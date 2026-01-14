EU necesita a Groenlandia por seguridad; otro escenario resulta "inaceptable": Trump

El Presidente de EU consideró que la OTAN debería participar en los esfuerzos para garantizar que la isla quede bajo control estadounidense.

Ciudad de México, 14 de enero (SinEmbargo).- El Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, afirmó este miércoles que su país necesita a Groenlandia por motivos de seguridad nacional y advirtió que permitir que el territorio quede fuera sus manos podría facilitar el avance de Rusia o China en la región del Ártico.

En un mensaje compartido en su red social Truth Social, el mandatario estadounidense señaló que Groenlandia es "vital" para el desarrollo del Golden Dome, un proyecto de defensa estratégica.

También sostuvo que la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) debería encabezar los esfuerzos para que la isla quede bajo control estadounidense.

"Si no lo hacemos, Rusia o China lo harán, y eso no va a pasar", escribió el Presidente de EU en su mensaje, al alertar sobre la competencia de otras potencias en la región.

En el mismo posicionamiento, Trump afirmó que, sin el poder militar de EU, la OTAN no sería una fuerza efectiva ni un disuasivo real.

También destacó el fortalecimiento militar estadounidense durante su primer mandato y aseguró que actualmente se encuentra en un nivel aún mayor, lo que, dijo, convierte a la nación norteamericana en el pilar central de la alianza atlántica.

El Presidente sostuvo que la OTAN sería "mucho más formidable y efectiva" con Groenlandia en manos del gobierno de EU y afirmó que cualquier escenario distinto resulta "inaceptable".

Dinamarca y EU discutirán sobre Groenlandia

En medio de las declaraciones del Presidente Donald Trump sobre la necesidad de que Groenlandia quede bajo control estadounidense, el Ministro de Asuntos Exteriores de Dinamarca, Lars Lokke Rasmussen, confirmó una reunión en la Casa Blanca para abordar la situación en torno a la isla ártica.

Read the full joint statement from 🇩🇰🇫🇮🇮🇸🇳🇴🇸🇪 here ⬇️ https://t.co/lUWca2VMUg pic.twitter.com/cjdKzLEWFG — Denmark MFA 🇩🇰 (@DanishMFA) January 7, 2026

De acuerdo con información de Europa Press, el encuentro se celebrará con el Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y contará con la participación del Vicepresidente estadounidense, JD Vance, quien fungirá como anfitrión. Por parte de Dinamarca, también acudirá la Ministra de Exteriores de Groenlandia, Vivian Motzfeldt.

El Ministro Rasmussen explicó que el objetivo de la reunión es abordar "cara a cara" las pretensiones de EU sobre Groenlandia, luego de que Trump ha estado insistiendo en la importancia estratégica del territorio bajo el argumento de la seguridad nacional. El Canciller danés también precisó que la participación de Vance fue solicitada por el mismo Vicepresidente.