerrero, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, así como lluvias aisladas de 0.1 a 5 mm en San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Tlaxcala.

En cuanto a las temperaturas, se pronostican máximas de 35 a 40 °C en Jalisco (costa), Colima, Michoacán y Guerrero, y de 30 a 35 °C en Sinaloa, Nayarit, Morelos, Puebla (suroeste), Oaxaca y Chiapas (costa). Durante la madrugada del jueves, se esperan temperaturas mínimas de -15 a -10 °C con heladas en zonas serranas de Chihuahua y Durango; de -10 a -5 °C con heladas en zonas serranas de Zacatecas; de -5 a 0 °C con heladas en zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca, así como de 0 a 5 °C en zonas serranas de Tamaulipas, Sinaloa y Chiapas.

La CNPC apuntó que gracias al trabajo conjunto entre los tres órdenes de Gobierno, no hay personas lesionadas o fallecidas ni daños mayores por el frente frío 27, pero se mantienen las acciones preventivas de protección a la población; esto luego de que los niveles de precipitación registrados hasta este martes se han mantenido por debajo de los umbrales críticos.

Frente frío 28 impactará a México

Para el pronóstico a 48 horas, el SMN indicó que un nuevo frente frío, el número 28, y su masa de aire polar asociada ingresarán el miércoles rápidamente al norte del país y al golfo de México.

Te traemos las condiciones del tiempo que habrá durante la noche de hoy y mañana miércoles, en #México. ¡Dale play a nuestro #VideoPronóstico! pic.twitter.com/aD9iL8yJ3h — CONAGUA Clima (@conagua_clima) January 14, 2026