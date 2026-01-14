“El Moncho” y 5 miembros más de la célula delictiva “Los Lavadora” caen en Querétaro

Redacción/SinEmbargo

14/01/2026 - 7:21 am

Fuerzas federales detienen a seis personas en Querétaro.

Además del robo de autotransporte, "Los Lavadora" se dedicaba al narcomenudeo, secuestro, robo de hidrocarburos, robo a casa habitación y homicidio.

Ciudad de México, 14 de enero (SinEmbargo).- Ramón "N", alias “Moncho”, operador de la célula delictiva "Los Lavadora" y responsable de coordinar robos violentos de autotransporte en la carretera MéxicoQuerétaro, fue detenido en Querétaro durante un operativo federal que también dejó a cinco personas más arrestadas, informó el Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

"Derivado de una carpeta de investigación, se cumplimentaron órdenes de cateo en cuatro inmuebles ubicados en el municipio de Santiago de Querétaro, donde se detuvo a seis personas presuntamente relacionadas con una célula delictiva dedicada a actividades de narcomenudeo, secuestro, robo de hidrocarburos y robo de autotransporte", se lee en el comunicado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

