Una pipa de gas LP explota en autopista México-Querétaro; no hay personas lesionadas

Hasta este momento, no se sabe de afectados por el incidente que se registró a la altura del kilómetro 80 de la carretera, en los límites de Tepeji del Río y Jilotepec, donde los servicios de emergencia buscan contener un incendio.

Ciudad de México, 13 de enero (SinEmbargo).- Caminos y Puentes Federales (Capufe) informó este martes que la autopista México-Querétaro se encuentra cerrada a la altura del kilómetro 80 debido a la explosión de una pipa de gas LP, lo cual generó un incendio en la zona que en este momento buscan contener los servicios de emergencia.

Las autoridades explicaron que los hechos ocurrieron en los límites de Tepeji del Río y Jilotepec, Estado de México (Edomex), pero que aún no se tiene registro de personas lesionadas o muertas. No obstante, la carretera fue cerrada en ambos sentidos.

El reporte de la explosión fue hecho por vecinos de diversas colonias de Tepeji del Río, quienes fueron testigos de que lo ocurrido generó un destello que pudo ser visible desde distintos puntos del municipio, lo cual generó incertidumbre en la zona.

#TomePrecauciones en #EdoMéx se registra cierre total de circulación por #AccidenteVial #VehiculoIncendiado cerca del km 80+000 de la autopista México-Querétaro. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/1gZkJYk2KS — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) January 14, 2026

Las unidades de Bomberos de Tepeji se trasladaron hasta dicho punto de la autopista México-Querétaro luego del aviso, el cual provocó que se activaran los protocolos de emergencia de la unidad de rescate Scania 1248, la unidad de comando de incidentes 1250 y la motobomba 1240.

El incendio también fue atendido por elementos de Seguridad Física de Pemex, Caminos y Puentes Federales, Guardia Nacional, así como por agentes de Seguridad Pública municipal y estatal, quienes colaboraron en las labores de resguardo y control de la zona.

En redes sociales circularon videos de distintos ángulos del incendio y la posterior explosión de un vehículo, situación que generó una ola de comentarios de diversos usuarios de X.

Por su parte, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) del Estado de México Zona Oriente comunicó en su cuenta de Facebook que, ante la explosión de una pipa de gas en la autopista México-Querétaro, fue activado el protocolo en IMSS Edomex-Oriente, además de que el personal de dicha institución se encuentra atento en caso de recibir pacientes.

De acuerdo con medios como La Jornada, el accidente ocurrió después de las 20:30 horas, cuando un camión cisterna que circulaba con dirección a la Ciudad de México (CdMx) salió de la autopista, volcó y momentos después explotó.