Tomás Yarrington obtiene amparo contra formal prisión por delitos contra la salud

El exgobernador permanecerá recluido en el penal de "El Altiplano", en el Estado de México hasta que se emita una nueva resolución judicial.

Ciudad de México, 13 de enero (SinEmbargo).- Una Magistrada federal concedió un amparo al exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington Ruvalcaba, contra el auto de formal prisión que se le dictó el 16 de abril de 2025 por delitos contra la salud, en la modalidad de colaboración al fomento para posibilitar la ejecución de este tipo de ilícitos.

Angélica Lucio Rosales, Magistrada del Tribunal Colegiado de Apelación con residencia en Nuevo León, determinó que el Tribunal Colegiado de Apelación con sede en Tamaulipas no valoró adecuadamente las pruebas de descargo presentadas por la defensa.

Por este motivo, la Juzgadora indicó que dicho tribunal confirmó indebidamente el auto de formal prisión, vulnerando los principios de exhaustividad, fundamentación y motivación.

La Magistrada señaló que el Juzgado omitió pronunciarse sobre las documentales ofrecidas antes de la audiencia de vista, lo que afectó el derecho a una defensa adecuada del exmandatario, ya que la autoridad está obligada a analizar y resolver todas las pruebas aportadas por el procesado.

Por ello, ordenó dejar sin efectos la resolución impugnada y emitir un nuevo pronunciamiento, con plenitud de jurisdicción, en el que se valore todo el material probatorio, se expongan los fundamentos y motivos de su eficacia o desestimación, y se resuelva conforme a derecho.

El amparo concedido no implica la liberación inmediata de Yarrington Ruvalcaba, quien permanecerá recluido en el penal de El Altiplano, en tanto se emite una nueva resolución judicial.

Tomás Yarrington fue detenido el 9 de abril de 2017 en Florencia, Italia, y posteriormente deportado a Estados Unidos, donde también estuvo preso.

Tras su deportación a México, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que el Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en Tamaulipas, con sede en Matamoros, dictó el auto de formal prisión en su contra por los referidos delitos.