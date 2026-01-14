Embajada: EU da apoyo de 25 mdd a justicia laboral en México, en el marco del T-MEC

La dependencia estadounidense indicó que los proyectos se centran en sectores prioritarios del país que compiten directamente con empresas de la Unión Americana.

Ciudad de México, 13 de enero (SinEmbargo).- Estados Unidos (EU) anunció este martes la asignación de 23.4 millones de dólares para la consolidación del Sistema de Justicia Laboral en México, en cumplimiento de los compromisos establecidos en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), informó la Embajada estadounidense en México.

A través de redes sociales, la representación diplomática señaló que estos proyectos estarán enfocados en combatir prácticas antilaborales “que suprimen salarios y crean un campo de juego desigual para los trabajadores”, pues afirmó que se vulnera los esfuerzos conjuntos para promover la prosperidad en Norteamérica. De acuerdo con un comunicado del Departamento de Trabajo de Estados Unidos, publicado el 12 de enero, los recursos buscan fortalecer la aplicación de la legislación laboral en México y garantizar que el comercio bilateral beneficie tanto a trabajadores como a empresas estadounidenses.

Del total, 15.4 millones de dólares fueron asignados a la organización Partners of the Americas y ocho millones a Creative Associates International, con el objetivo de apoyar iniciativas del gobierno, el sector privado y los trabajadores mexicanos para hacer cumplir la ley laboral.

La dependencia estadounidense indicó que los proyectos se centran en sectores prioritarios del T-MEC en México que compiten directamente con empresas de Estados Unidos, con el fin de asegurar el cumplimiento de las disposiciones laborales del acuerdo comercial, negociado durante la primera administración de Donald Trump.

Los fondos serán administrados por la Oficina de Asuntos Laborales Internacionales y, según el Departamento de Trabajo, buscan impulsar la agenda comercial del expresidente Trump al exigir a México “rendición de cuentas por sus compromisos laborales”.

“El objetivo es fortalecer la aplicación de la ley y empoderar a los trabajadores para que denuncien infracciones, incluso a través del Mecanismo de Respuesta Rápida del T-MEC”, señaló la autoridad.

Partners of the Americas, con sede en Washington, es una organización no partidista que desarrolla alianzas transfronterizas para mejorar oportunidades económicas y abordar los derechos laborales, mientras que Creative Associates International promueve la capacitación y el fortalecimiento de capacidades para maximizar el impacto de sus programas.

Según el Departamento de Trabajo de Estados Unidos, estas acciones buscan fortalecer el crecimiento laboral y salarial en ese país al combatir prácticas comerciales injustas y laborales extranjeras en las cadenas de suministro globales que, aseguró, “socavan la prosperidad y la seguridad de Estados Unidos”.