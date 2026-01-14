Delcy Rodríguez retoma su cuenta de X, red social bloqueada por Maduro desde 2024

Maduro bloqueó la plataforma luego de que el Consejo Nacional Electoral de Venezuela lo declaró como ganador de las elecciones presidenciales con el 51.20 por ciento de los votos, cuyo resultado no fue reconocido por Estados Unidos.

Ciudad de México, 14 de enero (SinEmbargo).- La Presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, activó el martes de nueva cuenta su perfil en la red social X, luego de más de un año de bloqueo de la plataforma del magante Elon Musk por instrucción del Presidente Nicolás Maduro.

"Retomamos contacto por esta vía. Venezuela sigue de pie, con fortaleza y conciencia histórica. ¡Sigamos unidos, avanzando por la tranquilidad económica, la justicia social y el Estado de bienestar en el que merecemos encontrarnos!", manifestó la mandataria.

Por su parte, el Ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, también reanudó su actividad en X; "vamos a retomar esta vía para comunicarnos", escribió el funcionario.

"Paso por aquí a darle un gran abrazo a los hermanos y hermanas de Venezuela y el mundo que han estado pendientes del tema de nuestro país", expresó, además de puntualizar que "nosotros venceremos", en referencia a la intervención de Estados Unidos y el secuestro de Maduro.

Retomamos contacto por esta vía. Venezuela sigue de pie, con fortaleza y conciencia histórica. 🇻🇪 ¡Sigamos unidos, avanzando por la tranquilidad económica, la justicia social y el Estado de bienestar en el que merecemos encontrarnos! — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) January 14, 2026

El Presidente, quien se encuentra detenido desde hace más de una semana en Nueva York, bloqueó la red social X en agosto de 2024, luego de que el Consejo Nacional Electoral de Venezuela lo declaró como ganador de las últimas elecciones presidenciales con el 51.20 por ciento de los votos, cuyo resultado no fue reconocido por el gobierno de Estados Unidos, que señaló al candidato opositor, Edmundo González, como "presidente electo" del país sudamericano.

Maduro acusó a Elon Musk de "incitar al odio, a la guerra civil, a la muerte y al enfrentamiento entre venezolanos", después de que el magnate dijo que el mandatario "no es un buen tipo" y que Venezuela "se merece algo mucho mejor".

El mismo martes, Delcy Rodríguez aseguró que destinará todos los fondos derivados de la venta de hidrocarburos al sistema de salud nacional, días después del anuncio del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de comercializar el petróleo de Venezuela tras la intervención estadounidense en Caracas y el secuestro de Maduro.