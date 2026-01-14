Pipa de gas LP explota en la Autopista México-Querétaro; no hay personas lesionadas

Hasta este momento, no se reportan lesionados a la altura del kilómetro 80 de la carretera, en los límites de Tepeji del Río y Jilotepec, donde los servicios de emergencia buscan contener un incendio.

Información en desarrollo.

Ciudad de México, 13 de enero (SinEmbargo).- Caminos y Puentes Federales (Capufe) informó este martes que la Autopista México-Querétaro se encuentra cerrada a la altura del kilómetro 80 debido a la explosión de una pipa con gas LP, lo cual generó un incendio en la zona que en este momento buscan contener los servicios de emergencia.

Las autoridades reportaron que los hechos ocurrieron en los límites de Tepeji del Río y Jilotepec, Estado de México, pero hasta este momento no se tiene registro de personas lesionadas o muertas. No obstante, la carretera fue cerrada en ambos sentidos.