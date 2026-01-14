Frentes fríos 27 y 28 provocarán temperaturas de hasta -15 grados en el país: SMN

Redacción/SinEmbargo

13/01/2026 - 10:01 pm

El frente frío 28 traerá temperaturas bajas para el resto de la semana-

Artículos relacionados

Artículos relacionados

¡Abrígate bien! Activan alertas amarilla y naranja por bajas temperaturas en la CdMx

Protección Civil alerta por bajas temperaturas y heladas este fin de semana en CdMx

¡Ponte gorro! Frente frío 27 y segunda tormenta invernal congelan el norte de México

La nueva masa de aire polar generará chubascos y lluvias fuertes en el oriente y sureste del país, incluida la península de Yucatán.

Ciudad de México, 13 de enero (SinEmbargo).- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), alertó este martes por las bajas temperaturas que provocarán los frentes fríos 27 y 28 el resto de la semana en gran parte de la República Mexicana, con temperaturas que alcanzarán los -15 grados.

Las autoridades detallaron que el sistema frontal 27 continuará provocando condiciones meteorológicas de muy frías a gélidas en zonas serranas del norte y centro del país hasta la madrugada del miércoles 14 de enero, cuando ingrese el frente frío 28 al país, prolongando el descenso de temperaturas.

Por este motivo, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) llamó a la población a mantener acciones de prevención y autocuidado.

De acuerdo con el pronóstico a 24 horas del SMN, el frente frío número 27 permanecerá como estacionario sobre la Península de Yucatán.

"En interacción con un canal de baja presión sobre el sureste del territorio nacional y una vaguada en altura sobre dicho golfo, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes en estados del oriente y sureste del país", indicó.

Para el miércoles se pronostican chubascos con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros (mm) en Veracruz (regiones de Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca, Chiapas y Tabasco; intervalos de chubascos de cinco a 25 mm en Hidalgo, Puebla (Sierra Norte, Sierra Nororiental y Tehuacán–Sierra Negra), Veracruz (Huasteca Baja, Totonaca, Nautla, Capital, Sotavento, Las Montañas y Papaloapan), Guerrero, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, así como lluvias aisladas de 0.1 a 5 mm en San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Tlaxcala.

En cuanto a las temperaturas, se pronostican máximas de 35 a 40 °C en Jalisco (costa), Colima, Michoacán y Guerrero, y de 30 a 35 °C en Sinaloa, Nayarit, Morelos, Puebla (suroeste), Oaxaca y Chiapas (costa). Durante la madrugada del jueves, se esperan temperaturas mínimas de -15 a -10 °C con heladas en zonas serranas de Chihuahua y Durango; de -10 a -5 °C con heladas en zonas serranas de Zacatecas; de -5 a 0 °C con heladas en zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca, así como de 0 a 5 °C en zonas serranas de Tamaulipas, Sinaloa y Chiapas.

La CNPC apuntó que gracias al trabajo conjunto entre los tres órdenes de Gobierno, no hay personas lesionadas o fallecidas ni daños mayores por el frente frío 27, pero se mantienen las acciones preventivas de protección a la población; esto luego de que los niveles de precipitación registrados hasta este martes se han mantenido por debajo de los umbrales críticos.

Frente frío 28 impactará a México

Para el pronóstico a 48 horas, el SMN indicó que un nuevo frente frío, el número 28, y su masa de aire polar asociada ingresarán el miércoles rápidamente al norte del país y al golfo de México.

"Este sistema, en interacción con un canal de baja presión y una vaguada en altura, generará chubascos y lluvias fuertes en el oriente y sureste del país, incluida la península de Yucatán, además de reforzar el ambiente frío a muy frío en la Mesa del Norte y la Mesa Central", explicó la institución.

También se prevé un nuevo evento de “Norte” con rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora en Tamaulipas y Veracruz, así como bancos de niebla en zonas montañosas de diversas entidades del norte, centro y sur del país.

Ante este panorama, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), de la SSPC, exhortó a la población a mantener medidas de autocuidado por la persistencia de lluvias y bajas temperaturas, como son:

  • Evitar cruzar ríos, arroyos o calles con corrientes de agua.
  • Identificar rutas de evacuación en zonas de riesgo y contar con una .mochila de emergencia con documentos y suministros básicos.
  • Atender en todo momento las indicaciones de las autoridades locales.
  • Abrigarse adecuadamente usando ropa cómoda en varias capas, aplicando el llamado método de la cebolla.
  • Evitar cambios bruscos de temperatura y corrientes de aire.
  • Cubrir boca y nariz para evitar aspirar aire frío.
  • Estornudar correctamente, utilizando un pañuelo desechable o el ángulo interno del brazo.
  • Evitar tocarse ojos, nariz y boca con las manos sucias.
  • Mantener una buena alimentación, consumir frutas y verduras, tomar líquidos y bebidas calientes.
  • Si se utilizan calentadores, asegurar una adecuada ventilación para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Gustavo de Hoyos Walther

Inconstitucionalidad de la sobrerrepresentación

"La configuración actual del Congreso representa una sobrerrepresentación anticonstitucional que pone en riesgo el sistema de controles...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Altruismo sin reglas: el riesgo del cuidado animal

"La paradoja de los espacios dedicados al cuidado de los animales sin hogar: nacen del impulso de...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Jaime García Chávez

El exhorto de la UNAM por la necesaria cohesión nacional

"Quizás ahora lo que no se logre desde el poder, desde el Estado, si es que continúa...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

Imperialismo sin complejos

"La nueva política internacional de Estados Unidos ahora ya no pretenderá encubrir sus ambiciones de poder y...
Por Rubén Martín
+ Sección

Opinión en Video

Extorsiones trumpianas
Por Ana Lilia Pérez

Extorsiones trumpianas

Contra la censura
Por Álvaro Delgado Gómez

Contra la censura

Qué debilita a la Presidenta. Notas.
Por Alejandro Páez Varela

Qué debilita a la Presidenta. Notas.

Manual para sobrevivir a un ataque de Trump
Por Jorge Zepeda Patterson

Manual para sobrevivir a un ataque de Trump

Anonimato
Por Muna D. Buchahin

Anonimato

¿Qué es María Corina?
Por Daniela Barragán

¿Qué es María Corina?

La derecha mexicana es trumpista
Por Héctor Alejandro Quintanar

La derecha mexicana es trumpista

Los buitres del imperio merodean sobre México
Por Pedro Mellado Rodríguez

Los buitres del imperio merodean sobre México

La era de mala vecindad
Por Lorenzo Meyer

La era de mala vecindad

El mito de Venezuela
Por Fabrizio Mejía Madrid

El mito de Venezuela

+ Sección

Galileo

Los investigadores encontraron pistas que sugieren que la lactancia materna puede tener efectos positivos duraderos en la salud mental de las mujeres.

La lactancia materna protege la salud mental de madres hasta 10 años después: estudio

La diferencia entre el "burnout" y el estrés es que este último no es un trastorno en sí mismo,

El "burnout" no es igual que el estrés; "es más problemático", explica una psicóloga

La creatina es uno de los suplementos deportivos más estudiados y utilizados en el mundo del fitness y el rendimiento atlético.

¿Consumes creatina como suplemento para ejercitarte? Mitos y verdades que debes saber

Los líderes de siete países europeos defendieron que el futuro de Groenlandia sólo puede decidirlo su población y que la seguridad del Ártico debe garantizarse.

Científicos de EU exigen a Trump soltar Groenlandia, clave frente al cambio climático

Una presunta tumba prehispánica fue hallada por albañiles en San Pedro Jaltepetongo, Oaxaca. El INAH envió a un experto para autentificar el descubrimiento.

FOTOS ¬ Albañiles hallan presunta tumba mixteca en Oaxaca; el INAH la autentificará

Dormir más el fin de semana para recuperar el sueño perdido durante la semana puede ser bueno para la salud mental de los adolescentes, según una investigación.

¿Por qué adolescentes necesitan dormir más el fin de semana? Un estudio lo explica

Un estudio indica que los patrones de sueño, en particular la estabilidad de los ritmos circadianos, pueden influir en el riesgo de desarrollar demencia.

Estudio revela que dormir mal puede provocar demencia en personas de la tercera edad

Tras las celebraciones navideñas, las infecciones respiratorias vuelven a ganar protagonismo. Los expertos recomiendan buenos hábitos para sanar más rápido.

Caldos, tecitos, reposo, agua... cómo los remedios caseros funcionan contra la gripe

El orgasmo femenino puede provocar distintos fenómenos.

El orgasmo femenino puede provocar risa, llanto o dolor de pies, según un estudio

Investigadores de Estados Unidos y Canadá han descubierto que la cucaracha alemana produce endotoxinas que intensifican las reacciones alérgicas en humanos.

¿Plaga de cucarachas en casa? ¡Cuidado! Sus toxinas pueden provocar asma infantil

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Trump le hizo una seña obscena a trabajadores.
1

VIDEO ¬ Trump le muestra dedo medio a obrero de Ford, gesto inédito en un Presidente

WSJ dijo que el gobierno de Trump exige al de México “posibles arrestos de políticos del partido de Sheinbaum, que [EU] cree que tienen vínculos con cárteles”.
2

El gobierno de EU presiona a México para que arreste a políticos de Morena, dice WSJ

Ricardo Salinas Pliego presentó una denuncia ante la CIDH contra el Estado mexicano, al que acusa de ejercer "persecución política" en su contra desde 2023.
3

Salinas Pliego acusa “persecución política”; acude ante la CIDH, como había anunciado

Los principales banqueros centrales internacionales expresaron su apoyo a la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos (EU) y a su presidente, Jerome Powell.
4

"Es un colega respetado": Banqueros centrales del mundo se solidarizan con Powell

El rector de la Universidad Autónoma de Campeche (UACAM), José Alberto Abud Flores, fue destituido
5

El Rector de la Universidad de Campeche es destituido tras ser detenido con drogas

Trump aseguró que para EU el T-MEC es "irrelevante" y afirmó que Canadá "lo necesita", mientras Carney viaja a China en un viraje impensable hace algunos meses.
6

Trump ataca el T-MEC y a Canadá, mientras Carney se lanza a Pekín para verse con Xi

VIDEOS ¬ ICE y Migra atacan ciudadanos: Minneapolis vive algo parecido a guerra civil.
7

VIDEOS ¬ ICE y Migra atacan ciudadanos: Minneapolis vive algo parecido a guerra civil

Trump dijo que ahora es el más grande fan de Venezuela.
8

Trump se dice "el mayor fan de Venezuela" tras recibir millones de barriles de crudo

Miles de personas han denunciado llamadas que exigen trámites urgentes para hacer la supuesta vinculación de las líneas telefónicas.
9

¿Te llamaron para que vincules tu línea telefónica? Puede ser fraude, alerta la CRT

Donald Trump dijo que negociará con Groenlandia "por las buenas" o "por las malas" para hacerse de este extenso territorio.
10

EU y su negra historia en Groenlandia: en 1953 expulsó nativos y puso su base militar

Contra la censura
11

Contra la censura

Fuerzas Armadas capturan a Uber "N" y tres más del CJNG en Jalisco y Nayarit.
12

Autoridades detienen a operador financiero de "El Mencho" y tres integrantes del CJNG

Exempleadas del servicio doméstico de Julio Iglesias acusaron al cantante español de agresiones sexuales cuando trabajaban en sus mansiones del Caribe.
13

Exempleadas acusan a Julio Iglesias de agresión sexual; Fiscalía de España investiga

Un Juez de control ordenó la vinculación a proceso de Samuel "N" y Josué Eulogio "N", alias "El Viejito", por el asesinato del Alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.
14

Exfuncionario de Carlos Manzo filtró datos por grapas de droga; lo vinculan a proceso

La CURP biométrica ya esta disponible
15

CURP Biométrica en CdMx: estos son los 8 módulos donde puedes tramitarla

Destacadas

Ver sección
Destacadas
El frente frío 28 traerá temperaturas bajas para el resto de la semana-
1

Frentes fríos 27 y 28 provocarán temperaturas de hasta -15 grados en el país: SMN

Reforma electoral: los errores que no deben repetirse
2

RADICALES ¬ La Reforma Electoral debe poner fin a 30 años de las reglas del PRIAN

Las Naciones Unidas reclamó este martes a Estados Unidos que abra una “investigación independiente” en torno a la muerte de Renee Nicole Good en la ciudad de Minneapolis a manos de un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), un incidente que derivó en acusaciones por parte de las autoridades locales contra el organismo y contra la Casa Blanca, que defendió la actuación de estos elementos.
3

La ONU pide a EU una "investigación independiente" sobre la muerte de Nicole Good

Donald Trump dijo que negociará con Groenlandia "por las buenas" o "por las malas" para hacerse de este extenso territorio.
4

EU y su negra historia en Groenlandia: en 1953 expulsó nativos y puso su base militar

Fuerzas Armadas capturan a Uber "N" y tres más del CJNG en Jalisco y Nayarit.
5

Autoridades detienen a operador financiero de "El Mencho" y tres integrantes del CJNG

Trump dijo que ahora es el más grande fan de Venezuela.
6

Trump se dice "el mayor fan de Venezuela" tras recibir millones de barriles de crudo

El rector de la Universidad Autónoma de Campeche (UACAM), José Alberto Abud Flores, fue destituido
7

El Rector de la Universidad de Campeche es destituido tras ser detenido con drogas

Sergio Iván "N", conocido como "El M24" o "El Monstruo", fue capturado en el Edomex; era colaborador de "El Lunares" en la Unión Tepito.
8

La SSC-CdMx detiene a Sergio Iván "N", presunto líder de célula de la Unión Tepito

Trump le hizo una seña obscena a trabajadores.
9

VIDEO ¬ Trump le muestra dedo medio a obrero de Ford, gesto inédito en un Presidente

VIDEOS ¬ ICE y Migra atacan ciudadanos: Minneapolis vive algo parecido a guerra civil.
10

VIDEOS ¬ ICE y Migra atacan ciudadanos: Minneapolis vive algo parecido a guerra civil

Un Juez de control ordenó la vinculación a proceso de Samuel "N" y Josué Eulogio "N", alias "El Viejito", por el asesinato del Alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.
11

Exfuncionario de Carlos Manzo filtró datos por grapas de droga; lo vinculan a proceso

El Primer Ministro groenlandés aseguró que, en caso de tener que tomar una decisión, prefiere "la Groenlandia de ahora", que es de Dinamarca y no de EU.
12

"Si tenemos que elegir, preferimos Dinamarca", dice el Primer Ministro de Groenlandia